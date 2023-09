Korybko: Es ist Zeit, über das „Afro-Indische Jahrhundert“ zu sprechen Von Andrew Korybko

Der angesehene indische Wissenschaftler C. Uday Bhaskar, amtierender Direktor der Society for Policy Studies und zuvor Leiter des Institute for Defence Studies and Analyses sowie der National Maritime Foundation, veröffentlichte in der South China Morning Post einen interessanten Artikel. Unter dem Titel „Unruhige Beziehungen zwischen China und Indien bedeuten, dass das asiatische Jahrhundert schwer fassbar bleibt“ argumentiert er überzeugend, dass die anhaltenden Spannungen zwischen China und Indien die Chancen auf die Verwirklichung des „asiatischen Jahrhunderts“ beeinträchtigen werden.

In der vergangenen Woche wurde die jährliche Standardkarte Chinas veröffentlicht, in der das gesamte mit Indien umstrittene Territorium beansprucht wird. Kurz darauf kursierten Berichte, wonach der chinesische Präsident Xi den G20-Gipfel am kommenden Wochenende in Delhi auslassen könnte. In einer Analyse dazu schrieb ich, dass dies eine unmittelbare Folge der weiteren Verschlechterung der indisch-chinesischen Beziehungen aufgrund dieser kürzlich bekräftigten Gebietsansprüche wäre. Die jüngsten Ereignisse untermauern die Einschätzung von Herrn Bhaskar, dass das „Asiatische Jahrhundert“ nach wie vor in weiter Ferne ist.