Obamas „Mann in Afrika“ steht unter Hausarrest, weil ein Volksaufstand Gabun erschüttert Max Blumenthal

31. August 2023

Präsident Barack Obama und First Lady Michelle Obama mit Ali Bongo Ondimba, Präsident von Gabun, im Blue Room während eines Abendessens des US-Afrika-Gipfels im Weißen Haus, 5. August 2014.

Bevor er durch einen Militärputsch abgesetzt wurde, wurde Gabuns hoffnungslos korrupter Präsident Ali Bongo von Obama hofiert und von Washington bis Davos gefeiert. Der US-Krieg gegen Libyen, der die Region destabilisierte, wäre ohne ihn vielleicht nicht zustande gekommen.

Als eine Militärjunta am 30. August Präsident Ali Bongo Ondimba verhaftete, war Gabun das neunte afrikanische Land, das seine Regierung durch einen Militärputsch absetzte. Wie zuvor die Bürger von Niger, Burkina Faso und Mali strömten auch die Gabuner in Scharen auf die Straßen, um die Absetzung eines vom Westen unterstützten Staatschefs zu feiern, dessen Familie mit ihrem verschwenderischen Lebensstil prahlte, während mehr als ein Drittel der Bevölkerung des Landes im Elend versank.

„Die unverantwortliche und unberechenbare Regierungsführung hat zu einer stetigen Verschlechterung des sozialen Zusammenhalts geführt und droht, das Land ins Chaos zu stürzen“, erklärte der Führer der gabunischen Junta, Oberst Ulrich Manfoumbi, bei der Machtübernahme.

Die Verhaftung von Präsident Bongo wurde von Washington und Paris, die ihn bei der Ausbeutung des riesigen Ölreichtums seines Landes gestützt hatten, mit Empörung verurteilt. Sein Sturz bedeutete eine besonders scharfe Rüge für den ehemaligen Präsidenten Barack Obama, der den gabunischen Autokraten zu einem seiner engsten Verbündeten auf dem Kontinent aufgebaut hatte und sich auf ihn stützte, als er einen Krieg gegen Libyen führte, der Terror und Instabilität in der gesamten Region auslöste.

Die Verbindung zwischen Obama und Bongo war so eng, dass Foreign Policy den gabunischen Staatschef als „Obamas Mann in Afrika“ bezeichnete.

Mit Obamas Hilfe versuchte Bongo, sich als reformorientierter Modernisierer zu profilieren. Er reiste wiederholt nach Davos in der Schweiz, um am Weltwirtschaftsforum teilzunehmen, wo er zum „Agenda Contributor“ ernannt wurde. Dort versprach er, die fünfte industrielle Revolution in Afrika zu beschleunigen, indem er lukrative digitale Identifikations- und Zahlungssysteme für die stark verarmte Bevölkerung seines Landes einführt.

Bongos Biografie auf der WEF-Website führt ihn als „Sprecher für Afrika in Sachen Biodiversität“ und „Komponist von Musikstücken“ auf, zu dessen Interessen „Geschichte, Fußball, klassische Musik, Jazz und Bossa Nova“ gehören. Dem selbsternannten Renaissance-Mann gelang es, mit Obama anzubandeln, mit Klaus Schwab zu kiebitzen und Bill Gates unter die Haube zu bringen. Doch in seiner Heimat fand er nur wenige Freunde unter den kämpfenden gabunischen Massen.

Der gabunische Präsident Bongo und Bill Gates, 2016

Ein „Weltbürger“ trifft sein Schicksal in der Heimat

Ali Bongo stieg als Sohn des verstorbenen gabunischen Autokraten Omar Bongo Odinmba, der das Land von 1967 bis zu seinem Tod regierte, an die Macht auf. Im Jahr 2004, ein Jahr nachdem er mit dem in Ungnade gefallenen republikanischen Lobbyisten Jack Abramoff einen 9-Millionen-Dollar-Deal zur Imagepflege ausgehandelt hatte, sicherte sich Bongo ein Treffen mit Präsident George W. Bush. Als er fünf Jahre später starb, hinterließ er einen 500 Millionen Dollar teuren Präsidentenpalast, mehr als ein Dutzend luxuriöser Häuser von Paris bis Beverly Hills und ein Land, das von Ungleichheit überflutet war.

Nach einer kurzen Zeit als Disco-Künstler studierte Bongo an der französischen Sorbonne und bereitete sich auf die Führung seines Landes vor. Als er 2009 zum Präsidenten ernannt wurde, machte er dort weiter, wo sein Vater aufgehört hatte: Er plünderte öffentliche Gelder, um ein Flugzeug vom Typ Boeing 777 und eine Flotte von Luxusautos zu finanzieren, und schloss dicke Verträge mit internationalen PR-Firmen ab. Bongos Schwester Pascaline gab laut einer Klage über 50 Millionen Dollar für Jetset-Urlaube und teure Häuser aus, während ihre Familie ihren Einfluss in Paris kultivierte, indem sie von der Bank Zentralafrikanischer Staaten gestohlene Gelder in die Wahlkampfkassen der ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und Jacques Chirac schob.

Ali Bongo im Jahr 1977 bei der Aufführung seines Disco-Funk-Albums A Brand New Man

Doch die lange und gut dokumentierte Korruptionsgeschichte der Bongo-Familie schien Präsident Barack Obama nicht zu stören, als er in Libyen einen Regimewechsel einleitete, der ironischerweise als Übung zur „Demokratieförderung“ gerechtfertigt wurde. Mit Washingtons Hilfe wurde Gabun in den UN-Sicherheitsrat berufen, wo es im Februar 2011 die US-Resolutionen zur Verhängung von Sanktionen und einer Flugverbotszone über Libyen absegnete.

Bongos kooperativer Geist brachte ihm vier Monate später einen Besuch bei Obama in Washington ein. Während seines Aufenthalts in der persönlichen Residenz des Präsidenten forderte er als erster afrikanischer Staatschef Qaddafi auf, die Macht abzugeben.

„Sie konnten jeden afrikanischen Führer mit privaten Handynummern anrufen“, sagte der damalige US-Botschafter in Gabun, Eric Benjaminson, gegenüber Foreign Policy und bezog sich dabei auf Bongos Mitarbeiter. „Sie kannten Gaddafi und seinen Stabschef sehr gut, und wir versuchten, Gaddafi über die Gabuner zum Rücktritt zu bewegen, ohne militärische Maßnahmen zu ergreifen.

Benjaminson fügte hinzu, „Obama mochte ihn irgendwie“.

Der von den USA geführte Regimewechsel-Krieg gegen Libyen verwandelte das zuvor stabile, wohlhabende Land rasch in eine despotische Höllenlandschaft, die von mit Al-Qaida verbundenen und ISIS-Kriegsherren beherrscht wird. Mit praktisch unbegrenztem Zugang zu den ehemaligen Waffenlagern des libyschen Militärs begannen dschihadistische Banden in der Sahelzone zu wüten. Verdeckte Unterstützung für ihren Ansturm kam von Katar, der Golfmonarchie, die sich mit Frankreich und den USA zusammengetan hatte, um Qaddafi zu stürzen, und die es einer dschihadistischen Koalition ermöglichte, 2012 im Nordosten Malis ein De-facto-Kalifat zu errichten.

„Die Gewalt, die das einst stabile Mali seit Ende 2011 heimgesucht hat, sollte die westlichen Regierungen nicht überraschen, denn sie ist eine direkte Folge der NATO-Intervention in Libyen“, so der Council on Foreign Relations.

Trotz der zunehmenden französischen und US-amerikanischen Militärpräsenz – oder vielleicht gerade deswegen – häuften sich 2014 die dschihadistischen Anschläge in der Region. Im August dieses Jahres belohnte Obama Bongo mit einer Einladung zu seinem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der USA und Afrikas in Washington. Während des Galadinners des Gipfels betonte Obama Bongos zentrale Rolle in seiner Afrikastrategie, indem er neben ihm saß, während sie von der Poplegende Lionel Richie verwöhnt wurden.

Die Obamas und der gabunische Präsident Bongo lauschen dem Auftritt von Lionel Richie beim Abendessen des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der USA und Afrikas auf dem South Lawn des Weißen Hauses, 5. August 2014

Nur einen Monat nach seiner Wiederwahl in einer dubiosen Wahl 2016 wurde Bongo erneut in die USA eingeladen, diesmal von dem berüchtigten, von der NATO gesponserten Atlantic Council, um bei einer Gala des Think Tanks in New York City einen „Global Citizen Award“ entgegenzunehmen. Da jedoch in seiner Heimat immer wieder Fragen über die Manipulationen bei den Wahlen in Gabun auftauchten, darunter eine Wahlbeteiligung von 95 % in einem Gebiet, die zu seinen Gunsten ausfiel, war er gezwungen, seine Reise abzusagen.

„Der Atlantic Council respektiert die Entscheidung des gabunischen Präsidenten Bongo, auf die Verleihung des Global Citizen Award in diesem Jahr zu verzichten, da er in seinem Land andere Prioritäten hat“, teilte der Think Tank in einer absurden Erklärung mit, die auf seiner Website veröffentlicht wurde.

In der malischen Hauptstadt Bamako hatte eine Gruppe von Bürgern, die sich „Patrioten von Mali“ nennen, begonnen, Millionen von Unterschriften zu sammeln, um den Abzug aller französischen Diplomaten und Militärs aus ihrem Land zu fordern. Sie riefen russische Truppen auf, die Franzosen zu ersetzen, und forderten sie auf, die islamistischen Banditen zu vertreiben, die ihre Gesellschaft seit dem von Obama geführten Krieg gegen Libyen geplagt hatten.

Die schwelende Wut der Durchschnittsbürger Malis löste 2021 einen Militärputsch aus und bereitete den Boden für einen weiteren Putsch im benachbarten Burkina Faso im darauf folgenden Jahr, wo die Bürger die Junta mit selbst gebastelten russischen Flaggen in der Hand feierten.

Als die Putschisten am 30. August die Regierung Gabuns stürzten und damit die Herrschaft eines der beliebtesten Kleptokraten Washingtons beendeten, nahm Bongo von einem unbekannten Ort aus eine Videobotschaft auf, in der er verzweifelt an „alle Freunde, die wir auf der ganzen Welt haben, appellierte, ihnen zu sagen, dass sie Lärm machen sollen“.

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch unklar, ob Obama zuhörte oder ob er viel tun konnte, um seinem „Mann in Afrika“ aus der Patsche zu helfen. Übersetzt mit Deepl.com

Max Blumenthal

