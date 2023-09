Uneinheitliche Botschaften des US-Geheimdienstes zur Ukraine von Larry Johnson

Die U.S. Intelligence Community ist kein Monolith. Sie gleicht eher einer Feudalgesellschaft. Die drei großen Feudalherren der Geheimdienstanalyse sind die Central Intelligence Agency (CIA), die National Security Agency (NSA) und die Defense Intelligence Agency (DIA). Alle drei produzieren „rohe Geheimdienstinformationen“ – die Case Officers der CIA erstellen Berichte von Ausländern, die sich bereit erklärt haben, im Geheimen für die Vereinigten Staaten zu arbeiten, die NSA sammelt alle Formen elektronischer Geheimdienstinformationen (z. B. Telefongespräche, E-Mails) und die DIA erstellt Berichte von US-Verteidigungsattachés, die den US-Botschaften in aller Welt zugewiesen sind. Jede dieser Agenturen hütet eifersüchtig ihr eigenes Produkt, und die Mitarbeiter dieser drei Agenturen können als ihre Vasallen betrachtet werden. (Man muss einen Vasallen haben, wenn man ein Feudalherr ist.)

Dann gibt es noch den Direktor der Nationalen Nachrichtendienste (auch DNI genannt). Diese Position bzw. dieses Amt wurde nach dem 11. September geschaffen und soll alle Mitglieder der Geheimdienstgemeinschaft „verwalten“ und „koordinieren“. Die Standardlösung in Washington, DC, besteht darin, eine weitere Ebene der Bürokratie zu schaffen, um ein Versagen der bereits riesigen Bürokratien zu beheben, die selten zusammenarbeiten. Die Realität sieht jedoch anders aus – die großen 3 sind nicht immer vor dem DNI katzbuckeln. Ich habe gehört, dass die CIA und die DIA ziemlich gute Arbeit leisten, wenn es darum geht, ehrlich darüber zu berichten, was in der Ukraine vor Ort geschieht – d.h., dass die Ukraine schreckliche Verluste erleidet und die Gegenoffensive scheitert. Wie Sy Hersh bereits berichtet hat, ignorieren Biden und sein nationales Sicherheitsteam diese Geheimdienstberichte und halten sich an die „Analysen“ aus dem Büro des DNI.

Berichten zufolge vertritt das DNI die Ansicht, dass die Ukraine das russische Militär zermürbt und dass die Vereinigten Staaten und die NATO nur geduldig sein und auf den unvermeidlichen Zusammenbruch Russlands warten müssen. Einige führende US-Militärs – die in völliger Unkenntnis der jüngsten Geschichte Russlands im Umgang mit radikal-islamischen Aufständischen im eigenen Land sind – sind der festen Überzeugung, dass Russland keinen militärischen Sieg über die Ukraine erringen kann, dass der Krieg ein Patt ist und Russland jahrelang im Kampf gegen die Aufständischen von Bandera feststecken wird.

Die Führer des USIC und des Militärs glauben immer noch an ihre ursprüngliche Schlussfolgerung, dass Russland schwach ist, weil es vor 12 Monaten nicht durch die Ukraine gewalzt ist und Zelensky in die Flucht geschlagen hat. Sie führen das „Versagen“ Russlands auf unfähige und korrupte Bürokraten zurück, die das russische Militär in die Schranken weisen wollen. Auch Putin wird von diesen Führern heftig beschuldigt, weil er angeblich nicht auf die russischen Militärs und die Chefs von Wagner hört, um das zu tun, was für einen Sieg notwendig ist. Putin und sein Team werden im Westen als schwache Kontrollfreaks angesehen, die das Militär daran hindern, die weißen Handschuhe auszuziehen und die Magie zu entfalten.

Da die amerikanischen Geheimdienst- und Militärchefs den Krieg in der Ukraine durch dieses Prisma betrachten, stehen die Analysten und ihre Vorgesetzten größtenteils unter dem enormen Druck, zu dem Schluss zu kommen, dass Russland ein schwacher und inkompetenter Beinahe-Gegner ist und nicht bestehen kann.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Annahmen über Russlands angebliches Scheitern die gegenteilige Darstellung ignorieren:

Die russische Wirtschaft ist trotz der westlichen Sanktionen robust und gesund.

Russlands politischer Einfluss in der Welt wächst und schrumpft nicht. Die BRICS ist ein gutes Beispiel dafür.

Russland fügt dem ukrainischen Militär enorme Verluste zu und dezimiert die für den ukrainischen Militäreinsatz wichtige Infrastruktur.

Russlands Rüstungsindustrie hat ein Produktionsniveau erreicht, mit dem der Westen nicht mithalten kann.

Der scheinbar unbegrenzte Zugang Russlands zu natürlichen Ressourcen, Energie und seltenen Erden stärkt Russlands militärische Position in der Welt.

Russland verfügt über einen enormen technologischen Vorsprung gegenüber der NATO in den Bereichen elektronische Kriegsführung, Luftabwehrsysteme, Minenlegefahrzeuge und Hyperschallraketen.

Die russische Führung und das russische Volk sind der festen Überzeugung, dass sie sich einer existenziellen Bedrohung durch den Westen gegenübersehen.

Die Ukraine ist völlig abhängig vom Westen, der sie mit Geld und Waffen versorgt, damit sie weiter kämpfen kann.

Die Weigerung der westlichen Staats- und Regierungschefs, insbesondere der Biden-Crew, sich auf diese alternative Sichtweise einzulassen, führt mit jedem Tag zu einem größeren Risiko. Falsche oder irrtümliche Annahmen darüber, warum Russland tut, was es tut, bergen ein enormes Risiko für Fehleinschätzungen seitens der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten.

Die Fähigkeit der Ukraine, die laufende Gegenoffensive aufrechtzuerhalten, nimmt mit jedem Tag ab. Berichte, wonach der Westen die Ukraine unter Druck setzen wird, eine vollständige Kriegsbereitschaft herzustellen und eine neue Armee von 300.000 Mann auszubilden, sind illusorisch. Im Gegensatz zu Russland, das die Ukraine zahlenmäßig mindestens um den Faktor 8 übertrifft, verfügt die Ukraine nicht über ein gesundes, junges Reservoir an potenziellen Rekruten. Selbst wenn Zelensky und seine Generäle 300.000 Mann oder mehr mobilisieren könnten, wo sollen sie ausgebildet werden und wie viel Ausbildung werden sie wirklich erhalten. Neue Rekruten, die für die Bedienung von Kampfpanzern vorgesehen sind, müssen mit einem Ausbildungszyklus von mindestens 12 Monaten rechnen, nur um ein Mindestmaß an Manövrier- und Feuerkompetenz zu erwerben. Wenn sie im Oktober beginnen, wären diese neuen Einheiten frühestens im September 2024 einsatzbereit.

Bei all dem Gerede über die ukrainische Mobilisierung und die neue Ausbildung wird die Tatsache ignoriert, dass Russland in dieser Angelegenheit ein Wörtchen mitzureden haben wird. Moskau wird nicht untätig bleiben. Russlands Fülle an Langstreckenfeuerwaffen bedeutet beispielsweise, dass es in der Ukraine keine sichere Übungsbasis gibt. Die Ausbildung wird an mehreren Orten in Europa stattfinden müssen, und es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die europäischen Führer es leid sind, ukrainische Rekruten aufzunehmen. Außerdem droht der NATO und der Ukraine die Gefahr, dass Russland eine eigene Offensive startet, um die Fähigkeit der Ukraine zum Widerstand und zur Eroberung neuer Gebiete weiter zu schwächen.

Eine weitere sehr fragwürdige Annahme ist, dass der Rest der Welt ruhig bleibt und es keine anderen außenpolitischen Krisen gibt, die Amerika und/oder Europa ablenken. In Anbetracht der Putsche in Afrika und der Spannungen mit China scheint das keine sichere Annahme zu sein.