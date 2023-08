Selensky hat zugegeben, dass er Städte im Osten verliert, wenn er ukrainische Kräfte in den Süden verlegt

von Thomas Röper

Anti-Spiegel

Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten ist das für Kiew inakzeptabel

MOSKAU, 23. August./ Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat zugegeben, dass Kiew die Hauptstreitkräfte der ukrainischen Armee nicht in den Süden verlegen kann, da dadurch der Verlust von Gebieten im Osten droht.

Ukrainischen Medien haben in den letzten Tagen berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte gezwungen sind, Reserven aus dem Süden in den Osten zu verlegen, weil die Lage in den Abschnitten Kupjansk und Artjomowsk kritisch ist und ein Durchbruch der russischen Truppen droht. Unterdessen schrieb die New York Times, dass die USA und ihre Verbündeten einen der Gründe für das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive in der übermäßigen Streuung der Kräfte in mehrere Abschnitte sehen und die Ukraine auffordern, ihre Hauptkräfte auf einen einzigen Abschnitt, den südlichen, zu konzentrieren.

Selensky sagte auf einer Pressekonferenz, die vom Fernsehsender Rada TV ausgestrahlt wurde, dass der Ukraine durch die Konzentration der Kräfte im Süden der Verlust von Städten im Osten drohe, insbesondere von Charkow und Dnipro (ehemals Dnjeprpetrowsk), was für Kiew inakzeptabel sei. „Und damit sollten die verschiedenen Analysten der Welt nicht einmal rechnen“, sagte er.

Die ukrainische Gegenoffensive, auf die Kiew und die westlichen Länder große Hoffnungen gesetzt hatten, hat keine Ergebnisse gebracht. Die Ukraine hat mehrere Versuche unternommen, das Scheitern zu rechtfertigen. Insbesondere hat die Regierung der NATO wiederholt unzureichende Lieferungen vorgeworfen, woraufhin eine Reihe von Vertretern der Allianz erklärte, Kiew habe alles erhalten, was es für eine erfolgreiche Gegenoffensive benötige. Ukrainischen Medien wiesen darauf hin, dass die westlichen Länder die finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine drastisch kürzen könnten, wenn bis zum Ende des Herbstes keine nennenswerten Ergebnisse auf dem Schlachtfeld erzielt werden, und dass Selensky in der Vergangenheit häufig die Ratschläge westlicher Analysten missachtet hatte, was die ukrainischen Streitkräfte katastrophale Verluste und den Verlust der Kontrolle über Mariupol, Artjomowsk und andere Siedlungen gekostet hat.