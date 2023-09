Western officials to warn UAE against trading with Russia: Report The UAE exported at least $144m worth of critical components for Russia’s unmanned aerial vehicle programme in the first five months of this year

Wladimir Putin trifft den Präsidenten der VAE, Scheich Mohamed bin Zayed al-Nahyan, am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg am 16. Juni 2023 (AFP)



Die VAE haben in den ersten fünf Monaten dieses Jahres wichtige Komponenten für das russische Programm für unbemannte Luftfahrzeuge im Wert von mindestens 144 Millionen Dollar exportiert

Westliche Beamte warnen die VAE vor Handel mit Russland



Von MEE-Mitarbeitern

4. September 2023

Die USA, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union unternehmen einen neuen Versuch, die Vereinigten Arabischen Emirate davon zu überzeugen, den Fluss von Waren nach Russland zu stoppen, die Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützen könnten.

Beamte aus Washington und den europäischen Hauptstädten besuchen diese Woche die Vereinigten Arabischen Emirate, um mit ihren emiratischen Kollegen über den Handel mit Gütern mit doppeltem Verwendungszweck wie Computerchips und elektronischen Geräten zu sprechen, wie das Wall Street Journal berichtet.

Der Besuch ist nicht überraschend. Seit Monaten bezeichnen hochrangige US-Beamte die VAE öffentlich als „Schwerpunktland“, um gegen Russlands Umgehung der westlichen Sanktionen vorzugehen.

Die VAE sind ein wichtiger Partner der USA bei der Terrorismusbekämpfung, haben aber wie ihr größerer Nachbar, Saudi-Arabien, in der Außenpolitik zunehmend einen vom Westen unabhängigen Weg eingeschlagen.

In Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine haben sie eine neutrale Position eingenommen und die wirtschaftlichen und diplomatischen Kanäle zum Kreml offen gehalten. Im Juni traf der emiratische Präsident Scheich Mohammed bin Zayed den russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg anlässlich eines Wirtschaftsforums.

Die VAE haben aus ihrer diplomatischen Position finanzielle Vorteile gezogen.

Dubai, das vielleicht auffälligste der sieben Emirate der VAE, war einer der größten Nutznießer. Der Zustrom russischer Emigranten hat der Immobilienszene der Stadt zu neuem Schwung verholfen und sie in diesem Jahr zum viertaktivsten Luxusimmobilienmarkt der Welt hinter New York, Los Angeles und London gemacht.

Dubai rangiert weltweit an vierter Stelle beim Verkauf von Luxusimmobilien

Der Stadtstaat ist auch zu einer Drehscheibe für russische Ölhändler geworden, und das zu einer Zeit, in der er mit Saudi-Arabien um internationale Geschäfte konkurriert.

Die emiratischen Beamten ihrerseits sind trotz des westlichen Drucks nicht zimperlich, wenn es um die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Moskau geht. Der Handelsminister der VAE, Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, versprach im Dezember letzten Jahres, die Handelsbeziehungen „auf ein noch höheres Niveau“ zu heben, nachdem die VAE für die ersten neun Monate des Jahres 2022 ein Wachstum des Nicht-Öl-Handels mit Russland von 57 Prozent vermeldet hatten, was alle Rekorde brach.

Die Goldindustrie der VAE, ein lukrativer Wirtschaftszweig, der auch dazu beigetragen hat, den geopolitischen Einfluss der Emirate bis in den kriegsgebeutelten Sudan auszuweiten, hat dank des Handels mit Russland ebenfalls einen Aufschwung erlebt.

Die Einfuhren von russischem Gold stiegen im Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine um etwa 700 Prozent, von 1,3 Tonnen im Jahr 2021 auf 75,7 Tonnen, d. h. Edelmetalle im Wert von etwa 4,3 Mrd. USD.

VAE liefern Halbleiter nach Russland

Eine der Hauptsorgen westlicher Beamter ist jedoch die Wiederausfuhr von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck wie Halbleitern und integrierten Schaltkreisen, die in der zivilen Industrie, aber auch für militärische Zwecke verwendet werden.

Dem WSJ zufolge sind westliche Beamte besorgt darüber, dass der Transit dieser Waren aus dem Westen nach Russland über die VAE zunimmt, da Washington und seine Verbündeten bei Russlands Nachbarn, insbesondere Armenien, darauf drängen, ihren eigenen boomenden Warenhandel einzudämmen.

Noch im Dezember exportierten die VAE Drohnen nach Russland, wie aus Daten der russischen Regierung hervorgeht, die von der in Washington DC ansässigen Free Russia Foundation analysiert wurden. Die Gruppe führt die VAE zusammen mit der Türkei, Zypern und China als Länder auf, die ihre Exporte nach Russland „dramatisch ausgeweitet“ haben.

Die USA haben die Ausfuhr sensibler Technologien nach Russland unmittelbar nach dem Einmarsch in die Ukraine verboten, doch nach Angaben von US-Beamten liefern die VAE weiterhin von den USA kontrollierte Waren nach Moskau, darunter „Halbleitergeräte, von denen einige auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können“.

Nach Angaben der in der Ukraine ansässigen Kyiv School of Economics exportierten die VAE in den ersten fünf Monaten dieses Jahres wichtige Komponenten für russische unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) im Wert von etwa 144 Millionen Dollar.

Die VAE erklären ihrerseits, dass sie sich an alle internationalen und von der UNO verhängten Sanktionen halten. Der kleine Golfstaat ist auch nicht der einzige, der wirtschaftliche Beziehungen zu Russland unterhält. Ägypten hat seine Käufe von russischem Weizen inmitten des Krieges erhöht, und Saudi-Arabien und andere Staaten der Region haben russisches Rohöl zu reduzierten Preisen gekauft.

Der wachsende Handel der VAE mit Russland verblasst im Vergleich zu dem des Nato-Mitglieds Türkei, wo der Wert des bilateralen Warenaustauschs trotz des Krieges um rund 200 Prozent gestiegen ist.

Nach Angaben der Kiewer Wirtschaftshochschule exportierte die Türkei in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mehr als das Doppelte des Wertes von Bauteilen, die für die russische Drohnenindustrie wichtig sind. Übersetzt mit Deepl.com

