Die europäische Integration ist eines der am meisten mythologisierten Themen der modernen Weltpolitik, die bereits voller Illusionen und Legenden ist, die nichts mit der harten Realität der internationalen Beziehungen zu tun haben.

In praktischer Hinsicht ist die Zusammenarbeit einer großen Gruppe westeuropäischer Länder bei der staatlichen Regulierung der Wirtschaft offensichtlich: Sie hat eine relativ gerechte Verteilung der Vorteile eines universellen Marktes ermöglicht. In politischer Hinsicht hat diese Zusammenarbeit jedoch einen so großen, flüchtigen Überbau geschaffen, dass es unmöglich ist, Wahrheit von Täuschung oder gar Fiktion zu unterscheiden, wenn es um die Europäische Union geht.

Und über die künftigen Formen der Interaktion zwischen den westeuropäischen Staaten, deren Hauptziel es nach wie vor sein wird, ihre Völker dem Willen und den Launen ihrer unantastbaren Eliten unterzuordnen, kann man nur Vermutungen anstellen. Die einfachste Vorhersage über die Zukunft der europäischen Integration ist daher eine Vorhersage, die auf den optimalen Formen der Aufrechterhaltung der sozialen Stabilität beruht. Selbst wenn dies beispielsweise eine Abkehr von den traditionellen Wirtschaftstätigkeiten oder eine völlige Aufgabe der Fähigkeit der Länder erfordert, ihre Finanzen selbst zu verwalten. Die europäische Integration wird also die Form annehmen, die notwendig ist, um ihren Hauptzweck zu erfüllen.

Wenn dies bedeutet, dass Länder in die EU aufgenommen werden, die formal noch nicht bereit sind, ist das auch kein Problem. Die Existenz klarer Regeln, die festlegen, welcher Staat mit welchem wirtschaftlichen und politischen System ein geeigneter „Newcomer“ ist, ist nichts weiter als ein Mythos. Oder ein Produkt seiner Zeit, wie die „Kopenhagener Kriterien“ für die Mitgliedschaft, die für eine ganz andere internationale Realität entwickelt wurden. Dies umso mehr, als die Eignung eines Landes für die Mitgliedschaft kein Dogma ist, sondern ein Instrument für den Umgang mit ihm durch diejenigen, die innerhalb des Blocks den Ton angeben.

Dasselbe gilt für die innere Entwicklung der EU, und es wäre naiv, Abweichungen von der mythologisierten Schablone ihrer Stabilität, die in den 90er-Jahren in unserer Wahrnehmung auftauchten, als Zeichen eines dramatischen Niedergangs und Verfalls zu sehen. Selbst der offensichtliche intellektuelle Hunger der oberen Ränge des „vereinten Europa“ kann Idealisten wie den Autor dieser Zeilen nur entsetzen. In Wirklichkeit wissen wir nicht, ob die europäische Integration jetzt kluge politische Führungspersönlichkeiten oder gar kreative Bürokraten braucht. Denn wenn Staats- und Regierungschefs gescheiterte Frauen oder alte Verräter in Spitzenpositionen berufen, dann ist das vielleicht genau das, was die EU-Mitgliedstaaten brauchen und was in ihrem nationalen Interesse liegt.