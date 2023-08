US Victim of Own Propaganda in Ukraine War The U.S. embassy in Prague furthered the suppression of the historical context of the Ukraine conflict, which has dangerously trapped Americans in ignorance about the war, reports Joe Lauria. By Joe Lauria Special to Consortium News The whitewashing of the historical context for the war in U

US-Opfer der eigenen Propaganda im Ukraine-Krieg

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

29. August 2023

Die Beschönigung des historischen Kontextes des Krieges in der Ukraine hat zu einer zutiefst peinlichen Episode für die US-Botschaft in Prag geführt.

Ein Tweet der Botschaft vom 21. August mit der Botschaft „Aggression kommt immer aus dem Kreml“ zeigte zwei Fotos: Das erste zeigte sowjetische Panzer in den Straßen von Prag im Jahr 1968. Das zweite zeigte ein brennendes Feuer vor einem Gebäude und trug die Aufschrift „Odessa 2023“.

Twitter-Nutzer wiesen schnell auf den Fehler der Botschaft hin. „Das untere Foto stammt von den Zusammenstößen in Odessa 2014, bei denen Befürworter des Föderalismus (hauptsächlich Russen) bei Zusammenstößen mit ukrainischen Nationalisten lebendig verbrannt wurden, während Polizei und Feuerwehr zusahen. Bis zum heutigen Tag wurde niemand inhaftiert“, schrieb ein Kommentator.

Ein anderer schrieb: „Ihr niederträchtigen Leute verdreht die Geschichte, um die Verbrechen der ukrainischen Rechtsextremen gegen friedliche Ukrainer zu beschönigen, und benutzt ihre Verbrechen in Wirklichkeit mit der diametral entgegengesetzten Bedeutung!“

Die Botschaft erhielt die Nachricht. „Danke für den Hinweis und Entschuldigung für die falsche Verwendung der Grafik. Wir wollten die anhaltende russische Aggression gegen die Ukraine illustrieren und haben das falsche Foto gewählt“, schrieb sie.

Das veranlasste einen anderen Twitter-Nutzer zu einer sarkastischen Antwort: „Ihr wolltet die ukrainische Aggression gegen das russische Volk illustrieren und habt das richtige Foto gewählt“.

Die Botschaft löschte daraufhin den Tweet. Sie hat das Ereignis, das auf dem unteren Foto abgebildet ist, nie bestätigt. Das bedeutet entweder Unkenntnis des Ereignisses oder absichtliche Unterdrückung desselben. Das Massaker in Odessa ist ein Schlüssel zum Verständnis der Kriegsursache und wurde vom Westen begraben, um ein propagandistisches Narrativ über Russlands Intervention zu schaffen.

2. Mai 2014

Die Demonstranten in Odessa am 2. Mai 2014 protestierten gegen den gewaltsamen Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch zweieinhalb Monate zuvor, am 21. Februar 2014. Die Beteiligung der USA an dem Staatsstreich geht aus einem durchgesickerten Telefongespräch zwischen Unterstaatssekretärin Victoria Nuland und Geoffrey Pyatt, dem damaligen US-Botschafter in der Ukraine, hervor.

Am 2. Mai setzten Fußball-Hooligans und rechtsextreme Gruppen ein Gewerkschaftsgebäude in Odessa in Brand, in das sich Protestierende gegen den Putsch geflüchtet hatten. Bis zu 48 Menschen wurden getötet. Die Polizei griff nicht ein. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie mindestens ein Polizist und andere mit ihren Gewehren in das Gebäude schießen. Die Menge jubelt, als viele der eingeschlossenen Menschen in den Tod springen.

Appelle der Vereinten Nationen und der Europäischen Union an die Ukraine, den Vorfall zu untersuchen, wurden damals ignoriert. Drei Ermittlungen der ukrainischen Lokalregierung wurden durch die Zurückhaltung von Geheimdokumenten behindert.

Klicken Sie auf das Foto, um ein Video zu sehen, das den Angriff auf prorussische Demonstranten am 2. Mai 2014 zeigt, bei dem ein Polizist auf sie schoss.

Aus einem Bericht des Europäischen Rates (ER) über den Vorfall geht hervor, dass er keine eigenen Ermittlungen durchführte, sondern sich auf lokale Ermittlungen, insbesondere durch die Vorläufige Untersuchungskommission der Werchowna Rada, stützte.

Die EK beklagt in ihren Berichten, dass auch ihr die Einsicht in geheime Informationen verwehrt wurde. Die Europäische Kommission erklärte, die ukrainische Regierung habe es versäumt, die Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention zu erfüllen.

Unter Berufung auf die mangelhaften lokalen Ermittlungen berichtet die EK, dass pro-russische oder pro-föderalistische Demonstranten am Nachmittag einen Pro-Einheitsmarsch angriffen, was zu Straßenschlachten führte. Und weiter:

„Gegen 18.50 Uhr brachen die Pro-Föderalisten die Tür [des Gewerkschaftshauses] auf und brachten verschiedene Materialien ins Innere, darunter Kisten mit Molotow-Cocktails und den zu ihrer Herstellung benötigten Produkten. Mit Hilfe von Holzpaletten, die auf dem Platz Zelte gestützt hatten, blockierten sie die Eingänge zum Gebäude von innen und errichteten Barrikaden. Als sie gegen 19.20 Uhr auf dem Platz ankamen, zerstörten die Pro-Einheits-Demonstranten die Zelte des Anti-Maidan-Lagers und setzten sie in Brand. Die verbliebenen Pro-Föderalismus-Demonstranten drangen in das Gewerkschaftshaus ein und lieferten sich von dort aus einen Schusswechsel mit ihren Gegnern vor dem Gebäude und warfen Molotowcocktails. …

Um etwa 19.45 Uhr brach im Gewerkschaftshaus ein Feuer aus. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass das Feuer an fünf Stellen ausgebrochen war, nämlich in der Lobby, in den Treppenhäusern links und rechts des Gebäudes zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock, in einem Raum im ersten Stock und auf dem Treppenabsatz zwischen dem zweiten und dritten Stock.

Mit Ausnahme des Feuers in der Lobby konnten die Brände nur durch die Personen im Gebäude ausgelöst werden. In den gerichtsmedizinischen Berichten wurden keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass das Feuer im Voraus geplant wurde. Die geschlossenen Türen und der durch das Treppenhaus verursachte Kamineffekt führten zu einer raschen Ausbreitung des Feuers auf die oberen Stockwerke und zu einem schnellen und extremen Anstieg der Temperatur im Gebäude.

Die örtliche Untersuchung machte also die Anti-Maidan-Demonstranten für die Auslösung des Brandes im gesamten Gebäude verantwortlich. Dieses Video, das die Ereignisse an diesem Tag zeigt, die zu dem Brand führten, zeigt jedoch den Hauptbrand in der Lobby. Es zeigt, wie Extremisten des Rechten Sektors Molotowcocktails in das Gebäude werfen und ein Polizist mit seiner Waffe darauf schießt.

Es zeigt keine Cocktails, die aus dem Gebäude geworfen wurden. Es zeigt auch nicht die Zusammenstöße vom Vortag, obwohl ein Demonstranten, der für die Einheit ist, sagt, dass sie auf dem Kathedralenplatz angegriffen wurden und aus Rache die Anti-Maidan-Demonstranten im Gebäude verbrennen wollen.

Die Nachwirkungen

Acht Tage nach dem Massaker von Odessa stimmten die Putschisten in den östlichen Provinzen Donezk und Lugansk, die an Russland grenzen, in einem Referendum für die Unabhängigkeit von der Ukraine.

Die von den USA unterstützte Putschregierung hatte zwei Wochen zuvor, am 15. April 2014, einen Militärangriff gegen ethnische Russen im Donbass gestartet, die gegen den Putsch protestierten und auch Regierungsgebäude besetzten, um eine demokratische Wahl zu verteidigen. Diese Phase des Krieges dauerte fast acht Jahre lang an und kostete Tausende von Menschen das Leben, bevor Russland am 24. Februar 2022 in den Bürgerkrieg eingriff.

Russland sagt, es habe Beweise dafür, dass das ukrainische Militär, das 60.000 seiner Truppen an der Kontaktlinie zusammengezogen hatte, kurz vor einer Offensive zur Rückeroberung der Donbass-Provinzen stand. OSZE-Karten zeigten eine dramatische Zunahme des Beschusses der Rebellengebiete durch die Regierung im Februar letzten Jahres.

Russland ist mit dem erklärten Ziel in die Ukraine eingedrungen, die Ukraine zu „entnazifizieren“ und zu „entmilitarisieren“, um die russischsprachige Bevölkerung im Donbass zu schützen. Die Ereignisse in Odessa am 2. Mai 2014 spielten dabei eine Rolle. In einer Fernsehansprache drei Tage vor dem Einmarsch sagte der russische Präsident Wladimir Putin:

„Man erschaudert bei der Erinnerung an die schreckliche Tragödie in Odessa, wo friedliche Demonstranten brutal ermordet und im Haus der Gewerkschaften lebendig verbrannt wurden. Die Verbrecher, die diese Gräueltat begangen haben, sind nie bestraft worden, und niemand sucht nach ihnen. Aber wir kennen ihre Namen und wir werden alles tun, um sie zu bestrafen, zu finden und vor Gericht zu stellen.

Westliche Medienberichterstattung

Eingang zur New York Times. (Niall Kennedy, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Die New York Times verbarg die ersten Nachrichten über das Massaker in einem Bericht vom 2. Mai 2014, in dem es hieß, dass „Dutzende von Menschen bei einem Feuer im Zusammenhang mit Zusammenstößen zwischen Demonstranten, die einen Marsch für die ukrainische Einheit abhielten, und prorussischen Aktivisten ums Leben kamen.“

Die Times veröffentlichte daraufhin einen Videobericht, in dem es hieß, Dutzende Menschen seien bei einem Brand ums Leben gekommen, „und andere wurden erschossen, als auf den Straßen von Odessa Kämpfe zwischen pro- und antirussischen Gruppen ausbrachen“. Der Sprecher des Videos sagt, dass „Menschenmengen ihr Bestes taten, um Leben zu retten“. Er zitiert die ukrainische Polizei, die sagt, dass ein „Pro-Kiew-Marsch in einen Hinterhalt geriet … Benzinbomben wurden geworfen“ und auf den Straßen kam es zu Schusswechseln.

Der verstorbene Robert Parry, der Consortium News gegründet hat, berichtete am 10. August 2014:

„Die Brutalität dieser Neonazis zeigte sich erneut am 2. Mai, als rechte Schläger in Odessa ein Lager russischstämmiger Demonstranten angriffen und sie in ein Gewerkschaftsgebäude trieben, das dann mit Molotowcocktails in Brand gesetzt wurde. Als das Gebäude in Flammen aufging, wurden einige Menschen, die zu fliehen versuchten, gejagt und geschlagen, während die Eingeschlossenen hörten, wie die ukrainischen Nationalisten sie mit schwarz-rot gestreiften Kartoffelkäfern verglichen, die Colorados genannt werden, weil diese Farben in pro-russischen Bändern verwendet werden.

Brenne, Colorado, brenne“, hieß es in Sprechchören.

Als sich das Feuer verschlimmerte, wurden die Sterbenden mit dem spöttischen Singen der ukrainischen Nationalhymne bedacht. Das Gebäude war außerdem mit hakenkreuzähnlichen Symbolen und Graffiti mit der Aufschrift ‚Galizische SS‘ besprüht worden, eine Anspielung auf die ukrainische nationalistische Armee, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite der deutschen Nazi-SS kämpfte und Russen an der Ostfront tötete.“

Die Folgen der Unterdrückung von Informationen

Obwohl damals darüber berichtet wurde, sind die Ereignisse vom 2. Mai 2014 aus den westlichen Medien praktisch verschwunden. Dabei waren sie eines der wichtigsten Ereignisse, die schließlich zum Eingreifen Russlands in den ukrainischen Bürgerkrieg führten.

Auch die Rolle der ukrainischen Neonazis beim Staatsstreich von 2014 und dem achtjährigen Krieg im Donbass – über den damals in den westlichen Mainstream-Medien ausführlich berichtet wurde – ist verschwunden, wodurch der Kontext der russischen Invasion ausgelöscht wurde. Auch das russische Angebot vom Dezember 2021, Verträge mit den USA und der NATO abzuschließen, um einen Krieg zu vermeiden, wurde vergessen. Nach der russischen Intervention wurde von den so genannten Desinformationsbeobachtern eine Kampagne gestartet, um zu versuchen, alternative Medien an der Berichterstattung über diese Fakten zu hindern.

Die Folgen dieser Bemühungen liegen auf der Hand. Die Aggression des Kiewer Putschregimes gegen ethnische Russen in der Ukraine, die zur Intervention Russlands führte, wurde aus der Geschichte getilgt.

Übrig geblieben ist eine Karikaturversion, die besagt, dass der Konflikt nicht 2014, sondern im Februar 2022 begann, als Putin eines Morgens aufwachte und beschloss, in die Ukraine einzumarschieren. Nach dieser Version gab es keinen anderen Grund als die unprovozierte russische Aggression gegen ein unschuldiges Land.

Die US-Botschaft in Prag hat dieses Foto also entweder in betrügerischer Absicht verwendet, oder – was wahrscheinlicher ist – sie hatte keine Ahnung, was 2014 in Odessa geschah, da seither kaum darüber berichtet wurde, und dachte, ein Paradebeispiel für eine ukrainische Aggression gegen ethnische Russen sei stattdessen ein Foto, das eine russische Aggression gegen Ukrainer zeigt.

Das passiert, wenn man seiner eigenen Propaganda glaubt.

Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

