Von Russland und China zu verlangen, dass sie ausländische Aktivitäten an ihren Grenzen dulden, die die USA an ihren eigenen Grenzen nicht einmal in Erwägung ziehen würden, bedeutet, dass die ganze Welt sich hinlegen und sich der Herrschaft Washingtons beugen soll.

Das letzte Mal, als eine ausländische militärische Bedrohung in der Nähe der US-Grenze platziert wurde, wäre die Welt fast untergegangen

Von Caitlin Johnstone

27. August 2023

Es ist lächerlich heuchlerisch, wenn der Westen Russland und China dafür verurteilt, dass sie aggressiv auf das US-Imperium reagieren, das an ihren Grenzen militärische Bedrohungen aufbaut, denn das letzte Mal, als eine glaubwürdige militärische Bedrohung in der Nähe der Grenze der Vereinigten Staaten auftrat, reagierten die USA so aggressiv, dass sie fast die Welt untergehen ließen.

Ich weise auf diese Heuchelei nicht deshalb hin, weil Heuchelei an sich eine besonders schlimme Sünde ist – es gibt viel Schlimmeres im Leben als einen Heuchler -, sondern um auf die Tatsache hinzuweisen, dass Leute, die meinen, Russland und China sollten US-Aktionen an ihren Grenzen tolerieren, die die USA an ihren eigenen Grenzen niemals tolerieren würden, tatsächlich glauben, dass die Vereinigten Staaten die Welt regieren sollten.

In den 2020er Jahren lohnt es sich aus mehreren Gründen, etwas über die Kubakrise zu lernen. Erstens ist es in einer Zeit zunehmender Feindseligkeiten zwischen atomar bewaffneten Regierungen wahrscheinlich gut, ein klares Verständnis davon zu haben, wie nahe die Menschheit 1962 daran war, sich selbst auszulöschen, und dass der totale Atomkrieg durch eine einzige abweichende Entscheidung eines einzigen sowjetischen Offiziers auf einem atomar bewaffneten U-Boot, das von der US-Marine bombardiert wurde, abgewendet wurde. Zweitens: In einem Umfeld, in dem Friedensverhandlungen und Kompromisse als verräterische Kreml-Loyalität angesehen werden, ist es gut zu wissen, dass wir diese gefährliche Pattsituation nur deshalb überlebt haben, weil Washington Kompromisse eingegangen ist und seine Jupiter-Raketen aus der Türkei und Italien abgezogen hat. Drittens zeigt die Kubakrise, wie aggressiv die USA auf einen ausländischen Rivalen reagieren, der eine militärische Bedrohung in der Nähe ihrer Grenze darstellt.

Wie wir bereits erörtert haben, ist das Dümmste, was uns das US-Imperium weismachen will, dass die Anhäufung von Kriegsmaschinerie in der Nähe der Grenzen seiner beiden größten geopolitischen Rivalen als Verteidigungsmaßnahme zu sehen ist und nicht als Akt extremer Aggression, der es offensichtlich ist. Das US-Imperium war der Aggressor, als es die NATO erweiterte und begann, die Ukraine de facto zu einem NATO-Mitglied zu machen, und es ist der Aggressor, wenn es seine Einkreisung Chinas beschleunigt und die Schleusen für von den USA finanzierte Waffen nach Taiwan öffnet.

Wir wissen, dass die USA nicht in einer Million Jahren dulden würden, dass solche Dinge in der Nähe ihrer eigenen Grenzen geschehen. Das wissen wir aus der Kubakrise, und das wissen wir aus der Art und Weise, wie die Manager des Imperiums über potenzielle Bedrohungen nahe der US-Grenze sprechen. Es gibt US-Präsidentschaftskandidaten, die offen über eine Invasion in Mexiko sprechen, nur um Drogenkartelle auszuschalten. Letzten Monat verfasste John Bolton eine wütende Schrift, in der er aggressive militärische Gewalt gegen Kuba forderte, als Reaktion auf Berichte, dass Havanna und Peking möglicherweise irgendwann in der Zukunft Gespräche über eine gemeinsame militärische Ausbildungseinrichtung auf der Insel führen könnten. Anfang dieses Jahres hielt Senator Josh Hawley eine Rede bei der Heritage Foundation und forderte seine Zuhörer auf, sich eine dunkle, schreckliche Zukunft vorzustellen, in der das chinesische Militär die Vereinigten Staaten umzingelt.

„Stellen Sie sich eine Welt vor, in der chinesische Kriegsschiffe in hawaiianischen Gewässern patrouillieren und chinesische U-Boote an der kalifornischen Küste entlangschleichen“, so Hawley. „Eine Welt, in der die Volksbefreiungsarmee über Militärbasen in Mittel- und Südamerika verfügt. Eine Welt, in der chinesische Streitkräfte frei im Golf von Mexiko und im Atlantik operieren.“

Diese Art von Rhetorik verdeutlicht, dass die Manager des US-Imperiums militärische Aufrüstungen Russlands und Chinas in der Nähe ihrer Grenzen als aufrührerische und völlig inakzeptable Provokation betrachten würden – ein Akt des Krieges an und für sich.

Und die Apologeten des Imperiums möchten Sie glauben machen, dass diese wilde Diskrepanz völlig in Ordnung und normal ist.

Von Russland und China zu verlangen, dass sie ausländische Aktivitäten an ihren Grenzen tolerieren, die die USA an ihren eigenen Grenzen nicht einmal in Erwägung ziehen würden, bedeutet, dass die ganze Welt sich hinlegen und sich der Herrschaft Washingtons beugen soll. Das ist amerikanischer Suprematismus in seiner schlimmsten Form.

Wenn man sagt, dass das US-Imperium anderen Nationen extrem aggressive Dinge antun darf, diese anderen Nationen ihnen aber nicht dasselbe antun dürfen, dann sagt man nur, dass man glaubt, dass die USA die Welt beherrschen. Du sagst, dass sie nach anderen Regeln spielen, weil sie das Sagen auf dem Planeten haben. Sie sagen, dass das US-Imperium ein Monopol auf militärische Aggression hat, so wie die Polizei in Ihrer Gesellschaft ein Monopol auf Gewalt hat. Sie dürfen an den Grenzen Russlands und Chinas mit extremer Aggression vorgehen, und zwar aus demselben Grund, aus dem ein Polizist Sie mit einem Elektroschocker verprügeln darf, während Sie einen Polizisten nicht verprügeln dürfen.

Wenn Sie sagen, dass Russland und China den USA erlauben sollten, an ihren Grenzen Dinge zu tun, die sie ihnen an ihren eigenen Grenzen niemals erlauben würden, dann meinen Sie damit, dass die USA als Polizei, Richter, Jury und Henker der ganzen Welt fungieren sollten.

Das ist in der Tat der Mainstream-Konsens in diesen Konflikten. Normalerweise wird es verschleiert und manipuliert, um die Menschen davon abzuhalten, es zu genau zu betrachten, aber das ist tatsächlich das Argument, das hier vorgebracht wird. Das US-Imperium glaubt, dass es der rechtmäßige Herrscher dieses Planeten ist, und diejenigen, die derzeit ihre Fäuste gegen Russland und China schütteln, weil sie sich weigern, dies zu akzeptieren, stehen in dieser Hinsicht voll hinter ihm. Übersetzt mit Deepl.com

