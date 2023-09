https://www.middleeastmonitor.com/20230903-nobel-foundation-cancels-iran-russia-belarus-invites-to-annual-prize-awards/

Nobel-Stiftung sagt Einladungen an Iran, Russland und Weißrussland zur jährlichen Preisverleihung ab

3. September 2023

Die Nobelpreisstiftung erklärte am Samstag, dass sie die Botschafter des Irans, Russlands und Weißrusslands in diesem Jahr doch nicht zur Nobelpreisverleihung in Stockholm einladen werde. Damit machte sie eine frühere Entscheidung nach breiter Kritik rückgängig, berichtet Reuters.

Im vergangenen Jahr hatte die Stiftung die Botschafter Russlands und seines Verbündeten Weißrussland wegen des Einmarsches Moskaus in der Ukraine nicht eingeladen.

Die Stiftung erklärte am Donnerstag, sie werde diese Botschafter sowie den iranischen Botschafter zur diesjährigen Preisverleihung im Dezember einladen und erklärte, sie wolle auch diejenigen einbeziehen, die die Werte des Nobelpreises nicht teilten.

Diese Ankündigung veranlasste die Vorsitzenden mehrerer schwedischer politischer Parteien, die Zeremonien zu boykottieren.

„Wir sind uns der heftigen Reaktionen in Schweden bewusst“, teilte die Stiftung am Samstag in einer Erklärung mit.

„Wir haben uns daher entschieden, die letztjährige Ausnahme von der üblichen Praxis zu wiederholen, d.h. die Botschafter Russlands, Weißrusslands und des Irans nicht zur Nobelpreisverleihung in Stockholm einzuladen.

Die Preisträger werden Anfang Oktober bekannt gegeben. Fünf der sechs Nobelpreise werden jedes Jahr in Stockholm nach einem Nominierungsverfahren verliehen, das für die nächsten 50 Jahre geheim gehalten wird. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo verliehen, wo auch die Feierlichkeiten stattfinden. Übersetzt mit Deepl.com

