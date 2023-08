Nachdem Papst Franziskus sich warmherzig über Russland äußerte, zieht die Ukraine alle diplomatischen Kaliber, um den Pontifex zu maßregeln. Nach darauffolgender Kritik aus ukrainischen kirchlichen Reihen sieht sich der Vatikan in Erklärungsnot.

Am Freitag hat Papst Franziskus Russland als Land der Aufklärung, großer Kultur und der Menschlichkeit bezeichnet. Er erwähnte die russische Zaren Peter den Großen und Katharina die Große in einem positiven Kontext und dankte den russischen Katholiken für ihre Art, „russisch zu sein“ – RT DE berichtete. Aus ukrainischer Sicht war dieses Lob unzulässig, und die Reaktion aus diplomatischen Kreisen ließ nicht lange auf sich warten. Oleg Nikolenko, Sprecher des Außenministeriums, gab am Montag auf seiner Facebook-Seite folgendes Kommentar:

„Mit dieser Art von imperialistischer Propaganda, ‚geistigen Stützen‘ und der ‚Notwendigkeit‘, das ‚Große Mütterchen Russland‘ zu retten, rechtfertigt der Kreml die Ermordung Tausender Ukrainer und die Zerstörung Hunderter ukrainischer Städte und Dörfer.“

Es sei sehr bedauerlich, dass das „russische Großmachtdenken“, das in Wirklichkeit die Ursache für die „chronische Aggressivität Russlands“ sei, bewusst oder unbewusst aus dem Mund des Papstes komme. Die Aufgabe besteht nach dem Verständnis der Ukraine gerade darin, der russischen Jugend die Augen für den „zerstörerischen Kurs der derzeitigen russischen Führung“ zu öffnen.

An dieser Stelle muss erwähnt werden: Die offizielle ukrainische Sicht auf die Geschichte basiert auf zwei wichtigen Grundlagen. Zum einen reichten die Wurzeln des ukrainischen Volkes bis in das tiefe Altertum zurück. Die zweite Stütze ist die klare Abgrenzung zum Russischen. Russen, die sogar ethnisch angeblich einen anderen Ursprung hätten als die slawischen Ukrainer, hätten den Namen „Rus“ gekapert. Die Russen hätten die Ukrainer seit mehr als achthundert Jahren terrorisiert und deren Unabhängigkeit verhindert. Außerdem seien die Ukrainer „zivilisierte“ Europäer und die Russen „barbarische“ Asiaten.