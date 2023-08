Another Day, Another CIA Press Release Disguised As News These people are absolutely telling us the truth when they say we’re under constant bombardment by propaganda and influence operations – they’re just lying about who’s really doing it to us.

Diese Leute sagen uns absolut die Wahrheit, wenn sie sagen, dass wir unter ständigem Bombardement durch Propaganda- und Beeinflussungsoperationen stehen – sie lügen nur darüber, wer uns das wirklich antut.

Ein weiterer Tag, eine weitere CIA-Pressemitteilung, getarnt als Nachricht



Von Caitlin Johnstone



26. August 2023

CNN hat einen neuen Artikel mit dem Titel „Newly declassified US intel claims Russia is laundering propaganda through unwitting Westerners“ veröffentlicht, und es ist so ziemlich genau das, was man erwarten würde, wenn man die westlichen Massenmedien in den letzten Jahren kritisch beobachtet hat. Eine anonyme Quelle stellt vage und unbewiesene Behauptungen unüberprüfbarer Natur über ein langjähriges Ziel des US-Geheimdienstkartells auf, die sich ausschließlich auf Informationen stützen, die von eben diesem Geheimdienstkartell stammen.

Kate Bo Lillis von CNN berichtet:

„Die US-Geheimdienste glauben, dass der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) versucht, die öffentliche Politik und die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen, indem er russische Zivilisten anweist, Beziehungen zu einflussreichen Personen in den USA und im Westen aufzubauen und dann Erzählungen zu verbreiten, die die Ziele des Kremls unterstützen, wobei die Rolle des FSB durch Schichten von angeblich unabhängigen Akteuren verschleiert wird.

Diese Beeinflussungsoperationen sind bewusst klein angelegt, wobei das Gesamtziel darin besteht, dass US-amerikanische [und] westliche Personen diese Ideen scheinbar organisch präsentieren“, sagte ein US-Beamter, der befugt ist, über das Material zu sprechen, gegenüber CNN. Die Beeinflussungsoperationen der Kooperanten beruhen in erster Linie auf persönlichen Beziehungen … sie bauen Vertrauen zu ihnen auf und können dies dann nutzen, um die Agenda des FSB verdeckt voranzutreiben.“

„Der Beamte betonte jedoch, dass die westlichen Stimmen, die schließlich zu Sprachrohren für die russische Propaganda wurden, sich der Rolle, die sie spielten, höchstwahrscheinlich nicht bewusst waren“, so CNN weiter.

Wie üblich gibt es keine Möglichkeit, diese äußerst vagen Behauptungen über „kleine“ Aktionen zu beweisen oder zu widerlegen, die angeblich von einem ausländischen Geheimdienst inszeniert werden, um Sprachrohre für die russische Propaganda zu schaffen, die nicht wissen, dass sie Sprachrohre für die russische Propaganda sind. Wir sollen einfach das Wort eines anonymen US-Beamten glauben, der unbegründete Behauptungen von US-Geheimdiensten zitiert.

Und das wirft einige Fragen auf.

Erstens: Was genau sollen wir mit diesen sehr vagen Informationen über diesen sehr breiten angeblichen Trend anfangen? Es scheint, als sollten wir generell paranoider und misstrauischer gegenüber jedem werden, der in Bezug auf Russland nicht auf der offiziellen westlichen Linie liegt. Wessen Interessen würde das dienen? Dient es vielleicht den Informationsinteressen des US-Imperiums, zu dessen Förderung das US-Geheimdienstkartell existiert?

Zweitens: Wenn das US-Geheimdienstkartell glaubt, dass diese sehr weit gefasste, vage Bedrohung existiert, warum sagt es uns das nicht einfach selbst? Warum gibt es nicht einfach ein paar öffentliche Erklärungen von namentlich genannten Beamten heraus, anstatt sie durch die Nachrichtenmedien zu schleusen, getarnt als Nachrichtenmeldung? Was für eine seltsame Scharade.

Drittens, und das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen, warum veröffentlicht CNN eine Pressemitteilung der CIA und tarnt sie als Nachrichtenmeldung? „US-Geheimdienste glauben, dass Russland zwielichtige Dinge im Schilde führt“ ist keine Nachrichtenmeldung. Es ist nicht die Aufgabe eines Journalisten, darüber zu berichten, was das US-Geheimdienstkartell über die Dinge denkt, sondern es ist die Aufgabe eines Journalisten, über harte Fakten zu berichten, die auf harten Beweisen basieren. Das ist es, was Nachrichtenberichterstattung ausmacht. Zu sagen, dass das US-Geheimdienstkartell der Meinung ist, dass wir paranoider und misstrauischer gegenüber dem sehr subtilen russischen Einfluss sein sollten, der sich hinter Schichten von angeblich unabhängigen Akteuren und Leuten verbirgt, die nicht wissen, dass sie in Wirklichkeit russische Sprachrohre sind, ist einfach nur die Veröffentlichung von Staatspropaganda.

Viertens, und das hängt mit dem dritten Punkt zusammen: Wäre es nicht effizienter und kostengünstiger, alle Medienberichte direkt aus dem CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia, zu veröffentlichen? Warum sollte man Geld dafür verschwenden, Stenographen wie Kate Bo Lillis von CNN zu bezahlen, damit sie als Nachrichten getarnte CIA-Pressemitteilungen verfassen, wenn man den Mittelsmann einfach ausschalten und die CIA-Spione sie selbst verfassen und veröffentlichen lassen kann? Als zusätzlicher Bonus würde dies viel mehr Klarheit in die Situation bringen und die Medienkompetenz erheblich verbessern, da die Menschen im Westen nicht mehr an der Illusion leiden würden, dass sie tatsächliche Nachrichtenberichte von echten journalistischen Stellen lesen.

Fünftens, und das hängt mit dem vierten Punkt zusammen, ist es nicht komisch, dass die westlichen Medien so viel mehr Energie in die Berichterstattung über russische Propaganda und Einflussnahme stecken als über westliche Propaganda und Einflussnahme, obwohl die westliche Propaganda und Einflussnahme die russische um ein Vielfaches in den Schatten stellt, wenn es darum geht, die Art und Weise zu manipulieren, wie die Menschen im Westen über die Welt denken. Als ob es den westlichen Medien lieber wäre, wenn die Menschen nicht zu sehr darüber nachdenken würden?

Eines der verrücktesten Dinge, die heute in unserer Welt passieren, ist, wie die Menschen im Westen darauf trainiert werden, die riesigen Mengen an westlicher Propaganda zu übersehen, mit denen sie tagtäglich überschwemmt werden, und sich stattdessen auf „russische Propaganda“ zu konzentrieren, die im Westen keine Bedeutung hat. Im Jahr 2017, bevor RT in Großbritannien abgeschaltet wurde, machte es 0,04 Prozent der gesamten britischen Fernsehzuschauer aus. Eine Studie der New York University, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass die angebliche russische Twitter-Beeinflussungskampagne vor der Wahl 2016, die jahrelang die Schlagzeilen beherrschte, „keinen messbaren Einfluss auf die Meinungsbildung oder das Wählerverhalten“ hatte. Eine frühere Studie ergab, dass die mutmaßlichen russischen Konten, die in dieser Zeit im Newsfeed von Facebook auftauchten, „etwa 1 von 23.000 Inhalten“ ausmachten. Eine Studie der Universität Adelaide fand heraus, dass trotz der vielen Schlagzeilen, die uns vor einer massiven Welle russischer Bots warnten, die den Online-Diskurs nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr manipulierten, die überwältigende Mehrheit der untersuchten gefälschten Konten (mehr als 90 Prozent) Pro-Ukraine-Konten waren.

Diese mikroskopisch kleine Einflussnahme steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass westliche Menschen ihre Nachrichtenberichte ständig von westlichen Propagandaseiten erhalten, die regelmäßig als Nachrichten getarnte CIA-Pressemitteilungen offen veröffentlichen. Diese Leute sagen uns absolut die Wahrheit, wenn sie sagen, dass wir unter ständigem Bombardement durch Propaganda- und Beeinflussungsoperationen stehen – sie lügen nur darüber, wer uns das wirklich antut. Übersetzt mit Deepl.com

