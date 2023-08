‚Welcome to the BRICS 11‘ ‚No mountains can stop the surging flow of a mighty river.‘ With the addition of six new members that add geostrategic clout and geographic depth to the once sputtering BRICS, the multilateral institution is now gathering the momentum needed to reset international relations.

Keine Berge können den reißenden Strom eines mächtigen Flusses aufhalten“. Mit der Aufnahme von sechs neuen Mitgliedern, die der einst stotternden BRICS-Gruppe mehr geostrategische Schlagkraft und geografische Tiefe verleihen, gewinnt die multilaterale Institution nun den nötigen Schwung, um die internationalen Beziehungen neu zu gestalten.

Willkommen bei den BRICS 11

Von Pepe Escobar

25, August 2023

Am Ende wurde Geschichte geschrieben. Die BRICS-Staaten haben mit der Erweiterung der Gruppe auf BRICS 11 selbst die größten Erwartungen übertroffen und einen großen Schritt in Richtung Multipolarität getan.

Ab dem 1. Januar 2024 werden neben den fünf ursprünglichen BRICS-Mitgliedern auch Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dazukommen.

Nein, sie werden sich nicht in ein unaussprechliches BRIICSSEEUA verwandeln. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bestätigte, dass das Lied dasselbe bleibt, mit dem vertrauten BRICS-Akronym für die multilaterale Organisation des Globalen Südens oder der Globalen Mehrheit oder des Globalen Globus“, die die Konturen eines neuen Systems der internationalen Beziehungen gestalten wird.

Hier ist die Johannesburg-II-Erklärung des 15. BRICS-Gipfels. BRICS 11 ist erst der Anfang. Die Schlange derer, die sich anschließen wollen, ist lang. Ohne auf die Dutzenden von Ländern einzugehen, die nach Angaben der Südafrikaner bereits „ihr Interesse bekundet“ haben, umfasst die offizielle Liste bisher Algerien, Bangladesch, Bahrain, Belarus, Bolivien, Venezuela, Vietnam, Guinea, Griechenland, Honduras, Indonesien, Kuba, Kuwait, Marokko, Mexiko, Nigeria, Tadschikistan, Thailand, Tunesien, die Türkei und Syrien.

Bis zum nächsten Jahr werden die meisten von ihnen entweder BRICS-11-Partner oder Teil der zweiten und dritten Welle vollwertiger Mitglieder sein. Die Südafrikaner haben betont, dass BRICS „nicht auf eine einzige Expansionsphase beschränkt sein wird“.

Russland-China-Führung, in der Tat

Der Weg, der während der zweitägigen Diskussionen in Johannesburg zu BRICS 11 führte, war hart und holprig, wie der russische Präsident Wladimir Putin selbst zugab. Das Endergebnis entpuppte sich als ein Wunderwerk der transkontinentalen Integration. Westasien wurde mit voller Kraft aufgenommen. Die arabische Welt hat drei Vollmitglieder, ebenso viele wie Afrika. Und Brasilien hat strategisch darauf hingewirkt, das in Schwierigkeiten geratene Argentinien einzubeziehen.

Die globale BIP-Kaufkraftparität (KKP) der BRICS 11 beträgt jetzt 36 Prozent (bereits größer als die der G7), und die Institution umfasst jetzt 47 Prozent der Weltbevölkerung.

Mehr noch als ein geopolitischer und geoökonomischer Durchbruch ist BRICS 11 ein echter Paukenschlag an der Energiefront. Durch den Beitritt von Teheran, Riad und Abu Dhabi wird BRICS 11 sofort zu einem Öl- und Gashaus, das 39 Prozent der weltweiten Ölexporte, 45,9 Prozent der nachgewiesenen Reserven und 47,6 Prozent des weltweit geförderten Öls kontrolliert, so InfoTEK.

Eine direkte Symbiose zwischen BRICS 11 und OPEC+ ist unvermeidlich (unter der Führung Russlands und Saudi-Arabiens), ganz zu schweigen von der OPEC selbst.

Übersetzung: Der kollektive Westen könnte bald seine Macht verlieren, die globalen Ölpreise zu kontrollieren, und damit auch die Mittel, seine einseitigen Sanktionen durchzusetzen.

Ein Saudi-Arabien, das sich direkt mit Russland, China, Indien und dem Iran verbündet, bietet einen verblüffenden Kontrapunkt zur von den USA herbeigeführten Ölkrise in den frühen 1970er Jahren, als Riad begann, sich in Petrodollars zu suhlen. Dies ist die nächste Stufe der von Russland initiierten und von China vollzogenen Annäherung zwischen Riad und Teheran, die kürzlich in Peking besiegelt wurde.

Und das ist genau das, was die strategische Führung Russlands und Chinas immer im Sinn hatte. Diese besondere diplomatische Meisterleistung ist voll von bedeutsamen Details: BRICS 11 beginnt genau an dem Tag, dem 1. Januar 2024, an dem Russland den jährlichen Vorsitz der BRICS übernimmt.

Putin kündigte an, dass der BRICS-11-Gipfel im nächsten Jahr in Kasan, der Hauptstadt von Russlands Tatarstan, stattfinden wird, was ein weiterer Schlag gegen die irrationale Isolations- und Sanktionspolitik des Westens sein wird. Erwarten Sie im kommenden Januar eine weitere Integration des Globalen Südens/der Globalen Mehrheit/des Globalen Globus, einschließlich noch radikalerer Entscheidungen, die von der mit Sanktionen belegten russischen Wirtschaft getroffen werden – die übrigens mit einem PPP-Wert von über 5 Billionen Dollar inzwischen die fünftgrößte der Welt ist.

G7 im Koma

Die G7 liegt jetzt praktisch auf der Intensivstation. Die G20 könnte die nächste sein. Die neue „Global Globe“ G20 könnte die BRICS 11 sein – und später die BRICS 20 oder sogar BRICS 40. Bis dahin wird auch der Petrodollar auf der Intensivstation am Leben gehalten werden.

Der Höhepunkt der BRICS 11 hätte nicht ohne eine herausragende Leistung der „Men of the Match“ erreicht werden können: Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping, unterstützt von ihren jeweiligen Teams. Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China stand in Johannesburg im Vordergrund und gab die wichtigsten Leitlinien vor. Wir müssen mutig sein und expandieren; wir müssen auf eine Reform des derzeitigen institutionellen Rahmens drängen – vom UN-Sicherheitsrat über den IWF bis hin zur WTO; und wir müssen uns von jenen Institutionen befreien, die der künstlichen „regelbasierten internationalen Ordnung“ unterworfen sind.

Kein Wunder, dass Xi den Moment als „historisch“ bezeichnete. Putin ging sogar so weit, alle BRICS 11 öffentlich aufzufordern, den US-Dollar aufzugeben und die Handelsabrechnungen in nationalen Währungen auszuweiten – und betonte, dass die BRICS „Hegemonien jeglicher Art“ und „den Ausnahmestatus, den einige Länder anstreben“, ablehnen, ganz zu schweigen von „einer Politik des fortgesetzten Neokolonialismus“.

In Anbetracht der Tatsache, dass die chinesische Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI) im nächsten Monat ihr 10-jähriges Bestehen feiert, betonte Putin die Notwendigkeit:

„…eine ständige BRICS-Verkehrskommission einzurichten, die sich nicht nur mit dem Nord-Süd-Projekt [gemeint ist der INTSC-Verkehrskorridor, dessen wichtigste BRICS-Mitglieder Russland, der Iran und Indien sind] befasst, sondern auch auf breiterer Ebene mit der Entwicklung von Logistik- und Verkehrskorridoren, interregional und global.“

Passen Sie auf. Russland und China sind bei den Verbindungskorridoren auf einer Wellenlänge, und sie bereiten sich darauf vor, ihre kontinentalen Verkehrsprojekte weiter zu verknüpfen.

An der Finanzfront wurden die Zentralbanken der derzeitigen BRICS-Staaten angewiesen, den Handel in Landeswährungen ernsthaft zu prüfen und auszubauen.

Putin äußerte sich sehr realistisch zur Entdollarisierung: „Die Frage der einheitlichen Abrechnungswährung ist ein komplexes Thema, aber wir werden diese Probleme auf die eine oder andere Weise lösen.“ Damit ergänzte er die Ausführungen des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, wonach die BRICS eine Arbeitsgruppe eingesetzt haben, um die Durchführbarkeit einer Referenzwährung zu untersuchen.

Parallel dazu hat die Neue Entwicklungsbank (NDB) der BRICS drei neue Mitglieder aufgenommen: Bangladesch, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Doch ihr Weg zu einer prominenten Stellung wird von nun an noch steiler sein.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa lobte öffentlich den Bericht von NDB-Präsidentin Dilma Rousseff über die neun Jahre alte Institution, doch Dilma selbst betonte erneut, dass die Bank nur 30 Prozent der gesamten Kredite in Währungen vergeben will, die den US-Dollar umgehen.

Das ist kaum genug. Und warum? Die Antwort auf diese Frage muss Sergey Glazyev geben, der Minister für Makroökonomie bei der Eurasischen Wirtschaftskommission, die im Rahmen der von Russland geführten EAEU arbeitet:

„Es ist notwendig, die Statuten dieser Bank zu ändern. Als sie gegründet wurde, habe ich versucht, unseren Finanzbehörden zu erklären, dass das Kapital der Bank auf die nationalen Währungen der Gründungsländer verteilt werden sollte. Aber die amerikanischen Vertreter glaubten wie verrückt an den US-Dollar. Das Ergebnis ist, dass diese Bank heute Angst vor Sanktionen hat und halb gelähmt ist.

Keine Berge können einen mächtigen Fluss aufhalten

Ja, die vor uns liegenden Herausforderungen sind immens. Aber der Wille zum Erfolg ist ansteckend, was vielleicht am besten durch Xis bemerkenswerte Rede bei der Abschlusszeremonie des BRICS-Wirtschaftsforums verkörpert wird, die vom chinesischen Handelsminister Wang Wentao verlesen wurde.

Es ist, als hätte Xi eine Mandarin-Version des amerikanischen Pop-Klassikers „Ain’t No Mountain High Enough“ von 1967 zitiert. Er zitierte ein chinesisches Sprichwort: „Keine Berge können den Strom eines mächtigen Flusses aufhalten“. Und er erinnerte sein Publikum daran, dass der Kampf sowohl edel als auch notwendig sei:

„Ungeachtet der Widerstände, die es geben mag, werden die BRICS, eine positive und stabile Kraft für das Gute, weiter wachsen. Wir werden eine stärkere strategische Partnerschaft der BRICS schmieden, das ‚BRICS-Plus‘-Modell ausbauen, die Erweiterung der Mitgliedschaft aktiv vorantreiben, die Solidarität und Zusammenarbeit mit anderen EMDCs [Schwellenländern] vertiefen, die globale Multipolarität und mehr Demokratie in den internationalen Beziehungen fördern und dazu beitragen, die internationale Ordnung gerechter und fairer zu gestalten.“

Fügen Sie dieses Bekenntnis zur Menschlichkeit zu der Art und Weise hinzu, wie der „Global Globe“ Russland wahrnimmt. Obwohl die Kaufkraftparität der russischen Wirtschaft inzwischen höher ist als die der imperialen europäischen Vasallen, die sie zu vernichten versuchen, wird Moskau vom Globalen Süden als „einer der Unseren“ wahrgenommen. Die Ereignisse in Südafrika haben dies noch deutlicher gemacht, und Russlands Aufstieg zum BRICS-Vorsitz in vier Monaten wird dies noch verdeutlichen.

Es ist kein Wunder, dass der kollektive Westen, benommen und verwirrt, nun zittert, da er spürt, dass sich die Erde – zumindest 85 Prozent davon – unter seinen Füßen bewegt. Übersetzt mit Deepl.com

