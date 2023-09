Um Russland zu provozieren? In der Ostsee beginnt größtes Seemanöver westlicher Streitkräfte

Am 9. September beginnt unter Führung der Deutschen Marine die Übung „Northern Coasts 2023“ in der Ostsee. Rund 30 Schiffe aus 14 westlichen Staaten sind bei der Großübung in der Ostsee dabei. Die Übung ist das größte Seemanöver westlicher Streitkräfte seit Langem. Mehr als zwei Dutzend Kriegsschiffe, U-Boote, Versorgungseinheiten, Landungstruppen und Flugzeuge versammeln sich in der östlichen Ostsee zu der Übung.

Die Seeübung Northern Coasts folgt wenige Monate nach „Air Defender“, dem größten Verlegemanöver von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Beide Übungen sollen nach Darstellung der NATO „die neue Schwerpunktsetzung auf Abschreckung und Bündnisverteidigung unterstreichen“.

Trainiert wird nach Angaben der Deutschen Marine die Abwehr von Bedrohungen „auf, über und unter dem Wasser, sowie von Land“. An dem Manöver nehmen Kriegsschiffe der Ostanrainer teil, aber auch amerikanische, kanadische, niederländische und belgische maritime Einheiten, insgesamt 14 Nationen.