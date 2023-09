Saudi-Israeli romance? It’s complicated Whatever the outcome of Biden’s matchmaking, Palestinians have to fend for themselves.

Der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman winkt neben einer Reihe von Flaggen

Die saudi-israelischen Normalisierungsbemühungen fallen in eine Zeit zunehmender politischer Komplexität in der Region. Abaca Presse SIPA

Saudi-israelische Romanze? Es ist kompliziert

Von Omar Karmi



5 September 2023



Werden sie es also tun oder nicht?

Der von Washington vermittelte saudi-israelische Normalisierungsflirt scheint nun schon seit Jahren zu laufen, beginnend mit dem faktischen Aufstieg des saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman an die Macht und seinem ersten Besuch in dieser Funktion in den USA im Jahr 2018.

In diesem Sommer haben alle Parteien besonders heftig mit den Augenlidern gezuckt, niemand mehr als der Möchtegern-Ehemann Joe Biden.

Dies könnte jedoch ein quixotisches Unterfangen sein, nicht zuletzt, weil ein kompliziertes Unterfangen eine Frist von sechs bis neun Monaten zu haben scheint.

Der US-Präsident scheint sehr daran interessiert zu sein, eine Normalisierungsvereinbarung noch vor den US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr zu erreichen. Damit hätte er ein Ass im Ärmel, mit dem er die eigene außenpolitische „Errungenschaft“ des mutmaßlichen Herausforderers Donald Trump übertrumpfen könnte, das so genannte Abraham-Abkommen, das während Trumps Amtszeit zwischen Israel und einigen arabischen Staaten unterzeichnet wurde.

Berichte über das aktuelle Werben tauchten zum ersten Mal im Juni auf, als die New York Times es als einen „weit hergeholten Versuch“ bezeichnete.

Seitdem haben sich die Details der Verhandlungen allmählich konkretisiert. Stolpersteine gibt es jedoch zuhauf: Sicherheitsgarantien, Nukleartechnologie, Jamal Khashoggi, Waffengeschäfte, Riads Wunsch, sich als Führer der sunnitisch-muslimischen Welt zu präsentieren, Israels Wunsch, seine Besetzung des Gebiets von 1967 ohne Einmischung fortzusetzen, und eine mögliche geopolitische Verschiebung in der Region weg von der Abhängigkeit von den USA hin zu China.

Nichtsdestotrotz sind die Bemühungen ernst, was sich in der Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde widerspiegelt, eine Delegation nach Riad zu entsenden. Dies deutet darauf hin, dass die Palästinensische Autonomiebehörde sich engagieren will und nicht abwesend ist, wie es vor dem Abraham-Abkommen der Fall war, das sie dann unmissverständlich aufkündigte.

Die PA hat drei Möglichkeiten, aber wenig Einfluss. Sie kann versuchen, die Saudis davon zu überzeugen, einen Schritt zurückzutreten, sie kann verlangen, dass auf den Bedingungen der saudischen Friedensinitiative von 2002 bestanden wird, oder sie kann sich einfach darum bemühen, von Anfang an dabei zu sein, wenn eine Einigung als unmittelbar bevorstehend angesehen wird.

Letzteres wird durch Berichte untermauert, wonach die Saudis der Palästinensischen Autonomiebehörde die Wiederaufnahme der Finanzhilfe angeboten haben, wenn sie die bewaffneten Gruppen im Westjordanland unter Kontrolle bringen kann.

Wie aufs Stichwort wurde am vergangenen Mittwoch bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde und bewaffneten Männern im Flüchtlingslager Tulkarm im nördlichen Westjordanland eine Person getötet. Erstere hatten versucht, Barrikaden in dem Lager zu räumen, die errichtet worden waren, um israelische Militäreinfälle zu verhindern.

Regionale Entspannung

So verzweifelt die Palästinensische Autonomiebehörde nach Geld sucht, um sich in einem zunehmend feindseligen innenpolitischen Umfeld an der Macht zu halten, so wenig dürfte Riads Kalkül mit dem Überleben der PA zu tun haben. Inwieweit israelische „Zugeständnisse“ an die Palästinenser für Riad überhaupt von Bedeutung sind, ist umstritten, aber nicht unwichtig.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und später auch Marokko haben solche Überlegungen bei der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens abgetan. Aber keiner von ihnen muss die Verantwortung übernehmen, die mit der Funktion des „Kustos der beiden Heiligen Moscheen“ einhergeht.

Ihre Erfahrungen sind jedoch lehrreich im weiteren Sinne. Die VAE hatten sich beispielsweise um eine Aufrüstung ihrer Luftwaffe mit amerikanischen F-35-Kampfjets bemüht. Diese Aufrüstung ist noch nicht erfolgt, da die Amerikaner nach wie vor an Israels „Qualitätsvorsprung“ bei militärischer Ausrüstung festhalten.

Das Ansehen Abu Dhabis in der Region – wo eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel nach wie vor auf große Ablehnung stößt – hat ebenfalls gelitten.

Führende palästinensische Politiker äußerten sich seinerzeit sehr kritisch. Die Palästinensische Autonomiebehörde nannte die Unterzeichnung des Abraham-Abkommens durch die VAE sogar einen „Verrat“. In jüngerer Zeit wurde das Land von einer algerischen Zeitung nach einem Streit zwischen den beiden Ländern als Teil der „zionistischen Allianz“ bezeichnet.

Solche Kritik mag in Abu Dhabi wenig Gewicht haben, aber in Riad könnte sie etwas mehr Gewicht haben. Saudi-Arabien beherbergt mit Mekka und Medina die beiden heiligsten Stätten des Islam und sieht sich selbst als Anführer der sunnitischen muslimischen Welt. Wenn Saudi-Arabien keine „Zugeständnisse“ in Bezug auf Palästina und die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islam, macht, würde es seinen Ruf aufs Spiel setzen.

Berichten zufolge bemüht sich Saudi-Arabien auch um Sicherheitsgarantien seitens der USA, angeblich gegen den regionalen Rivalen Iran. Mit chinesischer Vermittlung hat Riad jedoch vor kurzem die diplomatischen Beziehungen zu Teheran wiederhergestellt. Der Krieg im Jemen scheint sich zu entspannen, und während im Irak nach der katastrophalen US-Invasion von 2003 nach wie vor sektiererische Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten herrschen, sind die Spannungen dort – zumindest im Moment – lokal begrenzt.

Die Reibungsflächen zwischen den beiden Mächten scheinen sich also zu verringern.

Außerdem könnten sich die USA scheuen, die von Riad gewünschten Sicherheitsgarantien zu geben, zumal der Kongress einem Land gegenüber, das Biden selbst bei seiner Kandidatur als „Paria“ bezeichnete, weiterhin feindselig eingestellt ist.

Und dann ist da noch der Fall des in den USA lebenden Kolumnisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, dessen Tod in einem saudischen Konsulat in der Türkei von den US-Geheimdiensten eindeutig bin Salman angelastet wird.

Das China-Syndrom

Und dann ist da noch China. China vermittelte neue Beziehungen zwischen Teheran und Riad in einem Schritt, der weithin als Versuch Pekings angesehen wird, dem bisher unangefochtenen Einfluss der USA im Nahen Osten Konkurrenz zu machen.

Pekings wachsende Rolle in der Region wurde weiter unterstrichen, als die VAE und China im vergangenen Monat ihre erste gemeinsame Luftwaffenübung ankündigten, nachdem die VAE im Februar moderne chinesische Kampfjets beschafft hatten.

Sowohl Saudi-Arabien als auch die VAE sind eingeladen worden, der BRICS-Gruppe beizutreten, zu der auch China und Russland gehören.

Saudi-Arabien hat bisher dem Druck der USA widerstanden, die Ölproduktion zu erhöhen, um die Preise nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine niedrig zu halten. Zu Beginn dieses Sommers einigten sich Saudi-Arabien und Russland stattdessen auf eine Produktionskürzung, um die Preise hoch zu halten.

Die USA sind nicht mehr der einzige Gegner, und Riad hat Optionen. Der derzeitige diplomatische Handlungsspielraum wird jedoch eingeschränkt, wenn Saudi-Arabien ein Normalisierungsabkommen mit Israel abschließt, das das Land zwingen könnte, sich zwischen den USA und China zu entscheiden.

Warum – so der alte Witz – sollte Yasser Arafat, nachdem er gefragt wurde, warum er während der Hadsch nicht den letzten Stein auf die Säulen des Satans geworfen habe, seine Beziehungen vollständig abbrechen?

In einem solch komplexen Bild kommt Palästina eine größere Bedeutung zu. Jegliche israelischen „Zugeständnisse“ – d. h. die Einhaltung des Völkerrechts durch Israel – müssten Riad in die Lage versetzen zu behaupten, dass einige, die meisten oder alle Punkte der arabischen Friedensinitiative von 2002, die einen unabhängigen palästinensischen Staat auf dem Gebiet von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt anstrebt, erfüllt wurden.

Dies könnte sich als ausschlaggebend für eine Einigung erweisen. Aber das wird natürlich nur eine kosmetische Lösung sein. Im gesamten politischen Spektrum Israels besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass die Besatzung eher verwaltet als beendet werden soll. Es besteht absolut keine Bereitschaft, ein Siedlungsprojekt einzudämmen, das darauf abzielt, die Entstehung einer unabhängigen palästinensischen Einheit zu verhindern. Und die derzeitige israelische Koalitionsregierung strebt lediglich eine Ausweitung an.

Israel wird keine bedeutenden Schritte gegenüber den Palästinensern unternehmen, und die USA werden es nicht tun.

Daran werden auch noch so viele Candlelight-Dinner nichts ändern. Riad muss derzeit abwägen, ob es sich lohnt, in einer Region, in der die Macht der USA nicht mehr so groß ist wie früher, eine Romanze mit Israel zu pflegen. Übersetzt mit Deepl.com

Die Palästinenser werden wie immer für sich selbst kämpfen müssen, wie auch immer das Ergebnis aussehen wird.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …