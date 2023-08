Petrodollar sei gewarnt: Drei Energiemächte des Persischen Golfs sind gerade den BRICS beigetreten

In der am Ende des Gipfels verabschiedeten Johannesburg-II-Erklärung wird ganz am Ende des Dokuments bescheiden erwähnt, dass die Aufnahme von sechs weiteren Mitgliedern auf einen „Konsens über die Leitprinzipien, Standards, Kriterien und Verfahren des BRICS-Erweiterungsprozesses“ zurückzuführen ist.

Das Leitmotiv des BRICS-Gipfels, der vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfand, war erwartungsgemäß die Erweiterung der Gruppe um sechs weitere Mitgliedsstaaten. Obwohl es sich hierbei um ein eigenständiges Ereignis handelt, fügt es sich in Wirklichkeit nahtlos in die Kernagenda der Gruppe ein, die auf globale Multipolarität und die Schaffung einer gerechteren internationalen Handels- und Finanzarchitektur abzielt, die für das Wirtschaftswachstum entscheidend ist.

„Das Gewicht, die Prominenz und die Bedeutung der Kandidaten und ihr internationales Ansehen waren für uns die wichtigsten Faktoren. Wir sind der gemeinsamen Auffassung, dass wir gleichgesinnte Länder in unsere Reihen aufnehmen müssen, die an eine multipolare Weltordnung und die Notwendigkeit von mehr Demokratie und Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen glauben. Wir brauchen diejenigen, die sich für eine größere Rolle des globalen Südens in der Weltordnungspolitik einsetzen. Sechs Länder, deren Beitritt heute bekannt gegeben wurde, erfüllen diese Kriterien voll und ganz“.

Der Prozess der BRICS-Erweiterung galt als sehr umstritten, aber die Einheit der Gruppe hat sich bewährt. Die größte Überraschung war Indiens Hinwendung zu einer proaktiven Rolle, die allen westlichen Vorhersagen widersprach. Dies schafft eine neue Atmosphäre für die Beziehungen zwischen Indien und China, da Präsident Xi Jinping und Premierminister Narendra Modi tatsächlich das Eis gebrochen haben.

Angesichts der starken Fokussierung auf Westasien und Afrika mag Brasilien wie ein Ausreißer erscheinen, doch die Aufnahme Argentiniens beruhigte Brasiliens Unbehagen; China bemühte sich um die Aufnahme Äthiopiens, Russland um die Ägyptens. Auch Indien war erfreut darüber, dass es mit allen sechs Neuankömmlingen historisch gesehen freundschaftliche und enge Beziehungen unterhält.

Das Verdienst dafür gebührt dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, der mit diplomatischem Geschick und schierer Beharrlichkeit den Algorithmus für die BRICS-Erweiterung entwickelt hat.

Lawrow hat Pretoria nicht weniger als vier Mal besucht, nachdem die russischen militärischen Sondereinsätze [SMO] im Februar letzten Jahres begannen. Die „hearts and minds“-Maschine des Kremls war natürlich auf Hochtouren: Südafrika veranstaltete am ersten Jahrestag der SMO eine gemeinsame Militärübung mit Russland, und Präsident Cyril Ramaphosa besuchte Moskau in diesem Jahr zweimal. Kurz gesagt, er hielt Präsident Wladimir Putin die Hand, als Russland seine „Nicht-Isolation“ beteuerte. Das Ergebnis des BRICS-Gipfels legt davon Zeugnis ab.

Die Entflechtung des Petrodollars

Was jedoch bei der BRICS-Erweiterung wirklich auffällt, ist das Übergewicht der Mitgliedsstaaten aus der Golfregion – Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran.

Was war also der Plan, um drei der wichtigsten Energie-Supermächte der Welt an Bord zu holen? Putin hat mehr als einmal die russische Einschätzung geäußert, dass die Weltwirtschaft, einschließlich der westlichen Volkswirtschaften, auf lange Zeit nicht ohne Kohlenwasserstoffe als Hauptenergiequelle auskommen kann, um effiziente und kostengünstige Produktionsmittel zu betreiben.

Allein auf Russland und Saudi-Arabien entfällt ein Viertel der weltweiten Ölproduktion. Russland und der Iran verfügen über die weltweit größten und zweitgrößten Gasreserven der Welt.

Wenn der Ukraine-Krieg etwas gezeigt hat, dann, dass rohstoffreiche Länder sich nicht einschüchtern lassen. Hier geht es um die Bereitschaft und den Spielraum, den diese rohstoffreichen Staaten hatten, um ihre strategische Autonomie auszuüben. In der Ära des Kalten Krieges gab es diesen Spielraum nicht. Aber das Kräfteverhältnis hat sich dramatisch verändert, zumal der „unipolare Moment“ nach dem Kalten Krieg verschwunden ist.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind das beste Beispiel dafür. Nachdem sie jahrzehntelang enge Verbündete der USA waren, diversifizieren sie nun ihre Außenbeziehungen, auch zu China und Russland, die Washington als Erzfeinde betrachtet. Auch der Iran, der unter der Last extremer Sanktionen der USA und der EU leidet, rühmt sich heute einer strategischen Partnerschaft sowohl mit Moskau als auch mit Peking.

Das Besondere daran ist, dass diese drei ölproduzierenden Länder auch für den Handel mit Öl in anderen Währungen als dem Dollar offen sind. Was die USA im vergangenen Jahr mit Russland gemacht haben, indem sie seine Hunderte von Milliarden Dollarreserven beschlagnahmten, hat Schockwellen in den so genannten Petrodollar-Staaten am Persischen Golf und darüber hinaus ausgelöst.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich vor einigen Wochen zufrieden darüber, dass der Prozess der Entdollarisierung der Weltwirtschaft „unaufhaltsam voranschreitet. Die Verwendung nationaler Währungen ist bereits jetzt Realität, eine Realität, die sich weltweit ausbreitet. Nicht nur Länder, die mit Sanktionsbeschränkungen konfrontiert sind, sondern auch solche, die nicht damit konfrontiert sind, greifen auf diese Praxis zurück – sie verstehen die Vorteile dieser Regelung für die Außenwirtschaft“.

Tatsächlich unterzeichneten das „nicht sanktionierte“ Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate im Juli eine Vereinbarung, den Handel in Rupien statt in Dollar abzuwickeln, was Indiens Bemühungen um eine Senkung der Transaktionskosten durch den Wegfall der Dollarumrechnung unterstützt. Man muss nur wissen, dass sich der bilaterale Handel zwischen Indien und den VAE im vergangenen Jahr auf stolze 84,5 Milliarden Dollar belief. Die ersten Transaktionen zwischen den beiden Ländern im Rahmen des neuen Abkommens, unter anderem mit Öl und Gold, sind bereits angelaufen.

Alles deutet darauf hin, dass die mögliche Schaffung einer einheitlichen BRICS-Währung bei den Gesprächen in Johannesburg eine Rolle spielte. Putin nahm in seiner Medienerklärung darauf Bezug und sagte: „Ich glaube, dass eine einheitliche Abwicklungswährung definitiv unsere Aufmerksamkeit verdient. Dies ist ein komplexes Thema, aber wir müssen es auf die eine oder andere Weise lösen“.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese komplexe Diskussion auf den nächsten beiden BRICS-Gipfeln in den Jahren 2024 und 2025 unter der Präsidentschaft Russlands bzw. Brasiliens weitergeführt wird, zwei Mitgliedsstaaten, die die Idee einer gemeinsamen Währung unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BRICS 2023 mit dem Beitritt der drei großen Öl produzierenden Länder des Persischen Golfs den Beginn der Auflösung des Petrodollars markieren werden. Dies ist ein großer Schritt in Richtung einer multipolaren Welt. Die neuen Verrechnungsmechanismen, die gemeinsame Währung usw. werden den Dollar nach und nach entthronen und die Weltwirtschaft aus den Klauen der US-Notenbank befreien.

Stärkung des globalen Südens

Die Gründe für die Aufnahme der drei westasiatischen Ölstaaten – zusammen mit Ägypten und Äthiopien – können auch unter dem Gesichtspunkt der regionalen Konnektivität mit dem afrikanischen Kontinent bewertet werden, der nach Ansicht Russlands und Chinas an der Schwelle zu einem historischen wirtschaftlichen Wandel steht. Bis 2050 werden allein die Ausgaben für das verarbeitende Gewerbe in Afrika voraussichtlich 1 Billion Dollar erreichen, was enorme Chancen für globale Unternehmen bietet.

Eine wirksame innerafrikanische Integration wird jedoch für den wirtschaftlichen Wandel des Kontinents von entscheidender Bedeutung sein. Russland hofft, die Region am Persischen Golf an den Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor, ein 7.200 km langes multimodales Netz von Schiffs-, Schienen- und Straßenverbindungen für den Gütertransport, anzuschließen und es darüber hinaus auf den afrikanischen Markt auszuweiten.

Moskau verhandelt mit Kairo über die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone in der Nähe des Suezkanals. Saudi-Arabien baut ein ausgedehntes Eisenbahnnetz aus, das den Norden mit dem Süden verbindet. Entlang der saudischen und emiratischen Küste ist eine Reihe neuer Häfen in Planung.

Letzten Endes stellt sich die Frage, ob das, was in Johannesburg stattfand, die Erweiterung der BRICS als „eigenständige“ Veranstaltung darstellt. Sicher ist, dass das über Nacht erfolgte Erscheinen von sechs wichtigen Staaten unter ihrem Dach – die ab dem 1. Januar 2024 die volle BRICS-Mitgliedschaft übernehmen werden – alle verfahrenstechnischen, langwierigen Prozeduren, wie sie in der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) oder in der Europäischen Union üblich sind, über den Haufen geworfen hat.

Das Gefühl der Dringlichkeit ist spürbar. Es wurden keine Fragen gestellt, es gab keine Verhöre, und von den neuen, handverlesenen Mitgliedstaaten wurde kein Bericht über die Einhaltung der Vorschriften erwartet. Die Länder, jedes eine regionale Macht mit seinen eigenen Referenzen, wurden einfach mit einem roten Teppich empfangen.

Natürlich wurde der Weg durch viel Konfabulation und stille Diskussionen zwischen Russland und China geebnet. Die Russen sind hervorragend darin, Taktik von Strategie zu unterscheiden, und in diesem Fall passen sie zufällig zu der Weltordnung, für die sich Moskau einsetzt.

Zusammen mit der tief greifenden Reform des Handels und des Zahlungsverkehrs, die bereits in Arbeit ist, geht es um nichts Geringeres als die Ablösung des internationalen Handelssystems, das in den letzten Jahrhunderten ausschließlich vom Westen beherrscht wurde, mit dem Ziel, den Reichtum aus dem Rest der Welt in seinen gepflegten „Garten“ zu transferieren. Wenn der kollektive Westen nicht die Klugheit zeigt, sich an die neuen Realitäten anzupassen, könnte bald Unkraut seinen „Garten“ überwuchern und ihn in einen Dschungel verwandeln. Die wirtschaftliche Erholung Europas wird eine Herausforderung sein.

Turbulente Zeiten stehen bevor

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die historische Bedeutung der BRICS-Erweiterung unter folgenden Gesichtspunkten abgewogen werden muss: Erstens erhalten der Iran und zwei frühere regionale Verbündete der USA, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, den dringend benötigten Freiraum, um mit Washington eine gleichberechtigte Beziehung auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gegenseitigen Nutzens auszuhandeln. Machen Sie keinen Fehler, sie sind in der Stimmung, daraus Kapital zu schlagen.

Zweitens geht die westliche Dominanz in Westasien zu Ende, was historisch gesehen eine tiefgreifende Veränderung der regionalen Ordnung einläutet. Der Prozess, den China – mit stiller russischer Unterstützung hinter dem Vorhang – bei der Vermittlung der saudi-iranischen Versöhnung in Gang gesetzt hat, wird nun eher früher als später zu seinem logischen Abschluss kommen.

Das bedeutet, dass die koloniale Mentalität des Westens, zu teilen und zu herrschen, bei den regionalen Staaten keinen Anklang mehr finden wird. Was in Johannesburg geschah, wird also auch für Israel und die Türkei Folgen haben.

Und schließlich, was am wichtigsten ist, wird sich der Prozess der Entdollarisierung, der bisher nur im Schneckentempo vorankam, nun beschleunigen. Als die Regierung Biden die „Sanktionen aus der Hölle“ gegen Russland verhängte – insbesondere den Ausschluss aus dem SWIFT-Zahlungssystem -, hatte Putin gewarnt, dass die Vereinigten Staaten einen sehr hohen Preis zahlen würden. Die Rückwirkungen auf das internationale Finanz- und Handelssystem haben gerade erst begonnen.

Der Westen kann in der sich abzeichnenden Konfrontation mit der globalen Mehrheit einfach nicht gewinnen. Und der Übergang kann von Washington nur durch eine Versöhnung mit Moskau und Peking bewältigt werden, was für die Amerikaner kein leicht zu schluckendes Gift ist.

Das wird mit einem Ende des Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine und einem Rückzug oder der Aufgabe des Versuchs, die Spannungen mit China wegen Taiwan anzuheizen, beginnen müssen. Andererseits wird jeder Kurswechsel in der US-Strategie weg von ihrer kriegerischen, militarisierten Politik langfristige Auswirkungen auf das gesamte von den USA geführte westliche Bündnissystem haben, während er sich kurzfristig auch auf die Wiederwahlkampagne von Präsident Joe Biden auswirken wird. Die demütigende Niederlage im Ukraine-Krieg kann nicht länger vertuscht werden.