Oberstes niederländisches Gericht entscheidet, dass die Bombardierung von Palästinensern eine „öffentliche Aufgabe“ ist Von Ali Abunimah

Oberstes niederländisches Gericht entscheidet, dass die Bombardierung von Palästinensern eine „öffentliche Aufgabe" ist

Der israelische Armeechef Benny Gantz (Mitte), fotografiert am 20. Juli 2014, wird von Ismail Ziada wegen der Bombardierung des Hauses seiner Familie in Gaza am selben Tag verklagt, bei der sieben Menschen, darunter Ziadas Mutter, ums Leben kamen. (via Flickr)

Von Ali Abunimah

25. August 2023

Der Oberste Gerichtshof der Niederlande hat am Freitag bestätigt, dass zwei hochrangige israelische Militärkommandeure wegen ihrer Rolle bei der Tötung einer palästinensischen Familie im Gazastreifen im Jahr 2014 Immunität vor einem Zivilprozess genießen.

Die Entscheidung bestätigt ein Urteil eines niedrigeren Gerichts aus dem Jahr 2021, wonach Beamte eines ausländischen Staates nach internationalem Gewohnheitsrecht Immunität von Zivilklagen vor niederländischen Gerichten für Handlungen genießen, die sie in Ausübung einer „öffentlichen Funktion“ begangen haben.

Diese so genannte funktionale Immunität von der zivilrechtlichen Haftung würde auch dann gelten, wenn die Beamten wegen derselben angeblichen Handlungen strafrechtlich wegen Kriegsverbrechen belangt werden könnten.

„Wir sind enttäuscht und verärgert über das heutige Urteil“, erklärte Ismail Ziada, der Kläger in diesem Fall, gegenüber The Electronic Intifada. „Das Gericht hat wieder einmal feige und schamlos gehandelt und sich dafür entschieden, die Politik über die Menschen zu stellen und den Zugang zur Justiz zu blockieren. Das heutige Urteil vertieft nur die Ungerechtigkeit, die wir erlitten haben.“

Ziada, ein palästinensisch-niederländischer Staatsbürger, verklagt den damaligen israelischen Armeechef Benny Gantz und den damaligen Luftwaffenchef Amir Eshel wegen der Entscheidung, das Haus seiner Familie während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen 2014 zu bombardieren.

Seitdem hat Gantz als israelischer Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident gedient und ist jetzt ein führender Oppositionspolitiker.

Ziada fordert von den israelischen Befehlshabern Hunderttausende von Dollar Schadenersatz.

Bei dem israelischen Angriff wurde das dreistöckige Gebäude im Flüchtlingslager al-Bureij vollständig zerstört.

Dabei wurden Ziadas 70-jährige Mutter Muftia, seine Brüder Jamil, Yousif und Omar, seine Schwägerin Bayan und sein 12-jähriger Neffe Shaban sowie eine siebte Person, die die Familie besuchte, getötet.

2019 führte Gantz einen Wahlkampf, in dem er den Angriff auf den Gazastreifen von 2014 feierte, bei dem mehr als 2.200 Palästinenser, darunter 551 Kinder, getötet wurden.

Er prahlte vor den israelischen Wählern damit, dass er Gaza in die „Steinzeit“ zurückversetzt habe.

Ismail Ziada verklagte zwei israelische Generäle wegen des Todes von sechs Angehörigen während des israelischen Angriffs auf Gaza 2014. (via Facebook)

„Öffentliche Funktion“

Die Menschenrechtsanwältin Liesbeth Zegveld, die Ziada vertritt, hat argumentiert, dass funktionale Immunität nicht absolut ist.

So stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2010 fest, dass „in Fällen, in denen die Anwendung der staatlichen Immunität von der Gerichtsbarkeit die Ausübung des Rechts auf Zugang zu einem Gericht einschränkt, das Gericht prüfen muss, ob die Umstände des Falles eine solche Einschränkung rechtfertigen.“

Ziada argumentierte, dass die Gewährung absoluter zivilrechtlicher Immunität für einen ausländischen Staat und seine Beamten eine unverhältnismäßige Einschränkung seiner Rechte gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellen würde, da es für ihn als Palästinenser aus dem Gazastreifen keinen anderen Gerichtsstand als die niederländischen Gerichte gibt, bei denen er Rechtsmittel einlegen kann.

Der oberste niederländische Gerichtshof lehnt diese Argumentation jedoch ab, so dass sich Gantz und Eshel nicht für die Tötung von Ziadas Angehörigen verantworten müssen.

„Es ist unstrittig, dass die Angeklagten in Ausübung ihres öffentlichen Amtes an dem Bombenanschlag beteiligt waren“, so der oberste Gerichtshof der Niederlande. Gantz und Eshel haben daher „Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit, unabhängig von der Art und Schwere des ihnen vorgeworfenen Verhaltens“.

Die niederländischen Richter hätten aber auch einen anderen Weg einschlagen können, um neue Wege für den Schutz der Menschenrechte zu beschreiten.

Sie hätten anerkennen können, dass die niederländischen Gerichte Ziada als letzte Instanz offenstehen müssen, und sie hätten sich auf die eigene Position der niederländischen Regierung stützen können, die in einer Erklärung aus dem Jahr 2016 dargelegt wurde, die nichts mit diesem Fall zu tun hat: „Die Begehung internationaler Verbrechen kann per Definition keine offizielle Aufgabe sein.“

Israels Besetzung, Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens beinhalten zahlreiche gut dokumentierte flagrante und schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht, die in Verfolgung eines inhärent rechtswidrigen Zwecks durchgeführt werden: die Aufrechterhaltung eines Systems der Apartheid und rassischen Vorherrschaft über das palästinensische Volk.

„Entschlossen“

Ziada wies darauf hin, dass der niederländische Premierminister Mark Rutte im Mai zugesagt habe, dass die Niederlande die Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen in der ganzen Welt, insbesondere aber in der Ukraine, verfolgen werden.

„Heute wird den Palästinensern gesagt, dass diese Verpflichtung weder absolut noch universell ist“, so Ziada. „Die Niederlande werden selektive Justiz anwenden und Immunität anbieten, wenn Palästinenser israelische Kriegsverbrecher herausfordern.“

Anstatt die israelischen Täter, die mutmaßliche Kriegsverbrechen gegen Palästinenser begangen haben, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, verfolgt die niederländische Regierung eine Politik der Umarmung und Belohnung, indem sie militärische Kooperationsabkommen mit Israel unterzeichnet.

Ziada sagte, dass seine Zivilklage, die vor fünf Jahren begann, „ein langer und schwieriger Rechtsstreit für die Familie war“.

„Wir sind jedoch entschlossen, diese Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen“, fügte er hinzu.

Ziada prüft das Urteil vom Freitag mit seinen Anwälten und überlegt, ob er den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen soll.

„Wir hoffen, dass wir eines Tages Gerechtigkeit für das Massaker an unserer Familie und Tausenden anderen palästinensischen Familien, die unter den israelischen Kriegsverbrechern gelitten haben, erlangen können“, sagte Ziada. Übersetzt mit Deepl.com

