Is Putin Finally Understanding? Is Putin Finally Understanding? Paul Craig Roberts US Col. Douglas McGregor agrees with me that the conflict in Ukraine must be brought to a close or it will lead to a wider and more dangerous war.As Russophobic neoconservatives control US foreign policy, they can and will block any Western effort to end the conflict.For this reason, it is up to Putin to assemble the necessary force to quickly crush Ukraine and bring the conflict to an end.

Versteht Putin endlich?

Von Paul Craig Roberts

24. August 2023

US-Oberst Douglas McGregor stimmt mit mir überein, dass der Konflikt in der Ukraine beendet werden muss, sonst wird er zu einem größeren und gefährlicheren Krieg führen. Da die russophoben Neokonservativen die US-Außenpolitik kontrollieren, können und werden sie jede westliche Anstrengung zur Beendigung des Konflikts blockieren. Aus diesem Grund ist es an Putin, die notwendigen Kräfte zu sammeln, um die Ukraine schnell zu zerschlagen und den Konflikt zu beenden. https://www.lewrockwell.com/2023/08/no_author/alarming-assessment-of-u-s-military-decline-and-ukraine-war-dangers-col-douglas-mcgregor/

Die Frage, die ich mir seit Beginn des Konflikts stelle, lautet: Warum hat der Kreml nicht erkannt, dass das langsame Tempo der Sonderoperation zu immer schwerwiegenderen Provokationen führt, die wahrscheinlich in einem Atomkrieg enden werden? Ich stelle diese Frage, weil ich wie John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow, Ronald Reagan und Michail Gorbatschow verstehe, dass kein Ziel, keine Agenda, keine Ideologie und kein Prinzip einen Atomkrieg rechtfertigen kann. Viele der Provokationen des Westens haben erklärte rote Linien überschritten, ohne dass Putin darauf mit Worten reagiert hätte, und es sind die sich verschärfenden Provokationen, die schließlich zu weit gehen und zu einem größeren Krieg führen werden, der Atomwaffen in den Konflikt einbringen würde.

Meine Sorge ist, dass die Risiken einer Eskalation die Vorteile überwiegen, die Putin in einem langsamen und andauernden Konflikt anstelle einer schnellen Niederlage der Ukraine sieht.

In vielerlei Hinsicht signalisiert Putin Washington Unentschlossenheit, Verwirrung, Schwäche und den Unwillen, die Aufgabe zu bewältigen. Putin begann seine begrenzte Sonderoperation, bevor er die notwendigen militärischen Vorbereitungen getroffen hatte, und Putin musste den größten Teil des Krieges mit einer kleinen Privatarmee (bis vor kurzem), der so genannten Wagner-Gruppe, führen. Putin verschwendete acht Jahre damit, sich vom Westen über das Minsker Abkommen täuschen zu lassen, während die Ukraine, aber nicht Russland, eine große Armee aufbaute.

Putin hat auch deutlich gemacht, dass Russland trotz der erwiesenen Feindseligkeit des Westens gegenüber Russland nur über eine kleine Armee verfügt und dass Putin offenbar nicht gewillt ist, sie auf eine Größe zu vergrößern, deren bloße Anwesenheit das Ende des Konflikts erzwingen würde. Putins gedankenloser verbaler Angriff auf Jewgeni Prigoschin und seine Wagner-Gruppe ließ Putin anfällig für einen Staatsstreich und von den effektivsten russischen Truppen schlecht unterstützt erscheinen. Putins endlose grundlose Fehler dienen Washington, nicht Russland. Nach dem gestrigen Tod Prigoschins bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz wird Putins gedankenlose Behauptung, Prigoschin sei ein Verräter, weil er einen Putschversuch unternommen habe, unter russischen Patrioten den Verdacht erwecken, Putin sei für den Absturz verantwortlich, bei dem Russlands führender Kriegsheld ums Leben kam.

Am schlimmsten für Putin sind vielleicht die ständigen und zunehmenden ukrainischen Angriffe auf russisches Gebiet, einschließlich der Krim und Moskau. Vor einigen Tagen postete ein Russe auf www.moonofalabama.org, dass Putins Zurückhaltung des russischen Vormarsches es der Ukraine ermöglicht hat, mit westlichen Langstreckenwaffen Shebekino, eine russische Stadt mit 50.000 Einwohnern im Gebiet Belgorod, zu zerstören. „Die Stadt musste evakuiert werden, und bis heute ist das normale Leben dort nicht zurückgekehrt. Die New York Times berichtete am 12. Juni: „Shebekino ist nach tagelangem Beschuss eine Geisterstadt.“ Russische Geopolitikexperten sind zu dem Schluss gekommen, dass die Fähigkeit der Ukraine, russisches Territorium in Belgorod, Brjansk und anderen Regionen direkt anzugreifen, für die Russen sehr schmerzhaft ist und einige Russen zu der Annahme veranlasst hat, dass die Propaganda Washingtons, Russland sei schwach und könne besiegt werden, vielleicht wahr ist. Der Erfolg der ukrainischen Angriffe in Russland selbst untergräbt sicherlich Putins Bemühungen, den Russen das Vertrauen zu geben, dass Russland eine aufstrebende Macht ist. Wie kann Russland eine Macht sein, wenn Putin nicht in der Lage ist, die Ukraine daran zu hindern, eine russische Stadt zu zerstören und Moskau täglich mit Drohnen anzugreifen?

Oberst McGregor glaubt, dass Putin endlich seine Illusion aufgibt, der Westen sei zur Vernunft fähig und bereit, für ein gemeinsames Wohl zusammenzuarbeiten. Möglicherweise haben die russischen Intellektuellen, von denen viele eher pro-amerikanisch als pro-russisch eingestellt sind, Putin in die Enge getrieben und ihn zwischen sich selbst auf der einen und patriotischen Russen auf der anderen Seite eingeklemmt – eine Situation, in der Putin keine der beiden Parteien zufrieden stellen kann. McGregor sagt, Putin baue eine Armee von 1,2 Millionen Mann auf, eine beträchtliche Streitmacht, die deutlich machen werde, dass weder die Ukraine noch die NATO in einem konventionellen Krieg mit Russland siegen können.

Hätte Putin vor einem Jahrzehnt eine Armee aufgestellt, hätte es die von den USA inszenierte Maidan-Revolution, die den Konflikt auslöste, nie gegeben. Putins begrenzte Sichtweise ist die Ursache für den Konflikt. Ist Putin zu liberal, um ein effektiver Kriegsführer zu sein?

Meine eigenen Erfahrungen mit der russischen Intelligenz haben mich davon überzeugt, dass viele von ihnen, vielleicht sogar die meisten, aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Kommunismus für die amerikanische Propaganda empfänglich sind und die Anerkennung durch den Westen der russischen Souveränität vorziehen.

Oft sind die Intellektuellen gegen das Volk verbündet, so auch in den Vereinigten Staaten, wo das Hauptziel der Intellektuellen darin besteht, Amerika und seine weiße Bevölkerung zu dämonisieren und das amerikanische Volk mit Schuld und Scham zu infizieren. Über den verräterischen Charakter der Intellektuellen sind schon viele Bücher geschrieben worden. Warum sollte es bei den russischen Intellektuellen anders sein?

Washington wird Waffen in die Ukraine schicken, solange Selenskyj ukrainische Soldaten opfert, und in den Startlöchern stehen polnische Truppen und Polens Pläne für die Westukraine. Und vielleicht auch ein sich anbahnender Konflikt zwischen Belarus und Polen.

Wenn Putin nicht schnell die notwendigen Kräfte sammelt, um Kiew und Odessa einzunehmen, die Ukraine vollständig vom Schwarzen Meer abzuschneiden, Zelensky und seine Nazi-Regierung zu hängen und einen russischen Verbündeten in Kiew zu installieren, wird der Konflikt definitiv zu einem größeren Krieg mit all seinen Gefahren eskalieren, es sei denn natürlich, Putin gibt auf und akzeptiert ein weiteres wertloses Abkommen.

Wird Putins Lösung das Minsker Abkommen oder sein Gegenstück sein, und zwar wieder? Wenn ja, wird das Ergebnis ein Atomkrieg sein, wenn Russland nicht vor dem Westen kapituliert. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …