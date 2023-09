Der prominente ukrainische Oppositionelle Wiktor Medwedtschuk hat in einer am Montag veröffentlichten Erklärung seine in der EU lebenden Landsleute aufgefordert, schnellstmöglich nach Russland zu flüchten. Diesen Rat gibt er angesichts zahlreicher Berichte darüber, dass mehrere EU-Länder planen, ukrainische Männer im wehrfähigen Alter, die vor Krieg und Mobilisierung in Europa Zuflucht suchten, in ihr Heimatland zurückzuschieben. Damit geben diese Länder entsprechenden Forderungen Kiews nach.

Der Vorsitzende von Selenskijs Parlamentsfraktion „Diener des Volkes“, Dawid Arachamija, sagte am Wochenende im ukrainischen Fernsehen: