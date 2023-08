Another Regime in ‚French West Africa‘ Is Toppled Military officers in Gabon on Wednesday overthrew and arrested the country’s president, whose family ruled since 1967. It is the fourth coup in a former French African colony in the past three years as pressure mounts on Paris. By Joe Lauria Special to Consortium News Wild celebration

Feierlichkeiten nach dem Staatsstreich in Gabun am Mittwoch. (Lord Bebo/Twitter)



Am Mittwoch haben Militäroffiziere in Gabun den Präsidenten des Landes, dessen Familie seit 1967 regiert, gestürzt und verhaftet. Es ist der vierte Putsch in einer ehemaligen französischen Kolonie in Afrika in den letzten drei Jahren, da der Druck auf Paris zunimmt.

Ein weiteres Regime in „Französisch-Westafrika“ wird gestürzt

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

30. August 2023

Auf den Straßen der gabunischen Städte sind am Mittwoch wilde Feiern ausgebrochen, nachdem eine Militärjunta im Fernsehen verkündet hatte, dass sie Präsident Ali Bongo Ondimba unter Hausarrest gestellt und die Macht übernommen hat.

Die Familie Bongo hatte die ehemalige französische Kolonie seit 1967 regiert. Ali Bongo war mit einem geschätzten Vermögen von 1 Milliarde Dollar der reichste Mann in Gabun. Der Putsch fand statt, kurz nachdem die Wahlkommission des Landes erklärt hatte, dass er eine dritte Amtszeit gewonnen hat.

Es ist der vierte Staatsstreich in einem westafrikanischen Land, das einst direkt von Frankreich regiert wurde, seit August 2020, als Mali an die Militärs fiel. Es folgten Militärputsche in Burkina Faso im September 2022, in Niger im vergangenen Monat und in Gabun am Mittwoch.

Der Druck auf Paris wächst, da sich die Putsche gegen Frankreichs anhaltende neokoloniale Herrschaft in Westafrika richten. Die Bestrebungen, Frankreich aus dem Land zu drängen, werden durch das wachsende Vertrauen der Entwicklungsländer in das Entstehen einer multilateralen Welt inmitten des sich beschleunigenden Todes des US-Unilateralismus und der Überbleibsel des Kolonialismus unterstützt.

Die Putschregierung in Mali hatte den Abzug der französischen Truppen bis zum 18. März 2022 angeordnet. Frankreich schloss seinen Abzug am 15. August 2022 ab. Am 26. Januar dieses Jahres erklärte sich Frankreich bereit, seine Truppen aus Burkina Faso abzuziehen, nachdem die Regierung, die dort die Macht übernommen hatte, darum gebeten hatte.

In Niger hat die Junta, die im letzten Monat die Macht übernommen hat, eine ähnliche Forderung gestellt, aber der französische Präsident Emmanuel Macron spielt bisher mit harten Bandagen, weigert sich, seine Truppen abzuziehen und unterstützt eine mögliche Militärintervention der ECOWAS, um den wiederhergestellten nigrischen Führer wieder einzusetzen. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

