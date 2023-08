Even The Bald Eagle’s Call Is Propaganda The most distinctly American fact you will ever learn is that the piercing cry you associate with the bald eagle is actually a Hollywood invention.

Die eindeutig amerikanischste Tatsache, die Sie jemals erfahren werden, ist, dass der durchdringende Schrei, den Sie mit dem Weißkopfseeadler verbinden, in Wirklichkeit eine Erfindung Hollywoods ist.

Sogar der Ruf des Weißkopfseeadlers ist Propaganda

Von Caitlin Johnstone

30. August 2023

Die eindeutigste amerikanische Tatsache, die Sie jemals erfahren werden, ist, dass der durchdringende Schrei, den Sie mit dem Weißkopfseeadler assoziieren, in Wirklichkeit eine Erfindung Hollywoods ist.

Stellen Sie sich das Geräusch vor, das ein Weißkopfseeadler macht. Habt ihr ihn? Gut!

Wenn du dich nicht wirklich für Vögel interessierst, hast du es wahrscheinlich falsch verstanden. Der lange, kräftige Schrei, den Sie wahrscheinlich vor Ihrem geistigen Auge gehört haben, als Sie sich den Ruf eines Weißkopfseeadlers vorstellen sollten, ist in Wirklichkeit der Ruf eines Rotschwanzbussards, dessen Stimme die Hollywood-Studios seit Generationen mit Aufnahmen von Weißkopfseeadlern überlagern.

Man versteht sofort, warum das so ist, wenn man den tatsächlichen Ruf eines Weißkopfseeadlers hört. Daran ist nichts auszusetzen, er ist nur nicht besonders… kraftvoll. Es handelt sich um eine Reihe von hohen Quietschlauten, die wie eine Möwe auf Helium klingen. Für den Weißkopfseeadler hört sich das sicher wie ein sexy Ständchen oder eine furchterregende Forderung nach Respekt an, aber wenn man als Hollywood-Filmemacher versucht, dem Symbol seiner Nation Stärke und Noblesse zu verleihen, ist das nicht ganz das, was man erreichen will.

Also wird der Rotschwanzbussard für eine unkommentierte Gesangseinlage im Stil von Singin‘ in the Rain herangezogen.

Diese Tatsache ist die amerikanischste Sache im bekannten Universum. Es ist amerikanischer als lautes Reden an Touristenattraktionen. Es ist amerikanischer als eine Bibel, die mit Ranch-Dressing-Fingerabdrücken bedeckt ist. Es ist amerikanischer als ein Marvel-Film über Superhelden, die in Monstertrucks Mountain Dew trinken. Es ist amerikanischer als ein frittierter Flugzeugträger.

Man kann einfach nicht mehr Amerika in eine Informationseinheit packen als dies. Das Symbol der Nation, die an der Spitze eines weltumspannenden Imperiums steht, das durch massenhafte Propaganda zusammengehalten wird, und der Klang seiner Stimme sind selbst ein komplettes Konstrukt aus Propaganda.

Hollywood überlagert den Weißkopfseeadler mit dem Rotschwanzbussard auf genau dieselbe Weise, wie es die Vereinigten Staaten mit einem fiktiven Land übermalt, in dem der Kapitalismus perfekt funktioniert, die Städte nicht voller Obdachloser sind und die Bürger nicht gestresst sind, weil sie mehrere Jobs haben und ständig auf TikTok ausflippen und sich fragen, wie irgendjemand in dieser Umgebung über die Runden kommt (Spoiler-Alarm: Sie tun es nicht; Hollywood erzählt Ihnen nur, dass sie es tun).

Hollywood überlagert den Weißkopfseeadler mit dem Rotschwanzbussard auf genau die gleiche Weise, wie es Polizisten als Verbrechensbekämpfer darstellt, Nachrichtenreporter als mutige Scharfmacher, die nach der Wahrheit graben, um die Bösen und Korrupten zu entlarven, und Soldaten als heldenhafte Verteidiger des amerikanischen Volkes.

Hollywood überlagert den Weißkopfseeadler mit dem Rotschwanzfalken auf genau die gleiche Weise, wie es die Vereinigten Staaten als ein normales Land mit einer normalen Regierung darstellt, die genau so funktioniert, wie die Lehrer und Nachrichtenreporter es Ihnen erzählt haben, mit demokratisch gewählten Beamten, die Entscheidungen treffen, von denen sie glauben, dass sie im Interesse des amerikanischen Volkes sind, und nicht als Dreh- und Angelpunkt eines mörderischen Imperiums, das auf die Weltherrschaft aus ist und von nicht gewählten Oligarchen und Agenten geführt wird, die ungeachtet des Kommens und Gehens der offiziell gewählten Regierung an der Macht bleiben.

Der Ruf des Rotschwanzbussards ist Freiheit, Demokratie, Wahrheit und Gerechtigkeit. Der Ruf des Weißkopfseeadlers ist der des Imperiums, des militärischen Massengemetzels, der Propaganda-Gehirnwäsche, der allumfassenden nuklearen Brinkmanship, der kapitalistischen Ausbeutung und Extraktion, der zunehmenden Ungleichheit und Ungerechtigkeit, der Militarisierung der Polizei, der Zensur, der Überwachung und Unterdrückung. Sie verbergen Letzteres mit Ersterem, um die Menschen davon abzuhalten, die Wahrheit über die wahren Vereinigten Staaten von Amerika zu erfahren.

Aber sie können die Wahrheit nur eine gewisse Zeit lang verbergen. Irgendwann sieht jemand einen Weißkopfseeadler und stellt fest, dass er nicht das hört, was ihm gesagt wurde. Eines Tages bekommt jemand den deutlichen Eindruck, dass die sprechenden Köpfe auf dem Bildschirm ihn anlügen, und fängt an, auf eigene Faust zu recherchieren. Irgendwann reißt jemand aus der fesselnden Trance des Films und stellt fest, dass er nur Schauspieler auf einer Leinwand sieht.

Die Wahrheit wird irgendwann ans Licht kommen. Es kann nur so lange dauern, bis die Leute den echten Vogel hören. Übersetzt mit Deepl.com

