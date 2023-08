Ukraine-Krieg: Skandal um überhöhte Preise für aus der Türkei gekaufte Militärjacken

Scandal in Ukraine over inflated price of jackets purchased from Turkey Ukrainian Ministry of Defence faces criticism after price of gear triples en route to country



Von MEE-Mitarbeitern

30. August 2023

In der Ukraine ist ein Skandal ausgebrochen, nachdem berichtet wurde, dass das Verteidigungsministerium einen stark überhöhten Preis für eine Bestellung funktionell unbrauchbarer Jacken aus der Türkei bezahlt hat.

Anfang dieses Monats berichteten ukrainische Medien, dass das Ministerium 233.000 Winterjacken für 20 Millionen Dollar von einer türkischen Firma erworben hatte.

Aus den Zollunterlagen für eine der Sendungen ging jedoch hervor, dass sich die Kosten für eine Charge von 4.900 Jacken, die sich auf dem Weg von der Türkei in die Ukraine befanden, verdreifacht hatten und von 142.000 auf 421.000 Dollar gestiegen waren.

Außerdem stellte sich heraus, dass es sich bei den Jacken nicht wie erwartet um Winterkleidung, sondern um Leichtgewichte handelte.

Der ukrainische Journalist Jurij Nikolow, der zuerst über den Skandal berichtete, bezeichnete die Situation als „chaotisch“, da der Herbst vor der Tür stehe und sein Land in einen Konflikt verwickelt sei.

„Der Herbst steht vor der Tür, und das ist in der Tat ein Chaos. Die Ukrainer haben keine Jacken gemacht. Also sagten diese Leute im Sommer, sie würden uns türkischen Mist bringen“, sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Ukrainska Pravda.

„Es kamen Wagenladungen aus der Türkei, voll mit diesen Jacken, die 28 Dollar kosteten, als sie die Türkei verließen, und 86 Dollar, als sie ankamen. Ich habe gesehen, wie sich die Rechnungen im Laufe der Fahrt geändert haben. Auf der ersten Rechnung steht ‚Tarnjacke‘ und auf der letzten – für 86 Dollar – ‚Winterjacke‘.“

Nach Angaben der Ukrainska Pravda wurden die Jacken von Vector Avia geliefert, einem türkischen Unternehmen, an dem der ukrainische Geschäftsmann Roman Pletnov beteiligt ist.

Ein weiterer Miteigentümer des Unternehmens ist Oleksandr Kasai, der Neffe von Hennadii Kasai, einem Abgeordneten der ukrainischen Partei „Diener des Volkes“ und Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienst.

Laufende Ermittlungen

Am 25. August erklärte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov, dass er zurücktreten werde, falls sich die Anschuldigungen als wahr herausstellen sollten.

Eine ukrainische Regierungsquelle erklärte gegenüber Middle East Eye, der Skandal habe „nichts mit dem Verkauf überteuerter Materialien durch türkische Unternehmen zu tun“.

„Einige Ukrainer nutzen nicht die regulären Kanäle, wie z.B. Botschaften, um Einkäufe zu tätigen, da dies das Korruptionsrisiko verringert“, hieß es.

„In diesem Fall besteht der Verdacht, dass ein Unternehmen, das einem ukrainischen Abgeordneten nahesteht, Militärjacken von einem türkischen Unternehmen zu einem regulären Preis gekauft und sie zu einem überhöhten Preis an das Verteidigungsministerium verkauft hat, um ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit sind noch nicht abgeschlossen.

Der Türkei, einem Nato-Mitglied, ist es in den vergangenen 18 Monaten des Krieges gelungen, sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine freundschaftliche Beziehungen zu unterhalten, und sie hat im vergangenen Jahr geholfen, einen Gefangenenaustausch zu vermitteln.

Sowohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als auch sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben erklärt, dass der Austausch von Gefangenen eines der wichtigsten Gesprächsthemen sein wird, wenn letzterer im nächsten Monat mit Wladimir Putin zusammentrifft.

Die Türkei hat sich ihren westlichen Verbündeten bei der Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland nicht angeschlossen, hat aber in der Zwischenzeit Waffen an die Ukraine geliefert und die Achtung der Souveränität des Landes gefordert. Übersetzt mit Deepl.com

