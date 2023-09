Im Gespräch mit einem Journalisten am Dienstag nannte es der russische Präsident Wladimir Putin „extrem widerlich“, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, der selbst ethnischer Jude ist, die Verherrlichung von ukrainischen Nazi, in seinem Land deckt und unterstützt.

Im Gespräch mit einem Journalisten am Dienstag nannte es der russische Präsident Wladimir Putin „extrem widerlich“, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, der selbst ethnischer Jude ist, die Verherrlichung von ukrainischen Nazis, die maßgeblich am Holocaust beteiligt waren, in seinem Land deckt und unterstützt.