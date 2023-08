Shocked by Niger coup, Victoria Nuland appeared „desperate“ during Africa tour – The Grayzone A veteran South African official detailed meeting with an unprepared and „desperate“ Acting Deputy Secretary of State, Victoria Nuland, begging for local help rolling back the popular coup in Niger. The recent BRICS conference might give Nuland even more to fret about.

Victoria Nuland zeigte sich während ihrer Afrikareise schockiert über den Staatsstreich in Niger „verzweifelt“.



Von Anya Parampil

in Johannesburg, Südafrika

The Grayzone

29 August 2023

Als die amtierende stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland am 29. Juli nach Südafrika reiste, eilte ihr der Ruf voraus, ein stumpfes Instrument der hegemonialen Interessen Washingtons zu sein.

Einem erfahrenen südafrikanischen Beamten zufolge, der an Treffen mit der ranghohen US-Diplomatin in Pretoria teilnahm, waren Nuland und ihr Team jedoch nachweislich nicht auf die jüngsten Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent vorbereitet – insbesondere auf den Militärputsch, durch den Nigers prowestliche Regierung wenige Stunden vor Beginn ihrer mehrtägigen Reise in die Region abgesetzt wurde.

„In den über 20 Jahren, in denen ich mit den Amerikanern zusammenarbeite, habe ich sie noch nie so verzweifelt erlebt“, sagte der Beamte gegenüber The Grayzone, wobei er anonym bleiben wollte.

Pretoria war Nulands hawkischer Ruf wohl bekannt, aber als sie in Pretoria ankam, beschrieb der Beamte sie als „völlig unvorbereitet“ von den Stürmen des Wandels, die die Region erfassten. Der Putsch im Juli, bei dem eine populäre Militärjunta in Niger an die Macht kam, folgte auf Militärputsche in Mali und Burkina Faso, die in ähnlicher Weise von antikolonialer Stimmung in der Bevölkerung inspiriert waren.

Obwohl Washington sich bisher geweigert hat, die Entwicklungen in der nigrischen Hauptstadt Niamey als Putsch zu bezeichnen, bestätigte die südafrikanische Quelle, dass Nuland Südafrika um Unterstützung bei der Bewältigung regionaler Konflikte gebeten hat, auch in Niger, wo Washington nicht nur erhebliche finanzielle Investitionen tätigt, sondern auch 1.000 eigene Soldaten unterhält. Für Nuland war die Erkenntnis, dass sie aus einer Position der Schwäche heraus verhandelte, wahrscheinlich ein böses Erwachen.

Im Dienste beider Parteien und der Förderung des Imperiums, ein Regimewechsel nach dem anderen

In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat sich Victoria Nuland im Außenministerium als eine der tüchtigsten – und effektivsten – Vertreterinnen der vom Westen gesteuerten Regimewechsel-Operationen etabliert. Als Ehefrau des erzkonservativen Strategen Robert Kagan, der sowohl den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney als auch die Demokratin Hillary Clinton beriet, verkörperte Nuland den interventionistischen Konsens, der in der Vor-Trump-Ära in beiden Parteien herrschte. Ihre erste hochrangige Tätigkeit übte sie unter Vizepräsident Dick Cheney aus, der sie zu seiner stellvertretenden Stabschefin ernannte.

Als Nuland als Russland-Spezialistin im Außenministerium von Präsident Barack Obama in die Regierung zurückkehrte, leitete sie die verdeckte Kampagne zur Destabilisierung der Ukraine und trieb den Maidan-Putsch von 2014 voran, der den darauf folgenden Bürgerkonflikt des Landes und schließlich einen Stellvertreterkrieg des Westens mit Russland auslöste, der bis heute andauert.

„Seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 haben die Vereinigten Staaten die Ukrainer beim Aufbau demokratischer Fähigkeiten und Institutionen unterstützt“, prahlte Nuland, damals stellvertretende Außenministerin für europäische Angelegenheiten, im Dezember 2013 bei einem Vortrag vor der U.S.-Ukraine Foundation in Kiew, flankiert von einer Werbetafel für den Chevron-Konzern.

„Wir haben mehr als fünf Milliarden Dollar investiert, um die Ukraine bei diesen und anderen Zielen zu unterstützen“, fuhr sie fort und erklärte die Unterstützung Washingtons für das, was sie als „europäische Bestrebungen“ der Ukraine bezeichnete.

Nuland wiederholte diese ungewollt aufschlussreiche Prahlerei 2014 in einem Interview mit Christiane Amanpour von CNN. Wenige Tage vor ihrer Rede verteilten sie und der damalige US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, „Freiheitskekse“ an die Ukrainer, die den Maidan-Platz in Kiew besetzten, um gegen die Entscheidung von Präsident Viktor Janukowitsch zu protestieren, der, wie Nuland es ausdrückte, „auf dem Weg nach Europa eine Pause einlegte“.

Etwa drei Monate später wurde Janukowitschs Regierung durch die anhaltenden Unruhen auf dem Maidan erfolgreich abgesetzt, was zur Einsetzung eines entschieden EU-freundlichen (und offen nazifreundlichen) Regimes in Kiew führte, das prompt den Titel „korrupteste Nation Europas“ erringen sollte. Tage vor Janukowitschs Sturz enthüllten durchgesickerte Tonaufnahmen, dass Nuland und Botschafter Pyatt aktiv die Oppositionsfiguren auswählten, die im Falle eines Erfolgs des Maidan die Macht in Kiew übernehmen würden.

„Scheiß auf die EU“, sagte sie während des Telefongesprächs am 7. Februar 2014, eine offensichtliche Antwort an die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich den Destabilisierungsbemühungen ihrer Regierung in der Ukraine widersetzten.

Fast ein Jahrzehnt nach Nulands Kiew-Kampagne ist Washingtons Fähigkeit, die souveräne Politik anderer Staaten zu diktieren, jedoch zunehmend eingeschränkt – insbesondere in Südafrika und der umliegenden Region.

In Afrika geht die Sonne über der unipolaren Welt unter

Das Entstehen einer neuen Weltordnung wurde deutlich, als die Staatschefs von Brasilien, Indien, China und Südafrika in der Woche vom 21. August in Johannesburg zum 15. jährlichen BRICS-Präsidentengipfel zusammenkamen. Während westliche Medien die Abwesenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin als Beweis für die tiefen Gräben innerhalb der BRICS hervorhoben (Außenminister Sergej Lawrow nahm anstelle Putins an dem Gipfel teil), gab der Block schließlich am 24. August eine einstimmige Erklärung ab, dass er die Vollmitgliedschaft auf Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ausdehnen werde.

„BRICS ist eine vielfältige Gruppe von Nationen“, twitterte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der den Vorsitz des Gipfels innehatte, nachdem er die Ergebnisse der bahnbrechenden Johannesburg-2-Erklärung der BRICS vor einem Saal voller internationaler Journalisten bekannt gegeben hatte. „Es ist eine gleichberechtigte Partnerschaft von Ländern mit unterschiedlichen Ansichten, aber einer gemeinsamen Vision für eine bessere Welt“.

Die Staats- und Regierungschefs der BRICS betonten die Bedeutung der Gruppe als „konsensbasierte“ Organisation, die auf dem Fundament des Multilateralismus und der Verpflichtung auf die in der UN-Charta verankerten Grundsätze aufbaut. Dies steht in krassem Gegensatz zu Bündnissen wie der G20, die zwar angeblich dem multilateralen Austausch verpflichtet sind, von Washington und seinen Verbündeten jedoch als ein Forum angesehen werden, über das sie ihre eigene Weltsicht aufzwingen können.

Die Hybris des Westens wurde besonders deutlich, als Indien im Jahr 2023 den G20-Vorsitz übernahm und amerikanische und europäische Beamte eine vergebliche Kampagne führten, um Neu-Delhi unter Druck zu setzen, Russland von den Treffen der Gruppe auszuschließen, obwohl Moskau ständiges Mitglied ist.

Wir sollten nicht zum Kalten Krieg zurückkehren“.

Am Rande des BRICS-Gipfels sprach ich mit Südafrikas Minister für Handel, Industrie und Wettbewerb, Ebrahim Patel, über den Zweck der BRICS.

„Die BRICS wollen für eine Welt stehen, in der alle davon profitieren, es geht nicht darum, einen neuen Kalten Krieg anzuzetteln“, so Patel.

„Der Kalte Krieg war keine gute Zeit für die Menschheit“, fuhr Patel, der den Vorsitz des BRICS-Wirtschaftsforums in Johannesburg führte, auf die Frage fort, ob die USA und Europa multilateralen Austausch jemals als etwas anderes als einen Angriff auf westliche Hegemonialinteressen akzeptieren könnten. „Wir sollten nicht zu einem Kalten Krieg mit zwei polarisierenden Blöcken zurückkehren, aber wir brauchen die Stimmen des globalen Südens, um die Architektur der Regierungsführung und die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, mitzugestalten.“

Ist BRICS also ein antiwestliches Bündnis?

„Es wird viele Fälle von Fehlinterpretationen geben, aber wir stehen für eine Welt, die geeint ist und anerkennt, dass Länder und Unternehmen miteinander konkurrieren werden“, erklärte Patel. „Das ist gesund, und dieser Wettbewerb muss durch eine intensive Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Nationen untermauert werden.“

Auf die Frage, was das Engagement der BRICS für den Multilateralismus von Blöcken wie den G20 unterscheidet, gab Patel einen Einblick in die Funktionsweise der BRICS.

„Wenn die Staatsoberhäupter zusammensitzen, sagen sie: ‚Okay, wie können wir die Wahl vorantreiben?‘ Die Konsensbildung ist ein langsamer Prozess. Es ist ein ungleichmäßiger Prozess. Aber es bedeutet, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, eine solide Grundlage haben.

Nach zweitägigen Beratungen in Johannesburg, bei denen die Delegierten die Beitrittsanträge von rund zwei Dutzend Ländern prüften, einigten sich die BRICS auf die Aufnahme von sechs Staaten, die ihren Anteil an der internationalen Wirtschaft und am Rohstoffmarkt drastisch erhöhen werden.

Nach der formellen Aufnahme der neuen Mitglieder in den Block im Februar nächsten Jahres werden die BRICS sechs der zehn größten Ölproduzenten der Welt, 50 Prozent der weltweiten Erdgasreserven und 37 Prozent des globalen BIP, bereinigt um die Kaufkraftparität (PPP), umfassen. Der Anteil der G20 am globalen BIP liegt derzeit bei 30 Prozent. Mit der Aufnahme von Argentinien und Saudi-Arabien werden die BRICS sechs ständige G20-Staaten zu ihrem Mitgliederkreis zählen.

„Es ist dieser langsame, zeitraubende Prozess der Konsensbildung“, reflektierte Minister Patel den Erfolg der BRICS. „But it’s more solid. Er hält länger an.“

Dank der BRICS könnte Robert Kagans berüchtigter Entwurf für die USA als „wohlwollender“ globaler Hegemon von der Vision der Entwicklungsländer für ein Jahrhundert, das die politische Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und territoriale Souveränität aller Staaten anerkennt, überholt werden. Wird die Generation von US-Beamten, die nach Nuland kommt, Washingtons Platz in dieser multipolaren Welt akzeptieren, oder werden sie darauf bestehen, kämpfend unterzugehen? Übersetzt mit Deepl.com

Anya Parampil ist Journalistin in Washington, D.C. Sie hat mehrere Dokumentarfilme produziert und darüber berichtet, unter anderem vor Ort auf der koreanischen Halbinsel, in Palästina, Venezuela und Honduras.

