What Happened to the UN’s Ability to Mediate? People living in conflict-ridden countries are increasingly viewing the U.N. as promoting the interests of the West and the powerful, writes Jamal Benomar. This wasn’t always the case. By Jamal Benomar PassBlue It is no secret that United Nations mediation is in a state of decline. The U.

Der Krieg in der Ukraine hätte eine Gelegenheit für die UNO sein sollen, die wichtigste Vermittlerrolle zu spielen, schreibt der Autor. Aber sie ist nirgends zu sehen. (Präsidentschaft der Ukraine/Twitter)

Die Menschen in konfliktreichen Ländern sehen die UNO zunehmend als Förderer der Interessen des Westens und der Mächtigen, schreibt Jamal Benomar. Das war nicht immer der Fall.

Was ist aus der Fähigkeit der UNO zur Vermittlung geworden?

Von Jamal Benomar

PassBlue

2. September 2023

Es ist kein Geheimnis, dass die Vermittlungsfähigkeit der Vereinten Nationen im Niedergang begriffen ist. Die Vereinten Nationen spielen in Konfliktländern, in denen der Generalsekretär und seine Vertreter oder Sondergesandten mit der Vermittlung und den guten Diensten beauftragt sind, nicht mehr die Hauptrolle. In den meisten dieser Konflikte übernehmen mächtige Mitglieder des Sicherheitsrats sowie regionale und subregionale Organisationen die Führung und drängen die UNO an den Rand.

Die einzigen beiden Konflikte, bei denen die Vereinten Nationen noch eindeutig die Führung innehaben, sind Zypern und die Westsahara, und in beiden Ländern ist es ihnen seit Jahrzehnten nicht gelungen, irgendwelche Fortschritte zu erzielen.

Man braucht sich nur anzuschauen, wie viele UN-Gesandte nicht in die Länder einreisen können, in denen sie vermitteln sollen, oder sie haben nur begrenzten Zugang zu den Akteuren, mit denen sie verhandeln sollten. Die Vereinten Nationen wurden in vielen Vermittlungsprozessen von den Parteien oder Hintermännern dieser Stellvertreterkonflikte, die ironischerweise die Führung bei der Vermittlung übernehmen (z. B. in Syrien und Jemen), weitgehend an den Rand gedrängt.

In den letzten Jahren haben sich die mächtigen P5-Länder [die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats – China, Frankreich, Russland, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten] und andere routinemäßig in die Ernennung der Gesandten des Generalsekretärs eingemischt, indem sie Kandidaten mit wenig einschlägiger Erfahrung durchsetzten. Viele Abgesandte wurden in Länder berufen, in denen sie noch nie waren und deren Sprache sie nicht sprechen.

Seit den Reformvorschlägen „In Larger Freedom“ des ehemaligen Generalsekretärs Kofi Annan aus dem Jahr 2005 hat die UNO große Anstrengungen unternommen, um ihre Vermittlungsprozesse zu professionalisieren und eine Reihe von Richtlinien aufzustellen, die die Inklusion in den Vordergrund stellen.

Kofi Annan im Jahr 2012. (U.S. Mission Geneva/Flickr, CC BY-ND 2.0)

Die Praxis hinkt jedoch weiterhin hinter den neuen Standards her. Die Einrichtung der herausragenden Mediationseinheit, ihres sehr nützlichen Standby-Teams aus hochrangigen Mediationsberatern und des hochrangigen Beratungsgremiums waren allesamt positive Entwicklungen, aber es muss noch mehr getan werden, um sicherzustellen, dass die Vereinten Nationen ihre Mediationsstandards der Zustimmung, Unparteilichkeit und Inklusivität aufrechterhalten, insbesondere bei den Konflikten, die die letzten Jahrzehnte geprägt haben.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte das International Center for Dialogue Initiatives, dessen Vorsitzender ich bin, einen Bericht mit dem Titel „Libya: An Assessment of Twelve Years of UN Mediation“. Darin wird festgestellt, dass es den von der UNO vermittelten politischen Dialogen an Inklusivität und Unparteilichkeit mangelt und dass sie häufig durch die Interessen und die Einmischung von Großmächten untergraben werden. Dieses Muster wird von Analysten auch in Syrien, im Jemen und in anderen politischen Prozessen beobachtet.

Schwindende Rolle

Die Vereinten Nationen werden nicht mehr als unparteiisches Gremium mit einer starken und respektierten Stimme in der Welt angesehen. Menschen, die in konfliktreichen Ländern leben, sehen die UNO zunehmend als Förderer der Interessen des Westens und der Mächtigen. Doch das war nicht immer so.

21. Mai 1960: U.N.-Generalsekretär Dag Hammarskjöld spricht bei der Einweihungszeremonie für die Statue von Jewgeni Wutschetitsch „Lasst uns Schwerter zu Pflugscharen schlagen“, ein Geschenk der Sowjetunion an die U.N. (UN Photo/JG)

In den vergangenen Jahrzehnten spielten die Vereinten Nationen eine wichtige Rolle bei der Erleichterung von Friedensprozessen in vielen Ländern und Regionen der Welt (z. B. in Kambodscha, Namibia, Mittelamerika und Timor-Leste), und zahlreiche engagierte UN-Beamte haben im Streben nach Frieden den höchsten Preis bezahlt und ihr Leben verloren.

Der Niedergang der UN-Vermittlung vollzieht sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Polarisierung der Weltpolitik, die im Sicherheitsrat zu beobachten ist, wo Russland und China häufig gegen die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich antreten.

Das anhaltende Monopol dieser drei Länder – der USA, Großbritanniens und Frankreichs – auf die Ausarbeitung von Resolutionen des Sicherheitsrats und ihr unzulässiger Einfluss im Sekretariat, wo sie nach wie vor die Leitung der Friedens- und Sicherheitsabteilungen monopolisieren, hat die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen in Vermittlungsprozessen weiter untergraben.

Die Ukraine hätte eine Chance sein sollen

Der tragische Konflikt in der Ukraine hätte eine Gelegenheit für die UNO sein sollen, eine wichtige Vermittlerrolle zu spielen und als Brücke zwischen Russland und der NATO zu fungieren, so wie Dag Hammarskjold der UNO während des Kalten Krieges den Weg als Brücke zwischen Ost und West geebnet hatte. Viele Länder wie Saudi-Arabien, Israel, die Türkei und Südafrika sowie andere afrikanische Staaten bemühen sich um diese Rolle, aber die UNO ist nirgends zu sehen.

In der diesjährigen Ausgabe unseres Newsletters „Diplomacy Now“ äußern sich Experten und Akademiker, von denen einige mit oder innerhalb der Vereinten Nationen gearbeitet haben, zur Vermittlungsbilanz der Institution im Sudan, in Syrien, im Jemen und in Afghanistan. Sie diagnostizieren die ihrer Meinung nach schwerwiegenden Mängel und geben Empfehlungen für künftiges Engagement.

Wir veröffentlichen ihre Aufsätze, weil wir der Meinung sind, dass die Qualität der UN-Vermittlung stärker reflektiert und offen diskutiert werden muss, wenn sie sich positiv auf die Menschen auswirken soll, deren Leben durch Kriege erschüttert wurde oder wird. Wir glauben fest an eine effektivere UNO, die in der Lage ist, die globalen Friedens- und Sicherheitsfragen von heute zu lösen.

Jamal Benomar ist Vorsitzender des International Center for Dialogue Initiatives mit Sitz in New York City. Er ist ein Aktivist für Demokratie, Menschenrechtsverteidiger, Diplomat und internationaler Vermittler. Seine internationale Karriere erstreckt sich über 35 Jahre, davon 25 Jahre bei den Vereinten Nationen, wo er in Anerkennung seiner Leistungen in den Rang eines Untergeneralsekretärs aufstieg. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel ist von PassBlue

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …