N. Der koreanische Staatschef Kim könnte Russland besuchen, um mit Putin über ein Waffengeschäft zu sprechen: Bericht

5. september 2023

WASHINGTON, 4. September (Yonhap) – Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un könnte einem Bericht vom Montag zufolge bald nach Russland reisen, um sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen und ein mögliches Waffengeschäft zu besprechen.

Die New York Times berichtete, dass Kim nächste Woche nach Wladiwostok reisen könnte, um sich mit Putin zu treffen.

„In einem seltenen Ausflug aus seinem Land würde Kim von Pjöngjang, der Hauptstadt Nordkoreas, wahrscheinlich mit einem gepanzerten Zug nach Wladiwostok an der russischen Pazifikküste reisen, um sich dort mit Putin zu treffen“, heißt es in dem Bericht, in dem nicht näher bezeichnete „amerikanische und verbündete Beamte“ zitiert werden.

„Beide Staatsoberhäupter würden sich auf dem Campus der Fernöstlichen Föderalen Universität in Wladiwostok aufhalten, um am Östlichen Wirtschaftsforum teilzunehmen, das vom 10. bis 13. September stattfinden soll“, heißt es weiter.

Dieses von der amtlichen Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur am 28. Juli 2023 veröffentlichte Foto zeigt den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un (R) bei einem Empfang für den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und seine Militärdelegation in Pjöngjang am Vortag. Die Delegation besuchte den Norden, um an einer Zeremonie anlässlich des 70. Jahrestages des Waffenstillstandsabkommens aus dem Koreakrieg am 27. Juli teilzunehmen. (Nur zur Verwendung in der Republik Korea. Keine Weiterverbreitung) (Yonhap)

Der geplante Besuch folgt auf die Reise des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu nach Pjöngjang Ende Juli, bei der er und nordkoreanische Beamte nach Angaben von US-Beamten ein mögliches Waffengeschäft zwischen den beiden Ländern besprochen haben sollen.

John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, hatte zuvor gewarnt, dass Pjöngjang erwägen könnte, Russland zusätzliche Waffen und militärische Ausrüstung zu liefern, die im laufenden Krieg in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Er wies auch darauf hin, dass die Führer Nordkoreas und Russlands in Briefen, die sie seit Schoigus Reise nach Pjöngjang ausgetauscht haben, möglicherweise über ein solches Geschäft gesprochen haben.

Der russische Verteidigungsminister soll zuvor gesagt haben, dass Russland und Nordkorea die Durchführung einer gemeinsamen Militärübung mit China in Erwägung ziehen.

Dem Bericht der New York Times zufolge reiste eine Delegation von etwa 20 nordkoreanischen Beamten, darunter einige, die die Sicherheitsprotokolle für die Führung überwachen“, Ende August nach Wladiwostok, was auf eine bevorstehende Reise des nordkoreanischen Führers hinweist.

„Ein Beamter sagte, eine mögliche Station für Kim nach Wladiwostok sei das Kosmodrom von Wostotschny, ein Zentrum für Weltraumstarts“, heißt es in dem Bericht, der darauf hinweist, dass Nordkorea möglicherweise versucht, von Russland fortschrittliche Technologie für Satelliten und atomgetriebene U-Boote im Austausch gegen seine Waffen zu erhalten.

Pjöngjang hat Ende Mai und im August erfolglos zwei Trägerraketen mit je einem militärischen Aufklärungssatelliten ins All geschossen. Nordkorea sagt, es werde im Oktober einen weiteren Startversuch unternehmen.

Das südkoreanische Militär enthüllt am 16. Juni 2023 im 2. Flottenkommando der Marine in Pyeongtaek an der Westküste Südkoreas ein gesunkenes Teil der verunglückten nordkoreanischen „Chollima-1“-Rakete, nachdem es am Vortag aus dem Gelben Meer geborgen wurde, nachdem die Rakete mit einem militärischen Aufklärungssatelliten am 31. Mai ins Meer gestürzt war. (Pool-Foto) (Yonhap)

Das südkoreanische Militär enthüllt am 16. Juni 2023 im 2. Flottenkommando der Marine in Pyeongtaek an der Westküste Südkoreas ein gesunkenes Teil der verunglückten nordkoreanischen „Chollima-1"-Rakete, nachdem es am Vortag aus dem Gelben Meer geborgen wurde, nachdem die Rakete mit einem militärischen Aufklärungssatelliten am 31. Mai ins Meer gestürzt war. (Pool-Foto) (Yonhap)

