Only Idiots Believe The US Is Protecting Australia From China This artificially manipulated information ecosystem has made Australians so pants-on-head idiotic that they think the US empire is filling their country up with war machinery because it loves them and wants to protect them from the Chinese. That’s as stupid as it gets.

Dieses künstlich manipulierte Informations-Ökosystem hat die Australier so verblödet, dass sie glauben, das US-Imperium fülle ihr Land mit Kriegsmaschinerie, weil es sie liebe und vor den Chinesen schützen wolle. Dümmer geht’s nicht mehr.

Nur Idioten glauben, die USA würden Australien vor China beschützen

Von Caitlin Johnstone

29. August 2023

Der Economist hat sich in letzter Zeit sehr für Australien interessiert, und wenn Sie den Economist kennen, dann ist das etwas, was Sie Ihrem Land nicht wünschen. In zwei Artikeln, die in den letzten Tagen von dem berüchtigten Propagandablatt veröffentlicht wurden, wurde die Tatsache gefeiert, dass Australien die wahrscheinlichste Nation ist, die den Vereinigten Staaten in einen heißen Krieg mit China folgen wird, da es sich immer weiter in die US-Kriegsmaschinerie verstrickt.

In „How Joe Biden is transforming America’s Asian alliances“, schreibt The Economist folgendes:

„In der Zwischenzeit vertiefen sich die ‚unverbrüchlichen‘ Verteidigungsbeziehungen mit Australien nach dem im März geschlossenen AUKUS-Abkommen inmitten einer Flut von Ausrüstungsgeschäften und Militärübungen. Sollte ein Krieg mit China ausbrechen, scheinen die Australier am ehesten bereit zu sein, an der Seite Amerikas zu kämpfen. Die australischen Land-, See- und Luftstützpunkte werden ausgebaut, um mehr amerikanische Streitkräfte aufnehmen zu können. Im Rahmen des AUKUS-Abkommens erhält Australien eigene Langstreckenwaffen, wie z. B. U-Boote mit Nuklearantrieb (aber ohne Atomwaffen), die gemeinsam mit Amerika und Großbritannien entwickelt werden. Die drei Partner wollen auch an anderen Militärtechnologien arbeiten, von Hyperschallraketen bis zu Unterwasserdrohnen.

„Zusammengenommen zeigt das ‚Gitterwerk‘ von Sicherheitsabkommen, wie sich Amerikas lange angekündigte Hinwendung zu Asien beschleunigt.“

In „Australia is becoming America’s military launch-pad into Asia“ (Australien wird zu Amerikas militärischer Abschussrampe nach Asien) beschreibt der Economist diese Kriegspartnerschaft mit anschwellender Begeisterung, nennt sie eine „Freundschaft“ und vergleicht sie mit einer „Ehe“ und fordert eine Aufhebung der US-Beschränkungen für den Austausch von Militärtechnologie mit Australien.

„Sollte Amerika jemals in einen Krieg mit China ziehen, wären die Australier nach Angaben amerikanischer Beamter die wahrscheinlichsten Verbündeten, die mit ihnen kämpfen würden“, schwärmt The Economist und fügt hinzu: „Australiens geografischer Vorteil besteht darin, dass es in einer Zone liegt, die Strategen als Goldlöckchen-Zone bezeichnen: Es ist gut platziert, um Amerika bei der Machtprojektion in Asien zu helfen, liegt aber außerhalb der Reichweite der meisten chinesischen Waffen. Außerdem ist es groß, was Amerika hilft, seine Streitkräfte zu verteilen, um China keine leichten Ziele zu bieten.

Der Economist zitiert den „Asien-Zar“ des Weißen Hauses, Kurt Campbell, der über Australien gesagt haben soll: „Wir haben sie jetzt für die nächsten 40 Jahre fest im Griff.“

„Australien könnte aber auch Amerika für die gleiche Zeit fest im Griff haben“, beeilt sich der Economist hinzuzufügen.

Meine Güte, was für eine Erleichterung.

„Wie die Welt uns sieht“, twitterte der ehemalige australische Außenminister Bob Carr, als er den Artikel des Economist teilte.

„Historiker werden absolut verblüfft sein von dem, was gerade in Australien passiert: Normalerweise geben Länder niemals freiwillig ihre Souveränität auf und verschlechtern ihre eigene Sicherheitsposition aus eigenem Antrieb. Normalerweise müssen sie einen Krieg verlieren und dazu gezwungen werden“, fügte der Kommentator Arnaud Bertrand zu Carrs Scherz hinzu.

So sehr es mich auch schmerzt, es zuzugeben, der Economist hat absolut Recht. Die australische Regierung hat sowohl vor als auch nach dem Wechsel des US-Marionettenregimes in Canberra im vergangenen Jahr alle Anzeichen dafür gezeigt, dass sie voll und ganz bereit ist, sich in einen heißen Krieg mit ihrem wichtigsten Handelspartner zu stürzen, um ihren Herren in Washington zu gefallen.

Über diese kriecherische Kriegsbereitschaft machte sich der Mitbegründer von Impact Asia Capital, Charles Liu, im Jahr 2021 in den chinesischen Staatsmedien lustig, als er sagte, er glaube nicht, dass die USA tatsächlich einen Krieg mit China um Taiwan führen würden, aber die Australier seien vielleicht dumm genug, ihn für sie zu führen.

„Die USA werden nicht um Taiwan kämpfen“, sagte Liu. „Sie werden keinen Krieg um Taiwan führen. Sie könnten versuchen, die Japaner dazu zu bewegen, aber die werden nicht so dumm sein, das zu tun. Die einzigen Dummen, die sich einmischen könnten, sind die Australier, tut mir leid“.

Es brauchte ihm nicht leid zu tun; er hatte Recht. Die Australier sind sehr, sehr dumm, und zwar nicht nur unsere Regierung. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Lowy-Instituts ergab, dass acht von zehn Australiern glauben, das Bündnis mit den Vereinigten Staaten sei wichtig für die Sicherheit Australiens, obwohl drei Viertel der Befragten auch der Meinung sind, dass das Bündnis die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Australien in einen Krieg in Asien hineingezogen wird.

Das ist einfach nur dumm. Ein Krieg mit China ist das absolute Worst-Case-Szenario für Australiens Sicherheit; alles, was einen Krieg mit China wahrscheinlicher macht, macht uns weniger sicher. Dumme Menschen treffen schlechte Entscheidungen, die ihren eigenen Interessen schaden.

Das soll nicht heißen, dass die Australier von Natur aus dumm sind; wir sind eigentlich ziemlich klug, was die Bevölkerung betrifft. Was uns in diesem Fall dumm macht, ist die Tatsache, dass unser Land die größte Konzentration von Medienbesitz in der westlichen Welt hat, von denen ein großer Teil dem langjährigen US-Imperium Rupert Murdoch gehört. Dieses von Propaganda geprägte Informationsumfeld hat das australische Weltbild in den letzten Jahren so stark verzerrt, dass ich mehr als einmal erlebt habe, dass mir völlig Fremde innerhalb weniger Minuten, nachdem ich mit ihnen ins Gespräch gekommen war, aus dem Nichts heraus von den Gefahren Chinas zu schwafeln begannen.

Dieses künstlich manipulierte Informations-Ökosystem hat die Australier so verblödet, dass sie glauben, das US-Imperium fülle ihr Land mit Kriegsmaschinerie, weil es sie liebt und vor den Chinesen schützen will. Dümmer geht’s nicht mehr.

Die größte Lüge, die derzeit in Australien verbreitet wird, ist die, dass unsere Regierung als Verteidigungsmaßnahme gegen China aufrüstet. China hat buchstäblich keine Geschichte der Invasion und Besetzung von Ländern auf der anderen Seite des Planeten. Wissen Sie, wer das in der Vergangenheit sehr wohl getan hat? Die Vereinigten Staaten. Die militärische Supermacht, mit der Australiens Militär zunehmend verflochten ist. Der Glaube, dass wir uns mit der aggressivsten, zerstörerischsten und kriegsgeilsten Militärmacht der Welt verflechten, um uns vor dem größten Rivalen dieser Militärmacht zu schützen (der seit Jahrzehnten keine Bombe mehr abgeworfen hat), ist offensichtlich falsch, und nur ein Vollidiot würde das glauben.

Wir militarisieren nicht, um uns gegen einen zukünftigen Angriff Chinas zu verteidigen, wir militarisieren in Vorbereitung auf einen zukünftigen Angriff der USA auf das chinesische Militär. Wir militarisieren, um uns in einen ungelösten Bürgerkrieg zwischen Chinesen einzumischen, der nichts mit uns zu tun hat. China hat seine Angelegenheiten seit Jahrtausenden selbst geregelt und ist dabei gut ohne die Hilfe von Weißen ausgekommen, die mit militärischem Sprengstoff auf das Land schießen, und Taiwan ist da keine Ausnahme.

Die imperialen Medien reden pausenlos darüber, wie sich die Volksrepublik China darauf vorbereitet, die Kontrolle über Taiwan mit militärischer Gewalt zu übernehmen, ohne jemals die Tatsache zu erwähnen, dass es genau das ist, was das US-Imperium tut. Das US-Imperium bereitet sich darauf vor, China Taiwan zu entreißen, um seine langfristige Agenda zur Balkanisierung, Schwächung und Unterwerfung seines größten Rivalen zu unterstützen.

Nur ein völliger Schwachkopf würde glauben, dass irgendetwas davon aus Verteidigungsgründen geschieht. Es wird getan, um die unipolare planetarische Vorherrschaft für die mächtigste und zerstörerischste Regierung der Welt zu sichern, und nur ein absoluter Schwachkopf würde zustimmen, die Sicherheit und die wirtschaftlichen Interessen seines eigenen Landes zu riskieren, um dies zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

____________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandise-Artikel; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie die Sachen, die ich veröffentliche, sehen, ist, die Mailingliste auf Substack zu abonnieren, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …