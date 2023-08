https://www.nachdenkseiten.de/?p=102983#more-102983

Stimmen aus Kuba zum BRICS-Gipfel: „Ungerechte Weltordnung muss verändert werden“ Ein Artikel von amerika21

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der G77+China die Unterstützung für den Weg zu einem inklusiven Multilateralismus zum Ausdruck gebracht, wie in der Abschlusserklärung des 15. Gipfeltreffens der Brics-Gruppe definiert. Das Staatenbündnis, das heute aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika besteht, stelle einen Integrationsmechanismus dar, der Hoffnung auf eine Stärkung des Multilateralismus gebe, die „heute so dringend wie unerlässlich für das Schicksal der Menschheit ist“, sagte er in seiner Rede beim Forum des Brics Plus-Dialoges. Von Prensa Latina.



Für Kuba bedeute es eine große Verantwortung, den Vorsitz der Gruppe der 77 und China innezuhaben, so der kubanische Präsident:

„Wir sind 134 Länder, zwei Drittel der Mitglieder der Vereinten Nationen, in denen fast 80 Prozent der Weltbevölkerung leben, die vor den kolossalen Herausforderungen einer zunehmend ungleichen Welt stehen, in der sich Ausgrenzung und Armut nach zwei Jahren mit Pandemien, gefolgt von dramatischen Konflikten, vervielfacht haben“.

Die G77+China und die Brics hätten die Verantwortung und die Möglichkeit, sich für eine Veränderung der derzeitigen ungerechten Weltordnung einzusetzen. Dies sei „keine Option, sondern die einzige Alternative“, betonte Díaz-Canel. Weiterlesen in den nachdenkseiten

