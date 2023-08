NATOstan Robots Versus the Heavenly Horses of Multipolarity The entire West is waiting at the room at the station with black curtains – and no trains. ❗️Join us on Telegram, Twitter, and VK. We will all need…

© Foto: Public Domain

NATO-Roboter gegen die himmlischen Pferde der Multipolarität

Von Pepe Escobar

29. August 2023

Der gesamte Westen wartet in dem Raum am Bahnhof mit schwarzen Vorhängen – und ohne Züge.

Wir alle werden viel Zeit und Selbstbeobachtung brauchen, um die ganze Bandbreite der spielverändernden Vektoren zu analysieren, die durch die Enthüllung von BRICS 11 letzte Woche in Südafrika ausgelöst wurden.

Doch die Zeit wartet auf niemanden. Das Imperium wird (Kursivschrift von mir) mit voller Wucht zurückschlagen; in der Tat sind seine Multi-Hydra-Hybridkriegs-Tentakel bereits zu sehen.

Hier und hier habe ich versucht, zwei grobe Entwürfe der Geschichte über die Geburt der BRICS 11 zu schreiben. Im Wesentlichen ist das, was die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China erreicht, ein (riesiger) Schritt nach dem anderen, ebenfalls multisektoral:

– Ausbau der BRICS zu einer Allianz im Kampf gegen die Nicht-Diplomatie der USA.

– dem Sanktionswahn entgegenzuwirken.

– Förderung von Alternativen zu SWIFT.

– Förderung von Autonomie, Eigenständigkeit und Souveränität.

– und in naher Zukunft die Integration der BRICS 11 (und mehr) mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), um imperialen militärischen Bedrohungen entgegenzuwirken, was bereits von Präsident Lukaschenko, dem Erfinder des kostbaren Neologismus „Global Globe“, angedeutet wurde.

Im Gegensatz dazu hat der unverzichtbare Michael Hudson immer wieder aufgezeigt, wie der „strategische Fehler der USA und der EU, sich vom Rest der Welt zu isolieren, so massiv und total ist, dass seine Auswirkungen einem Weltkrieg gleichkommen.“

So behauptet Prof. Hudson, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine – nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Europa – „als dritter Weltkrieg betrachtet werden kann“.

In mehrfacher Hinsicht, so Prof. Hudson, erleben wir „einen Auswuchs des Zweiten Weltkriegs, nach dem die Vereinigten Staaten eine internationale wirtschaftliche und politische Organisation unter ihrer eigenen Kontrolle geschaffen haben, um in ihrem eigenen nationalen Interesse zu handeln: den Internationalen Währungsfonds, um die finanzielle Kontrolle der USA durchzusetzen und die Weltwirtschaft zu dollarisieren. Der Internationale Währungsfonds, um die finanzielle Kontrolle der USA durchzusetzen und die Weltwirtschaft zu dollarisieren; die Weltbank, um Regierungen Geld zu leihen, damit sie die Infrastrukturkosten für die Schaffung von Handelsabhängigkeit von US-Nahrungsmitteln und -Herstellern tragen können; die Förderung der Plantagenlandwirtschaft, die Kontrolle der USA/NATO über Öl, Bergbau und natürliche Ressourcen; und die Organisationen der Vereinten Nationen unter der Kontrolle der USA mit Vetorecht in allen internationalen Organisationen, die sie gegründet haben oder denen sie beigetreten sind.“

Wenn es um die wirkliche Emanzipation des Globalen Südens oder der Globalen Mehrheit des „Globalen Globus“ geht, sieht die Sache schon ganz anders aus. Man denke nur an den Russland-Afrika-Gipfel, der Ende Juli in Moskau stattfand, und an Peking, das letzte Woche in Anwesenheit von Xi einen Tag in Johannesburg mit Dutzenden afrikanischer Staats- und Regierungschefs verbrachte, die alle der neuen Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) angehören: der G77 (eigentlich 134 Nationen), deren Vorsitz ein Kubaner, Präsident Diaz-Canel, innehat.

Das ist die russisch-chinesische Doppelhelix, die große Teile des „Globus“ anbietet – Sicherheit und Hightech-Infrastruktur (Russland) und Finanzen, Industrieexporte und Straßen- und Eisenbahninfrastruktur (China).

In diesem Zusammenhang ist eine BRICS-Währung nicht notwendig. Prof. Hudson zitiert vor allem Präsident Putin: Was gebraucht wird, ist ein „Zahlungsmittel“ für die Zentralbanken für ihre Zahlungsbilanz, um Ungleichgewichte im Handel und bei den Investitionen in Grenzen zu halten. Das hat nichts mit einer goldgedeckten supranationalen BRICS-Währung zu tun.

Darüber hinaus wird es keinen Bedarf für eine neue Reservewährung geben, da immer mehr Länder den US-Dollar in ihren Zahlungsbilanzen abschaffen werden.

Putin hat von einer „vorübergehenden“ Rechnungseinheit gesprochen, da der Handel innerhalb der BRICS-Länder zwangsläufig in den jeweiligen Landeswährungen zunehmen wird. All dies wird sich im Kontext einer zunehmend überwältigenden Allianz der großen Öl-, Gas-, Mineralien-, Agrar- und Rohstoffproduzenten entwickeln: eine echte (Kursivschrift von mir) Wirtschaft, die in der Lage ist, eine neue globale Ordnung zu unterstützen, die die westliche Dominanz nach und nach in den Hintergrund drängt.

Nennen wir es die sanfte Art, die Hegemonie einzuschläfern.

Alle an Bord des „bösartigen China“-Narrativs

Vergleichen Sie nun all das mit dem Stück norwegischen Holzes, das sich als NATO-Generalsekretär ausgibt und dem CIA-Sprachrohr in Washington in einem einzigartigen Moment der Offenheit erklärt, dass der Ukraine-Krieg „nicht 2022 begonnen hat. Der Krieg begann 2014“.

Hier gibt also ein ausgewiesener imperialer Vasall unumwunden zu, dass die ganze Sache mit dem Maidan begann, dem von den USA inszenierten und von der Keksverteilerin Vicky „F**k the E“ Nuland überwachten Putsch. Das bedeutet, dass die Behauptung der NATO, es habe sich um eine russische „Invasion“ gehandelt, die sich auf die militärische Sonderoperation (SMO) bezog, vom rechtlichen Standpunkt aus gesehen absolut falsch ist.

Es steht fest, dass die Spin-Doktoren/bezahlten Propaganda-„Experten“ der atlantischen Idiotie, die eine unvergleichliche Mischung aus Arroganz und Ignoranz praktizieren, glauben, dass sie mit allem durchkommen, wenn es darum geht, Russland zu dämonisieren. Das Gleiche gilt für ihr neues Narrativ vom „bösen China“.

Chinesische Wissenschaftler, mit denen ich die Ehre habe, zu sprechen, weisen immer gerne darauf hin, dass imperiale Pop-Narrative und vorhersagende Programmierungen absolut nutzlos sind, wenn es darum geht, Zhong Hua („The Splendid Central Civilization“) entgegenzutreten.

Das liegt daran, dass China, wie einer von ihnen es beschreibt, mit einer „klar denkenden, zielstrebigen und unerbittlichen aristokratischen Oligarchie an der Spitze des chinesischen Staates“ ausgestattet ist, die Machtmittel einsetzt, die unter anderem die öffentliche Sicherheit und Hygiene für alle garantieren; Bildung, die auf das Erlernen nützlicher Informationen und Fähigkeiten ausgerichtet ist und nicht auf Indoktrination; ein kontrolliertes Geldsystem; Sachwerte und die industrielle Kapazität, echte Dinge herzustellen; erstklassige diplomatische, Lieferketten-, technologisch-wissenschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle, kommerzielle, geostrategische und finanzielle Netzwerke; und eine erstklassige physische Infrastruktur.

Und dennoch diktieren die westlichen Mainstream-Medien seit mindestens 1990 wie besessen, dass Chinas wirtschaftlicher Zusammenbruch oder „harte Landung“ unmittelbar bevorsteht.

Das ist Unsinn. Ein anderer chinesischer Wissenschaftler formuliert es so: „Chinas Strategie war es, schlafende Hunde und lügende Maschinen liegen zu lassen. In der Zwischenzeit soll China sie im Schlaf übertreffen und den Untergang des Imperiums herbeiführen“.

Gifte, Viren, Mikrochips

Und damit schließt sich der Kreis zurück zum New Great Game: NATOstan gegen die multipolare Welt. Ungeachtet der Beweise, die die grafische Realität liefert, glaubt der NATO-Staat im fortgeschrittenen Seppuku-Modus – insbesondere der europäische Sektor – tatsächlich, dass er den Krieg gegen Russland und China gewinnen wird.

Der Globale Süden/Globale Mehrheit/“Global Globe“ wird als Feind betrachtet. Deshalb sollen ihre meist armen Bevölkerungen mit Hungersnöten, experimentellen Injektionen, neuen modifizierten Viren, implantierten Mikrochips wie bei BCI (Brain Computer Interface) und bald der NATO als globalen Robocop-„Sicherheits“-Einrichtungen vergiftet werden.

Die Ankunft von BRICS 11 löst bereits eine neue imperiale Welle tödlicher Vergiftungen, brandneuer Viren und Cyborgs aus.

Der kaiserliche Herr gab den Befehl, die japanische Fischindustrie zu „retten“ – ein paar Krümel als Gegenleistung dafür, dass Tokio im imperialen Chip-Krieg gegen China als tollwütiger Hund auftrat und auf dem jüngsten Camp-David-Gipfel Seite an Seite mit den südkoreanischen Vasallen pflichtbewusst ein Bündnis versprach.

Die EU-Vasallen hoben im Gleichschritt die Einfuhrbestimmungen für japanische Lebensmittel auf, gerade als die Abwässer aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer gepumpt werden sollten. Damit schaufelt sich die EU einmal mehr ihr eigenes Grab, denn Japan steht ein Rückschlag wie bei Taifun Nummer zehn bevor.

Die über den Pazifik in die ganze Welt verbreitete Strahlung wird zu einer endlosen Zahl von Krebspatienten auf der ganzen Welt führen und gleichzeitig die Wirtschaft mehrerer kleiner Inselstaaten zerstören, die stark vom Tourismus abhängig sind.

Parallel dazu war Sergey Glazyev, Minister für Makroökonomie bei der Eurasischen Wirtschaftskommission, die zur EAEU gehört, einer der wenigen, die vor der neuen transhumanistischen Grenze gewarnt haben: dem Wahnsinn der Nanotechnologie-Injektion – etwas, das in wissenschaftlichen Fachzeitschriften recht gut dokumentiert ist.

Unter Berufung auf Dr. Steve Hotze erläuterte Glazyev in einem seiner Telegrammposts, was die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) unternimmt, nämlich die „Injektion von Nanorobotern in Form von Graphenoxid und Hydrogel“ in den menschlichen Körper, wodurch eine Schnittstelle zwischen Nanorobotern und Gehirnzellen entsteht. Wir werden „zum Rezeptor, Empfänger und Sender von Signalen“. Das Gehirn empfängt Signale von außen, und man kann aus der Ferne manipuliert werden“.

Glazyev verweist auch auf die inzwischen rasante Werbung für „Eris“, eine neue Covid-Sorte, die von der WHO nach der griechischen Göttin der Zwietracht und Feindschaft, der Tochter der Göttin der Nacht, Nykta, benannt wurde.

Wer mit der griechischen Mythologie vertraut ist, weiß, dass Eris sehr wütend war, weil sie nicht zur Hochzeit von Peleus und Thetis eingeladen wurde. Ihre Rache bestand darin, dass sie auf dem Fest einen goldenen Apfel aus den Gärten der Hesperiden mit der Aufschrift „Die Schönste“ pflanzte: den legendären „Apfel der Zwietracht“, der die Mutter aller Zankereien zwischen Hera, Athene und Aphrodite auslöste. Und das führte schließlich zu nicht weniger als dem Trojanischen Krieg.

Im weißen Zimmer, mit schwarzen Vorhängen

Es ist so vorhersehbar, dass die „Eliten“, die die Show leiten, einen neuen Virus als Vorboten des Krieges bezeichnen. Schließlich wird der nächste Krieg dringend benötigt, weil sich das Projekt Ukraine als massiver strategischer Fehlschlag erwiesen hat und die kosmische Demütigung der NATO unmittelbar bevorsteht.

Während des Vietnamkriegs – den das Imperium gegen eine bäuerliche Guerillaarmee verlor – wurde das tägliche Briefing in der Kommandozentrale in Saigon von jedem Journalisten mit einem IQ über Raumtemperatur als „Saigon follies“ verspottet.

Saigon lässt sich nicht mit dem Tsunami täglicher Dummheiten vergleichen, die im Weißen Haus, im Außenministerium, im Pentagon, im NATO-Hauptquartier, in der kafkaesken Brüsseler Maschinerie und in anderen Bereichen des Westens zum Stellvertreterkrieg in der Ukraine angeboten werden. Der Unterschied besteht darin, dass diejenigen, die sich heute als „Journalisten“ ausgeben, kognitiv nicht in der Lage sind, zu verstehen, dass es sich um „Torheiten“ handelt – und selbst wenn sie es täten, würden sie daran gehindert, darüber zu berichten.

Und genau dort befindet sich der kollektive Westen im Moment: in einem Weißen Zimmer, einem Simulakrum von Platons Höhle, wie es in Cremes Meisterwerk von 1968 dargestellt ist, das teilweise von William Blake inspiriert ist und blasse „silberne Pferde“ und erschöpfte „gelbe Tiger“ beschwört.

Der gesamte Westen wartet in dem Zimmer am Bahnhof mit schwarzen Vorhängen – und ohne Züge. Sie werden „an diesem Ort mit der einsamen Menge schlafen“ und „im Dunkeln liegen, wo die Schatten vor sich selbst davonlaufen“.

Draußen in der kalten, weiten Ferne, unter dem Sonnenlicht, weg von den sich bewegenden Schatten, über Straßen aus Seide und Eisen, galoppieren die himmlischen Pferde (Tianma) der multipolaren Welt galant von Netzwerk zu Netzwerk, von Belt and Road zu Eurasien und Afro-Eurasien-Brücke, von Intuition zu Integration, von Emanzipation zu Souveränität. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar

Unabhängiger geopolitischer Analyst, Schriftsteller und Journalist

