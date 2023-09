US Officials Keep Boasting About How Much The Ukraine War Serves US Interests Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): One of the most glaring plot holes in the official mainstream narrative on Ukraine is the way US officials keep openly boasting that this supposedly unprovoked war which the US is only backing out of the goodness of its heart just so happens to serve US interests tremendously.

US-Beamte brüsten sich damit, wie sehr der Ukraine-Krieg den US-Interessen dient



Von Caitlin Johnstone



3. September 2023

Eines der eklatantesten Löcher im offiziellen Mainstream-Narrativ über die Ukraine ist die Art und Weise, wie US-Beamte immer wieder offen damit prahlen, dass dieser angeblich unprovozierte Krieg, den die USA nur aus Gutherzigkeit unterstützen, ganz zufällig den US-Interessen in hohem Maße dient.

In einem kürzlich erschienenen Artikel für die Connecticut Post versicherte Senator Richard Blumenthal den Amerikanern, dass „wir für unsere Investitionen in der Ukraine viel Geld bekommen“.

„Für weniger als 3 Prozent des Militärbudgets unserer Nation haben wir es der Ukraine ermöglicht, Russlands militärische Stärke um die Hälfte zu verringern“, schreibt Blumenthal. „Wir haben die NATO geeint und die Chinesen dazu gebracht, ihre Invasionspläne für Taiwan zu überdenken. Wir haben dazu beigetragen, den Glauben und das Vertrauen in die amerikanische Führung wiederherzustellen – moralisch und militärisch. Und das alles, ohne dass auch nur eine einzige amerikanische Soldatin oder ein einziger amerikanischer Soldat verletzt wurde oder ums Leben kam, und ohne dass amerikanische Hilfsgelder umgeleitet oder veruntreut wurden.“

Wie Dave DeCamp von Antiwar kürzlich feststellte, ist diese Art von „Investitions“-Gesprächen über die Ukraine immer häufiger zu hören. Letztes Wochenende bezeichnete Senator Mitt Romney den Krieg als „die beste Investition in die nationale Verteidigung, die wir je getätigt haben.“

„Wir verlieren in der Ukraine keine Menschenleben, und die Ukrainer kämpfen heldenhaft gegen Russland“, sagte Romney. „Wir schwächen und vernichten das russische Militär für einen sehr geringen Betrag … ein geschwächtes Russland ist eine gute Sache.“

Letzten Monat argumentierte der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, dass die Amerikaner den Stellvertreterkrieg der US-Regierung in der Ukraine unterstützen sollten, weil „wir in diesem Krieg keinen einzigen Amerikaner verloren haben“, und fügte hinzu, dass die Ausgaben dazu beitragen, Amerikaner im militärisch-industriellen Komplex zu beschäftigen.

„Das meiste Geld, das wir im Zusammenhang mit der Ukraine ausgeben, wird in den USA für die Erneuerung von Waffen, moderneren Waffen, ausgegeben“, sagte McConnell. „Es werden also tatsächlich Leute hier beschäftigt und unser eigenes Militär für das, was kommen mag, verbessert.“

McConnell spricht seit letztem Jahr darüber, wie sehr dieser Krieg den USA nützt. Während einer Rede im Dezember argumentierte das kränkelnde Sumpfmonster, dass „die grundlegendsten Gründe dafür, der Ukraine weiterhin dabei zu helfen, die russischen Invasoren zu zermürben und zu besiegen, kalte, harte, praktische amerikanische Interessen sind.“

„Unseren Freunden in Osteuropa zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen, ist auch eine direkte Investition in die Reduzierung von Wladimir Putins zukünftigen Fähigkeiten, Amerika zu bedrohen, unsere Verbündeten zu gefährden und unsere Kerninteressen anzugreifen“, sagte McConnell.

Wie wir bereits erörtert haben, haben die Manager des US-Imperiums von Anfang an darüber gesprochen, wie sehr dieser Krieg den Interessen der USA dient.

Im Mai letzten Jahres sagte der Kongressabgeordnete Dan Crenshaw auf Twitter: „In die Zerstörung des gegnerischen Militärs zu investieren, ohne eine einzige amerikanische Truppe zu verlieren, scheint mir eine gute Idee zu sein.“

„Es liegt im nationalen Sicherheitsinteresse Amerikas, dass Putins Russland in der Ukraine besiegt wird“, twitterte der stets kriegslüsterne Senator Lindsey Graham.

Im vergangenen November veröffentlichte die von der imperialen Kriegsmaschinerie finanzierte Denkfabrik Center for European Policy Analysis einen Artikel mit dem Titel „It’s Costing Peanuts for the US to Defeat Russia“ (Es kostet die USA Peanuts, Russland zu besiegen) und dem Untertitel „Die Kosten-Nutzen-Analyse der US-Unterstützung für die Ukraine ist unbestreitbar. Sie bringt auf fast allen Ebenen Gewinne.“

„Die Ausgaben der USA in Höhe von 5,6 % ihres Verteidigungshaushalts für die Zerstörung von fast der Hälfte von Russlands konventionellen militärischen Fähigkeiten scheinen eine absolut unglaubliche Investition zu sein“, schwärmt der Autor des Artikels, Timothy Ash. „Wenn wir das US-Verteidigungsbudget auf die Bedrohungen aufteilen, mit denen es konfrontiert ist, würde Russland vielleicht in der Größenordnung von 100 bis 150 Milliarden Dollar an Ausgaben pro Bedrohung liegen. Wenn man also nur 40 Mrd. Dollar pro Jahr ausgibt, wird ein Bedrohungswert von 100-150 Mrd. Dollar vernichtet, was sich zwei- bis dreimal auszahlt. Tatsächlich dürfte die Rendite ein Vielfaches davon betragen, da Verteidigungsausgaben und Bedrohung jährlich wiederkehrende Ereignisse sind.“

Und natürlich sind auch die Massenmedien auf die gleiche Botschaft aufgesprungen. Vor ein paar Wochen schrieb David Ignatius von der Washington Post einen Artikel, in dem er erklärte, warum die Menschen im Westen angesichts der Lage in der Ukraine nicht „düster“ sein sollten, und schrieb Folgendes darüber, wie sehr dieser Krieg den US-Interessen in Übersee zugute kommt:

„Für die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten waren diese 18 Monate Krieg ein strategischer Glücksfall zu relativ geringen Kosten (außer für die Ukrainer). Der rücksichtsloseste Widersacher des Westens ist erschüttert worden. Die NATO ist durch den Beitritt Schwedens und Finnlands wesentlich stärker geworden. Deutschland hat sich von der Abhängigkeit von russischer Energie befreit und in vielerlei Hinsicht seinen Sinn für Werte wiederentdeckt. Die Streitigkeiten in der NATO sorgen für Schlagzeilen, aber insgesamt war dies ein triumphaler Sommer für das Bündnis.“

Ich vermute, dass ich meine Leser für den Rest meiner schriftstellerischen Laufbahn regelmäßig an diesen Absatz – und Ignatius‘ Klammerzusatz „außer für die Ukrainer“ – erinnern werde.

Einerseits hämmert uns die westliche politische und mediale Klasse die Botschaft ins Gesicht, dass der Einmarsch in die Ukraine „unprovoziert“ war und dass die USA und ihre Verbündeten keinerlei antagonistische Rolle bei der Vorbereitung dieses Konflikts gespielt haben, und andererseits schwärmen all diese Imperiumsmanager davon, wie sehr dieser Krieg den Interessen der USA zugute kommt.

Diese beiden Narrative scheinen ein wenig widersprüchlich zu sein, nicht wahr?

Ein kritischer Denker kann diesen Widerspruch auf zwei Arten auflösen. Erstens kann er glauben, dass die mächtigste und zerstörerischste Regierung der Welt nur ein passiver, unschuldiger Zeuge der Gewalt in der Ukraine ist und nur ganz zufällig immens von dem Krieg profitiert. Zweitens können sie glauben, dass die USA diesen Krieg absichtlich provoziert haben, weil sie wussten, dass sie davon profitieren würden.

