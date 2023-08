When the torturer is the ’saviour‘, can BRICS and the Global South help us to escape Western hegemony? At the zenith of the mass protests in Egypt on 25 January 2011, Twitter, Facebook and other social media platforms based in the West appeared to be the most essential tools for the Egyptian Revolution…



Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder stellen sich während des 15. BRICS-Gipfels in Johannesburg, Südafrika, am 24. August 2023 im Sandton Convention Centre für ein Familienfoto auf. [Iranische Präsidentschaft/Anadolu Agency]

Wenn der Folterer der „Retter“ ist: Können BRICS und der globale Süden uns helfen, der westlichen Hegemonie zu entkommen?

Von Ramzy Baroud und von Romana Rubeo





29. August 2023

Auf dem Höhepunkt der Massenproteste in Ägypten am 25. Januar 2011 schienen Twitter, Facebook und andere im Westen ansässige Social-Media-Plattformen die wichtigsten Werkzeuge für die ägyptische Revolution zu sein. Obwohl einige Beobachter später die Bezeichnungen „Twitter-Revolution“ oder „Social-Media-Revolution“ anzweifelten, lässt sich die zentrale Bedeutung dieser Plattformen in der Diskussion um die Ereignisse, die Ägyptens Machtstrukturen neu zu definieren versuchten, nicht leugnen.

Es war daher kaum überraschend, dass das ägyptische Regime am 26. Januar 2011 beschloss, den Zugang zu den sozialen Medien in einem verzweifelten Versuch zu blockieren, die Ausbreitung der Proteste zu verhindern. Wie France24 berichtet, reagierten Twitter, Google und andere Plattformen schnell und richteten ein System ein, das es den Nutzern ermöglichte, trotz der Internetsperre in Ägypten weiterhin 140-Zeichen-Tweets zu veröffentlichen.

Es schien, dass die in den USA ansässigen Technologieunternehmen ein Interesse daran hatten, dass Hosni Mubarak und sein Regime gestürzt werden. In der Tat war ihre Aktion ziemlich durchdacht und gut koordiniert: „Die von den beiden Internetgiganten vorgeschlagene Lösung nennt sich ’speak-to-tweet‘ und ermöglicht es den Menschen, Updates auf der berühmten Microblogging-Seite zu veröffentlichen, indem sie eine Nachricht auf einer Sprachmailbox hinterlassen. Der Dienst ist kostenlos und Google stellt den Nutzern drei internationale Telefonnummern zur Verfügung“, erklärt France24, das die konkreten Nummern in den USA, Italien und Bahrain veröffentlicht hat.

Offensichtliche Dichotomie

Die Ironie ist unausweichlich. Wie können diese angeblich „revolutionären sozialen Medienplattformen“ Teil derselben westlichen Struktur sein, die sich dem Angriff und der Zensur von Washingtons Feinden verschrieben hat, während sie Amerikas oft korrupte Verbündete hochleben lässt? Während einige die offensichtliche Dichotomie übersehen wollen, können wir nicht alle so leichtgläubig sein.

Dies wird noch interessanter, wenn wir den Krieg gegen palästinensische und pro-palästinensische Ansichten auf denselben sozialen Medienplattformen betrachten. Während pro-palästinensische Aktivisten häufig verboten, blockiert und zensiert werden, weil sie Israels militärische Besatzung und die Apartheid in dem besetzten Land ablehnen, kann sich die israelische Propaganda in den sozialen Medien ungehindert entfalten. Dies ist nicht nur ein Phänomen der sozialen Medien.

Tatsache ist, dass die Haltung der Social-Media-Unternehmen gegenüber den Unruhen in der arabischen Welt dem allgemeinen Zeitgeist in den USA entsprach, ja sogar dem der westlichen Gesellschaften, Regierungen, Mainstream-Medien und sogar der öffentlichen Meinungsumfragen.

Auch wenn einige – oder sogar viele – Menschen aufrichtig den Wunsch hatten, die Demokratiebestrebungen des Volkes im Nahen Osten zu unterstützen, so wussten die Regierungen und ihre Verbündeten in den Medien doch, dass sie durch den Anschein, auf der „richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen, den geopolitischen Spielraum erhalten würden, um die Agenden und letztlich die Ergebnisse der arabischen Revolutionen zu beeinflussen. Libyen zahlte den höchsten Preis für diesen eigennützigen westlichen Kreuzzug.

Als die Revolutionen jedoch nicht den von den arabischen Massen gewünschten Paradigmenwechsel herbeiführten, waren die westlichen Regierungen die ersten, die die arabischen Regime nach den Revolutionen wieder in die Umarmung der so genannten internationalen Gemeinschaft einbanden.



Die wahren Ziele des Westens

Für Washington und seine westlichen Verbündeten hatte das ganze Unterfangen wenig mit Demokratie, Menschenrechten und Repräsentation zu tun, sondern vor allem mit neuen Möglichkeiten, Geopolitik und regionaler Bedeutung. Durch die Unterstützung der Aufstände wollte der Westen sicherstellen, dass der daraus resultierende politische Diskurs im Nahen Osten einfach nicht antiwestlich ist. Und leider ist es ihnen teilweise gelungen, zumindest eine Trennung zwischen den korrupten Regimen und den Kolonialmächten, die ihre Korruption unterstützt hatten, herzustellen.

Obwohl sich einige bemühten, einen Diskurs zu artikulieren, der diejenigen, die die Unterdrückung ausübten – zum Beispiel Mubarak – und diejenigen, die die Unterdrückung erst möglich machten – seine westlichen Verbündeten – miteinander verband, fanden diese Versuche im Vergleich zum westlich geprägten Mainstream-Diskurs wenig Anklang. Der antikoloniale Diskurs durfte das, was der Westen als reine „pro-demokratische“ Rhetorik ohne politischen oder historischen Kontext jenseits der vereinfachten Version des „Arabischen Frühlings“ darstellen wollte, nicht verfälschen.

Genau aus diesem Grund haben die New York Times, Twitter und das Weiße Haus – und zahlreiche andere westliche Parteien – letztlich dieselbe politische Linie nachgeplappert und dieselbe Sprache betont, während alle anderen möglichen Interpretationen unterdrückt wurden.

BRICS: Globale Ziele oder ein neues Gerangel um Afrika?

Seither ist der politische Diskurs im Nahen Osten von Widersprüchen geprägt. So schlossen sich beispielsweise einige derjenigen, die 2003 den Krieg und den Völkermord der USA im Irak ablehnten, später dem Chor der Interventionisten in Syrien an, als sich der Aufstand nach 2011 in einen Bürgerkrieg verwandelte. Darüber hinaus vergeht kein Tag, an dem die USA und andere westliche Regierungen nicht von einer arabischen Menschenrechtsgruppe oder Bürgerrechtsorganisation aufgefordert werden, Druck auf dieses oder jenes Regime auszuüben, damit es politische Gefangene freilässt, oder sie aufzufordern, Hilfsgelder zurückzuhalten und so weiter.

Bizarrerweise wurde Washington zum Garanten für Krieg und Frieden, Chaos und Stabilität im Nahen Osten. Der reuelose Verletzer unserer Menschenrechte ist, zumindest für einige von uns, unser Menschenrechtsverfechter. Dies ist mehr als ein einfacher Fall von unglücklichen Widersprüchen. Es wurde absichtlich so gemacht.

Leider wurden die arabischen Revolten weitgehend unterdrückt. Die alten Regime haben sich neu erfunden und sind nun wieder im Geschäft. Und wieder werden sie direkt von westlichen Regierungen unterstützt und finanziert.

Unsere eigenen Widersprüche

Ist ein anderer Weg möglich? Oder sind wir einfach für immer in dieser Zwickmühle gefangen? Über all dies haben wir während der BRICS-Konferenz in Johannesburg am 22. und 24. August nachgedacht.

Ohne die internen Widersprüche zwischen den wichtigsten Ländern, die die BRICS-Gruppe gegründet haben – Brasilien, Russland, Indien, China und später Südafrika – oder den neuen Mitgliedern – Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Äthiopien – herunterzuspielen, kommt man nicht umhin, über eine Welt ohne US-amerikanische Vorherrschaft nachzudenken.

Zum ersten Mal seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts scheint es eine echte weltpolitische Dynamik von tatsächlichem Wert zu geben, die nicht vom Westen und seinen regionalen Lakaien und Vertretern ausgeht. In Ermangelung einer tragfähigen Alternative für den Wandel sind wir seit Jahrzehnten in diesen scheinbar unausweichlichen Widersprüchen gefangen, kritisieren den westlichen Kolonialismus, Neokolonialismus und Imperialismus und appellieren gleichzeitig an die moralischen Werte des Westens. Wir fordern weiterhin die Einhaltung des Völkerrechts, obwohl wir genau wissen, warum und wie „internationale Gesetze“ geschaffen wurden und wie sie ausgelegt und durchgesetzt werden.

Kurz gesagt, wir wollen, dass der Westen uns in Ruhe lässt, während wir den Westen anflehen, uns zu helfen. Wir leiden unter den Folgen der Kriege des Westens und fliehen dennoch als verzweifelte Flüchtlinge in den Westen. Diesen Zwiespalt haben wir im Irak, in Syrien, Afghanistan und in allen Teilen des Nahen Ostens, ja im gesamten Globalen Süden, immer wieder erlebt.

In Wahrheit ist der Widerspruch kaum westlich, sondern ganz und gar unser. Der „Westen“ hat selten versucht, sich als etwas anderes darzustellen als eine politische Masse, die ausschließlich durch wirtschaftliche, geopolitische und strategische Interessen motiviert ist. Seine Verwendung von Menschenrechten, Demokratie usw. ist nichts anderes als die Fortführung eines alten kolonialen Erbes, das ihm seit Hunderten von Jahren dient. Das Zielpublikum für diese Doppelzüngigkeit waren nie wirklich die kolonisierten Massen, sondern die Kolonialmächte selbst.

Darüber hinaus gibt es keine historische Grundlage oder Beweise für die Behauptung, der Westen habe sich verändert, verändere sich oder sei zu Veränderungen fähig.



Der Fall Palästina

Der Fall Palästina bleibt das beste Beispiel für die westliche Heuchelei und unsere eigene Leichtgläubigkeit. Ohne den Westen wäre Israel nie gegründet worden. Und ohne die Unterstützung und den Schutz des Westens würde Israel als Militärmacht und Apartheidregime nicht mehr existieren.

Mehr als hundert Jahre nachdem die Briten den Zionisten Palästina versprochen haben, nach 75 Jahren israelischer Eroberung und Gewalt und nach mehr als fünfzig Jahren israelischer militärischer Besetzung Ost-Jerusalems, des Westjordanlandes und des Gazastreifens bleibt der Westen Israels größter Unterstützer und Wohltäter. Diese jüngsten Schlagzeilen sollen unseren Standpunkt verdeutlichen:

„Ein niederländisches Gericht gewährt israelischen Führern Immunität von der Anklage wegen Kriegsverbrechen“

„Großbritannien widersetzt sich dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur israelischen Besatzung Palästinas“

„Biden schickt seinen Top-Berater zu Gesprächen mit dem saudischen Kronprinzen über die Normalisierung der Beziehungen zu Israel.

All dies geschieht in einer Zeit, in der Israel zu einem regelrechten Apartheidregime geworden ist, in der die israelischen Kriegsverbrechen im Westjordanland am schlimmsten sind, zumindest seit 2005, und in der es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass sich die Lage für die Palästinenser in irgendeiner Weise verbessert. Israel wird heute von einer Regierungskoalition regiert, deren Minister die Existenz der Palästinenser offen leugnen und wiederholt zu Völkermord und Religionskrieg gegen sie aufrufen.

Währenddessen finanziert, schützt und verteidigt der Westen das rassistische Apartheidgebilde immer noch gegen die bloße Möglichkeit einer rechtlichen Verantwortlichkeit. Und die westlichen Mainstream-Medien und die meisten Social-Media-Plattformen zensieren weiterhin die palästinensischen Stimmen, als sei das palästinensische Streben nach Gerechtigkeit unwürdig und in der Tat eine Beleidigung für das westliche Empfinden.



Der Weg nach vorn

Letztendlich werden uns weder die BRICS-Staaten allein noch andere wirtschaftliche oder politische Gremien vor unseren eigenen Widersprüchen bewahren. Die neuen politischen Formationen im Globalen Süden sollten jedoch als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit unserer Dichotomie dienen, zumindest durch die Erkenntnis, dass eine ganze Welt voller potenzieller Verbündeter und neuer Ideen über die Grenzen von Washington und Brüssel hinausreicht.

Das Gerangel um den globalen Süden: Fremdherrschaft oder Selbstversorgung?

Im Globalen Süden müssen wir diese neuen Spielräume und Möglichkeiten erkunden und uns auf einen echten, substanziellen und nachhaltigen Wandel zubewegen. Den Westen um Hilfe anzuflehen, kann nicht unsere Strategie sein, denn die Geschichte hat uns immer wieder gelehrt, dass unsere Peiniger nicht auch unsere Retter sein können. Übersetzt mit Deepl.com

