Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Pressekonferenz im Präsidentenkomplex in Ankara, am 3. April 2018 (AFP)

Der türkische Präsident will das Schwarzmeergetreideabkommen wiederbeleben, während Erdgasrabatte und andere Themen auf der Tagesordnung stehen



Türkischer Präsident Erdogan will Russland im September besuchen, sagen Quellen

Von Ragip Soylu in Ankara

28. August 2023

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan plant ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am 4. September in der russischen Stadt Sotschi, so drei mit dem Besuch vertraute Quellen am Montag gegenüber Middle East Eye.

Anfang des Monats hatte Erdogan gegenüber Journalisten erklärt, er erwarte, Putin in der Türkei zu empfangen. Stattdessen wird der türkische Präsident Russland besuchen, um über das Schwarzmeergetreideabkommen zu sprechen, aus dem sich Moskau im Juli mit der Begründung zurückgezogen hat, dass die UNO und die westlichen Mächte ihre schriftlichen Zusagen nicht eingehalten hätten.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar letzten Jahres beschränken sich Putins Auslandsreisen auf die ehemaligen Sowjetrepubliken. Die einzige Ausnahme ist der Iran, wo die russische Armee Kamikaze-Drohnen und anderes Gerät bezieht.

Putins Sicherheitsbedenken bei einem Besuch bei einem Nato-Verbündeten könnten eine Rolle dabei gespielt haben, die Türkei zu meiden.

Der wichtigste Punkt auf Erdogans Agenda während seiner Reise in die Schwarzmeerstadt Sotschi wird voraussichtlich das Schwarzmeer-Getreideabkommen sein, da Ankara daran interessiert ist, Moskau die Rückkehr zum Abkommen zu erleichtern.

Ukraine-Krieg: Russland zieht sich aus Schwarzmeer-Getreideabkommen zurück

Die Türkei möchte bald eine weitere Reihe von Treffen in Istanbul veranstalten, um ein neues Abkommen zwischen der Ukraine, der UNO und Russland zu vermitteln, um die Pattsituation zu lösen.

Russland hat mehrere Forderungen, um das Abkommen wiederzubeleben, wie die Aufnahme der russischen Landwirtschaftsbank in das globale Zahlungssystem Swift und die Reparatur der Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa für den Export von russischem Dünger.

Zu den Forderungen Moskaus gehören auch die Lösung des Problems der russischen Schiffsversicherungen, bei denen die Schiffsversicherer letztes Jahr erklärten, sie würden die Deckung von Kriegsrisiken in Russland, der Ukraine und Weißrussland streichen, sowie die Freigabe von Vermögenswerten russischer Unternehmen, die im Lebensmittelsektor tätig sind, durch westliche Verbündete.

Omer Celik, Sprecher der regierenden AK-Partei, sagte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein von Erdogan geleitetes Treffen, dass Ankara daran arbeite, eine globale Nahrungsmittelkrise abzuwenden.

Präsident Erdogan „wird bald Sotschi besuchen“, sagte Celik am Montag.

„Wir gehen davon aus, dass es in dieser Frage neue Entwicklungen geben wird und eine neue Phase erreicht werden kann“.

Erdogan muss sich jedoch auch um bilaterale Angelegenheiten kümmern, wie etwa die Erdgasimporte der Türkei aus Russland.

Im vergangenen Jahr gelang es Ankara, einen 25-prozentigen Preisnachlass auf Gas aus Moskau zu erhalten, und Russland verschob außerdem einen Teil der türkischen Gaszahlungen auf 2024. Erdogan wird wahrscheinlich versuchen, den Gasrabatt beizubehalten und sich um weitere Zahlungsaufschübe bemühen, da die internationalen Reserven der Türkei gering sind. Übersetzt mit Deepl.com

