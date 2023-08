Are US officials signaling a new ‚forever war‘ in Ukraine? Kyiv’s counteroffensive is foundering, goal posts in the timing for talks and a ceasefire are quietly being moved.

Die Kriege, die die USA nach dem 11. September 2001 im Irak, in Afghanistan, Syrien, im Jemen und in Pakistan geführt haben, haben mindestens 4,5 Millionen Menschen das Leben gekostet und 38 bis 60 Millionen Menschen vertrieben. 7,6 Millionen Kinder hungern heute, so eine Studie der Brown University.

US-Kriege nach dem 11. September 2001 verursachten 4,5 Millionen Tote und 38-60 Millionen Vertriebene, zeigt eine Studie

Von Ben Norton

23. August 2023 – Information Clearing House

Fast eine Million der Todesopfer starben in den Kämpfen, während etwa 3,6 bis 3,7 Millionen indirekt durch die von den Kriegen verursachten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Probleme wie Krankheiten, Unterernährung und Zerstörung der Infrastruktur starben.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Projekts Cost of Wars am Watson Institute for International and Public Affairs der Brown University.

In dem Bericht wurden auch die Auswirkungen der Kriege in Libyen und Somalia analysiert, die von Washington unterstützt wurden.

Die Wissenschaftler schätzten, dass in den untersuchten Ländern immer noch 7,6 Millionen Kinder unter 5 Jahren an akuter Unterernährung leiden, was bedeutet, dass sie „nicht genug Nahrung bekommen und buchstäblich bis auf Haut und Knochen abgemagert sind, was für diese Kinder ein erhöhtes Sterberisiko bedeutet“.

In Afghanistan und im Jemen betrifft dies fast 50 % der Kinder, in Somalia sogar fast 60 %.

Unterernährung von Kindern in den US-Kriegen nach 911

In einer separaten Studie aus dem Jahr 2021 stellte das Projekt Cost of Wars der Brown University fest, dass durch die Kriege der Vereinigten Staaten nach dem 11. September mindestens 38 Millionen Menschen vertrieben wurden – mehr als bei jedem anderen Konflikt seit 1900, mit Ausnahme des Zweiten Weltkriegs.

In diesem Bericht aus dem Jahr 2021 heißt es, dass „38 Millionen eine sehr konservative Schätzung sind. Die Gesamtzahl der durch die US-Kriege nach dem 11. September vertriebenen Menschen könnte eher bei 49 bis 60 Millionen liegen, was mit den Vertreibungen des Zweiten Weltkriegs konkurrieren würde“.

38 Millionen Menschen durch die US-Kriege nach 911 vertrieben

Die Studie vom Mai 2023, in der geschätzt wird, dass in den US-Kriegen nach dem 11. September 4,5 bis 4,6 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, unterstreicht, dass auch heute noch eine große Zahl von Zivilisten aufgrund der anhaltenden Folgen dieser gewaltsamen Konflikte umkommt.

Obwohl sich das US-Militär 2021 aus Afghanistan zurückzog, „leiden und sterben Afghanen heute mehr denn je an kriegsbedingten Ursachen“, heißt es in dem Bericht.

Zusätzlich zu den erschütternden Todeszahlen wurden Millionen von Zivilisten verwundet und erlitten durch diese Kriege andere unglaubliche Qualen.

„Für jeden Menschen, der an einer durch Wasser übertragenen Krankheit stirbt, weil der Krieg den Zugang zu sicherem Trinkwasser und Abfallbehandlungsanlagen zerstört hat, erkranken viele weitere“, heißt es in der Studie.

Der Bericht 2023 „hebt viele langfristige und unzureichend beachtete Folgen des Krieges für die menschliche Gesundheit hervor und betont, dass einige Gruppen, insbesondere Frauen und Kinder, am stärksten unter diesen anhaltenden Auswirkungen leiden“.

Menschen, die in Armut leben, und Angehörige von Randgruppen haben eine höhere Sterblichkeitsrate und eine geringere Lebenserwartung.

In dem Dokument wird hervorgehoben, dass die Kriege nach dem 11. September 2001 für die Menschen in den Kriegsgebieten weit verbreitete wirtschaftliche Härten mit sich gebracht haben und dass die Armut ihrerseits mit Ernährungsunsicherheit und Unterernährung einherging, was zu Krankheiten und Todesfällen, insbesondere bei Kindern unter fünf Jahren, geführt hat.

Indirekte Todesfälle nach den US-Kriegen im Jahr 911

In praktisch allen Kriegen machen die indirekten Todesfälle den Großteil der verlorenen Menschenleben aus. Die Forscher der Brown University wiesen beispielsweise darauf hin, dass „in Konfliktgebieten die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an Durchfallerkrankungen sterben, 20-mal höher ist als durch den Konflikt selbst“.

Schäden an der Infrastruktur, die in Kriegen entstehen, sind ebenfalls sehr tödlich. „Krankenhäuser, Kliniken und medizinische Versorgung, Wasser- und Abwassersysteme, Elektrizität, Straßen und Verkehrssignale, Infrastruktur für die Landwirtschaft und den Warentransport und vieles mehr werden zerstört, beschädigt und gestört, mit dauerhaften Folgen für die menschliche Gesundheit“, heißt es in dem Bericht.

Die wirtschaftlichen Probleme, die durch die Kriege nach dem 11. September verursacht wurden, sind verheerend.

Zwei Jahrzehnte der militärischen Besetzung Afghanistans durch die US-NATO haben eine an Apokalypse grenzende Wirtschaftskrise hinterlassen.

Mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung lebt in extremer Armut und muss mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen. Unglaubliche 95 % der Afghanen haben nicht genug zu essen.

Im Jemen sind mehr als 17,4 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen, und 85.000 Kinder unter 5 Jahren sind wahrscheinlich an Hunger gestorben.

Selbst in Ländern, in denen keine große Zahl von US-Truppen vor Ort stationiert war, haben Washingtons Kriege das Leben unzähliger Zivilisten zerstört.

Die US-Drohnenangriffe im Jemen und in Somalia haben „erhebliche Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen“, töten Arbeiter, zerstören Farmen und Unternehmen und führen zum Bankrott von Familien.

„Die schwerwiegenden Auswirkungen solcher wirtschaftlicher Rückschläge auf die Bevölkerung, die für ihr Überleben auf das Land angewiesen ist, dürfen nicht unterschätzt werden“, betonte der Bericht.

Washingtons so genannte Anti-Terror-Gesetze in Somalia haben auch „die humanitären Hilfsbemühungen behindert und die Auswirkungen der Hungersnot verstärkt“, so die Forscher.

Hunderttausende von Kindern sind in dem ostafrikanischen Land an der Hungersnot gestorben.

Die Studien der Brown University sind Teil einer wachsenden Zahl von wissenschaftlichen Arbeiten, die die Todesopfer der US-Kriege nach dem 11. September dokumentieren.

Ein Bericht der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Gruppe International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) aus dem Jahr 2015 kam zu dem Schluss, dass 13 Jahre Washingtons sogenannter „Krieg gegen den Terror“ insgesamt 1,3 Millionen Todesopfer gefordert hat, darunter 1 Million im Irak, 220.000 in Afghanistan und 80.000 in Pakistan.

Die IPPNW warnte, dass diese Zahl für 2015 „nur eine konservative Schätzung“ sei. Die Gesamtzahl der Todesopfer in den drei genannten Ländern könnte auch über 2 Millionen liegen, während eine Zahl unter 1 Million äußerst unwahrscheinlich ist“. Übersetzt mit Deepl.com

Ben Norton ist Journalist und Analyst, der sich in seiner Arbeit vor allem mit Geopolitik, internationaler politischer Wirtschaft und der Außenpolitik der USA befasst.

