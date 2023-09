UN-Untersuchung: Bis dato keine „ausreichenden Beweise“ für Völkermord in der Ukraine gefunden

Im März 2022 wurde seitens der in Wien angesiedelten „Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission zur Ukraine“ eine Untersuchung zu den Kriegsereignissen in der Ukraine begonnen. Die Kommission wurde vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen initiiert. Untersucht werden sollte, ob und welche vermeintlichen Kriegsverbrechen durch russische Armeeangehörige nachgewiesen und untersucht werden müssten. Zudem sollte die Frage geklärt werden, ob Beweise für einen nachweislichen Völkermord festgestellt werden könnten. Der nun vorliegende Ergebnisbericht stellt fest, dass soweit „keine unmittelbaren Beweise für eine völkermörderische Absicht vorliegen, aber es sei eine weitere Untersuchung erforderlich“, so die Webseite Euronews darlegend.

Zum Thema gemutmaßter Kriegsverbrechen seitens der russischen Armee heißt es laut dem Artikel, dass „Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen hat“. So wären seitens der UN-Kommission „Vorfälle von Mord, Folter und Vergewaltigung von Zivilpersonen“ aufgeführt worden. Erik Møse, Leiter der Untersuchungsgruppe, wird mit der Erklärung zur gewählten Vorgehensweise zitiert: