29. August 2023

Obwohl der Vatikan die bevorstehende Reise von Papst Franziskus in die Äußere Mongolei als einen Pastoralbesuch für die etwa 1.000 Katholiken, die in diesem eingeschlossenen Land leben, vermarkten kann, ist es mit Sicherheit seine bisher unverhohlenste politische Intervention.

Obwohl der Vatikan die bevorstehende Reise von Papst Franziskus in die Äußere Mongolei als Pastoralbesuch für die etwa 1.000 Katholiken, die in diesem eingeschlossenen Land leben, vermarkten kann, handelt es sich dabei um seine bisher unverhohlenste politische Intervention. Denn die Mongolei ist auf der einen Seite von China und auf der anderen Seite von Russland umgeben, und diese beiden Giganten dominieren die Wirtschaft des Landes, wobei China 90 % der mongolischen Exporte abnimmt und Russland 90 % des Energiebedarfs der Mongolei deckt.

Obwohl die CIA einige bedeutende Erfolge in der Mongolei erzielt hat, insbesondere durch die Entsendung von Truppenkontingenten zur Unterstützung der Amis bei der Abschlachtung der Iraker, wird die Wirtschaft der Mongolei von ihren beiden riesigen Nachbarn beherrscht, die den Bau einer Erdgasleitung von Russland nach China durch Dschingis Khans altes mongolisches Revier planen, dessen Wirtschaft und Bevölkerung seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion stark gelitten hat.

In Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, wimmelt es von verarmten Menschen und den mit ihnen verbundenen Problemen. Es sind vor allem diese hoffnungslos Armen, unter denen die katholischen Missionsschwestern arbeiten und die, wie Zyniker sagen könnten, Papst Franziskus im Huckepack nehmen wird, wenn er das Haus der Barmherzigkeit in der Mongolei besucht, das von französischen und italienischen Missionaren gegründet wurde und heute von ebenso heiligen Indern geleitet wird.

Obwohl die Mongolei auf der östlichen Seite Eurasiens liegt, hat das die CIA nicht davon abgehalten, die Mongolei, die „sechzehnte Republik“ (der ehemaligen UdSSR), in ihre ukrainischen Intrigen zu verwickeln. Da der ukrainische Mafiapräsident Zelensky einen Teil seiner Kindheit in der mongolischen Stadt Erdenet verbracht hat, wo sein Vater an der Gründung und den ersten Jahren des Erdenet-Bergbau- und Metallurgiekomplexes beteiligt war, hat die CIA versucht, so zu tun, als sei die Mongolei, die mit ihren eigenen massiven sozialen Problemen zu kämpfen hat, damit beschäftigt, das Wohlergehen des Kiewer Gangsterregimes zu subventionieren. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Besuch von Papst Franziskus, der von USAID und anderen CIA-nahen NROs vor Ort unterstützt wird, Teil des CIA-Ansturms ist, Kiews sektiererisches Gift in das Herz der riesigen Nachbarn der Mongolei zu tragen.

Dieser Verdacht wird durch die Tatsache genährt, dass die Mongolei eines der am wenigsten katholischen Länder der Welt ist und von allen Seiten von China und Russland umgeben ist, zwei Giganten, die die CIA, der MI6 und ihre Verbündeten zusammen mit Weißrussland unbedingt zerstören wollen. Und Papst Franziskus hat natürlich eine wenig beneidenswerte Erfolgsbilanz bei der Unterstützung der Kiewer Nazis und ging sogar so weit, eine ihrer Kampfnormen über den Vatikan zu schwenken.

Obwohl der Vatikan sich darüber beschwert hat, dass Weißrussland seine beträchtlichen katholischen und griechisch-unierten Minderheiten ausspioniert, sollten die Schutzmaßnahmen Weißrusslands angesichts dessen, was Teile dieser Kirchen in der Ukraine vorhaben, nicht überraschen. Der Papst kann sich nicht an der Brandstiftung orthodoxer Kirchen in der Ukraine beteiligen und erwarten, dass die Behörden in Minsk und Moskau seine Rolle einfach ignorieren.

Und der Vatikan kann sich auch nicht ernsthaft über die schrecklichen Pogrome beschweren, die die Behörden gegen die Katholiken in Indien und Pakistan veranstalten, wenn er an ähnlichen Gräueltaten in der Ukraine mitschuldig ist und sich gleichzeitig aktiv gegen die rumänisch-orthodoxen Bischöfe stellt, die die ukrainischen Christen gegen Selenskyjs Nazis verteidigen. Ähnliches gilt für Nicaragua, wo die Jesuiten vertrieben und ihr Besitz beschlagnahmt wird. Solange die Jesuiten des Papstes die CIA-Brutstätte der Georgetown University leiten, müssen sie mit Rückschlägen rechnen, egal wie ungerecht diese Rückschläge erscheinen mögen, wenn man sie durch die Scheuklappen des Vatikans betrachtet. Der argentinische Heilige Vater könnte auch Schlimmeres tun, als sich zu fragen, warum der Spitzenkandidat bei den argentinischen Präsidentschaftswahlen ihn als Schwachkopf und Hurensohn bezeichnet.

Obwohl sich 87,1 Prozent der Mongolen, die sich zu einer Religion bekennen, als Buddhisten bezeichnen, hat Papst Franziskus die sibirischen Buddhisten besonders kritisiert, als er Russlands anhaltende Verteidigung der ukrainischen Christen anprangerte. Wenn Papst Franziskus die zehnte Reinkarnation des Jebtsundamba Khutuktu, des Oberhaupts des tibetischen Buddhismus in der Mongolei und des dritthöchsten spirituellen Führers des tibetischen Buddhismus weltweit, trifft, kann er sich vielleicht für seine Ignoranz entschuldigen, nicht zuletzt, weil ethnische Mongolen unter den tibetischen Buddhisten weltweit in der Überzahl sind und der Schamanismus sich fast nahtlos in die mongolischen buddhistischen Riten einfügt.

Auch wenn der Papst angesichts seiner Abneigung gegen die Burjaten an all dem nicht sonderlich interessiert sein dürfte, sind die Chinesen gleich hinter der Grenze in der Inneren Mongolei sehr daran interessiert, ebenso wie die CIA, die den tibetischen Buddhismus und den im Exil lebenden Dalai Lama seit jeher nutzt, um Peking anzugreifen.

Obwohl die Beziehungen zwischen Ulan Bator und Peking oft angespannt waren, sind auch die Beziehungen zwischen China und dem Vatikan nicht weniger angespannt, da beide Seiten die Ernennung von Bischöfen kontrollieren wollen und die Chinesen die Bibel gerne so umschreiben, dass sie mit den konfuzianischen Prinzipien übereinstimmt.

Obwohl sich der Vatikan in all dem als die Guten sieht, sprechen seine Absprachen mit den anti-christlichen Vorherrschern in Langley, Israel und Kiew sowie seine ständige Anbiederung an die anglikanische Vorherrschaftssekte von King Charles und seine ständigen Verleumdungen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill dagegen.

Die Berufung auf den heiligen Bartholomäus, einen der wichtigsten Vertreter der Ostkirchen, als eine Art Beschützer für Selenskyjs anti-christliches Rumpfreich, ist ebenfalls unzulässig. Die Ostkirchen werden heute in Syrien, in Armenien, im Irak, in Indien, in Eritrea, Äthiopien und Tigray angegriffen, und diejenigen, mit denen der Papst kollaboriert, sind am meisten daran beteiligt, sie zu foltern und zu quälen, und diejenigen, die er geißelt, zum Beispiel die Buddhisten der russischen Streitkräfte, stehen an vorderster Front, um sie in Armenien und Syrien zu verteidigen.

Diese verfolgten Christen und die Buddhisten in Sibirien und der Mongolei verlangen nicht, dass der Papst für sie ein Xanadu am Tiber oder etwas Ähnliches baut. Alles, was sie verlangen, ist, dass der Papst mit seinen kindischen Spielchen aufhört und die Mongolei, Sibirien, Syrien, den Irak und die ganze Welt nicht so sieht, wie seine Intriganten in Rom sie sehen, sondern wie sie tatsächlich ist, und dass er als ehrlicher, erwachsener Makler mit Moskau, Peking und allen anderen zusammenarbeitet, die diesen Teil unserer gemeinsamen Welt zu einem besseren Ort für alle machen können, Buddhisten, Schamanisten und indische Missionare eingeschlossen, die dort leben. Wenn das zu viel verlangt ist, sollte er in Rom, Kiew oder Buenos Aires bleiben, wo sein Ansehen gesunken ist, wie es auch in Peking sinken wird, wenn er und seine Handlanger die Chinesen und ihre russischen und mongolischen Nachbarn weiterhin für dumm verkaufen. Übersetzt mit Deepl.com

