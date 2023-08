Mort et destruction : « fermement programmées » Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Mort et destruction : « fermement programmées »

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 22 août 2023

Texte original : https://sicht-vom-hochblauen.de/kommentar-vom-hochblauen-tod-und-verderben-fest-eingeplant-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Quand un ministre des Finances allemand se rend en Ukraine, le contribuable allemand est bien servi ! Quand Christian Lindner du FDP est arrivé. lundi dernier en Ukraine, à bord d’un train spécial, pour une visite éclair de 12 heures, il a voulu émettre un signal – dans le pays « qui défend aussi nos valeurs ». En effet : il a réussi ! Il a émis un signal et ce pour les citoyens et les contribuables allemands. Il a pompeusement déclaré que « l’Ukraine est fermement programmée dans le budget ». Il a promis avec grandiloquence (il n’est pas difficile de donner généreusement l’argent des autres) des aides supplémentaires : militaire, humanitaire et financière. En somme, l’Ukraine est fermement programmée dans le budget fédéral allemand pour les années à venir. Quel programme, une guerre est en cours, dont la durée n’est pas prévisible, mais qui durera probablement encore très longtemps, et l’Ukraine n’est ni « prête pour la paix » ni tournée vers la réalité ! Mais nous, le gouvernement allemand aux couleurs de la coalition, nous sommes en veine de générosité et nous vantons d’être en deuxième place des pays donateurs ! Oui, les politiciens allemands sont imbattables dans les cris de guerre et la folie des grandeurs. Et ils montrent même de la « sympathie » pour la livraison de missiles Taurus.

Pas tiré de leçons de deux guerres mondiales perdues ?

Alors que l’on croit devoir faire des économies dans le budget fédéral allemand quand il s’agit des enfants, des vieux, des malades et des pauvres, on déverse sur l’Ukraine la corne d’abondance du contribuable allemand. On s’éloigne ainsi de plus en plus d’une grande partie de la population et on favorise le mécontentement. Quoi d’étonnant que cette coalition, le SPD et les Verts perdent de plus en plus d’assentiment ? Il semble – et il faut continuellement le répéter – qu’aucune leçon n’a été tirée des deux guerres mondiales perdues ! Veut-on, en toute bêtise, nous exposer à une troisième guerre mondiale et, cette fois-ci, à des perspectives plus graves encore ?

Un ministre des Finances allemand déclame en Ukraine que « ce soutien n’est pas seulement une question d’humanité et de solidarité », mais qu’il est également « dans notre propre intérêt politique national ». Il ajoute pompeusement : « coude à coude » et « c’est un jour important ». Voulait-il dire par là que c’est un jour important parce qu’il a « enfin » rendu visite à l’Ukraine après tous ses collègues ou parce qu’il distribue si généreusement l’argent des contribuables allemands ? C’est pour moi effrayant de constater avec quelle insouciance on distribue là-bas l’argent des contribuables allemands aux dépens des intérêts de notre pays. Pendant une guerre aux perspectives plus que sombres pour nous tous, un ministre allemand des Finances siège donc avec des collègues ukrainiens et à des conférences de presse et annonce dans une déclaration d’intention qu’il veut « poser des bases pour la reconstruction » et naturellement « aussi si l’Ukraine gagne bientôt la guerre ».

En effet, l’espoir meurt en dernier et transporte la « Nef des inconscients » qui peut chavirer plus vite que prévu. Lindner a, bien sûr, évoqué la corruption et qu’il fallait la combattre davantage pour obtenir plus d’investisseurs. Quel espoir illusoire, alors que la corruption prospère et que l’Ukraine glisse d’un scandale de corruption dans l’autre et se trouve à la 122e place sur 180 sur la liste de Transparency International. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral allemand a déjà dilapidé 22 milliards d’euros.

Quelle falsification de l’histoire !

N’oublions pas le président Zelensky et l’histoire de sa présidence qui est loin d’être glorieuse. Grâce à la révélation des Pandora Papers, nous avons appris que le « héros de guerre Zelensky » faisait partie des trente-huit politiciens corrompus qui ont caché de l’argent sur des comptes offshore. Quelle est la conséquence de cette information ? Aucune ! Tout est « pardonné et oublié », rien ne peut et ne doit ternir l’image rayonnante de ce « péroreur quémandeur ».

Ce cabotin essaie de s’infiltrer partout. Il est effrayant comment on rend hommage à ce « pseudo-juif », alors que sa judéité est constamment utilisée comme feuille de vigne pour une Ukraine « propre ». Entre-temps, il n’y a plus de nazis en Ukraine, Azov et d’innombrables autres organisations néo-nazies sont aujourd’hui pleinement intégrés dans les faveurs occidentales et présidentielles ! On dirait que l’histoire a été complétement réécrite. Maintenant, c’est « l’Ukraine occidentale » qui se bat contre les nazis russes et aussi pour notre liberté ! Quelle falsification de l’histoire !

Il n’y a plus de débats télévisés ou radiophoniques qui prennent au moins en compte la position russe et présentent Poutine pour ce qu’il est : un homme politique qui pense clairement et rationnellement. Maintenant, avec la version de la propagande, même le coup d’État de Maïdan n’est plus un coup d’État mais une manifestation « libre et démocratique » de volonté.

Comment voulons-nous construire un avenir avec notre voisine la Russie?

Alors que Zelensky ne foule pas que des traditions démocratiques aux pieds et que l’Ukraine essaie d’éradiquer tout ce qui est russe, de changer les noms de rues russes en noms ukrainiens de collaborateurs nazis et que l’on tente, dans le monde entier, de mettre la Russie et les Russes au ban, on diabolise la Russie et Poutine. https://www.wsws.org/en/articles/2023/03/08/wdtz-m08.html

Je sais que d’écrire de telles phrases frise entre-temps la haute trahison. Mais je me demande comment nous voulons construire un avenir avec notre voisine la Russie ? N’est-ce pas une question cruciale qui nous concerne particulièrement en tant qu’Allemands ?

Comment pouvons-nous encore faire confiance à un chancelier allemand du SPD qui proclame, avec son éternel rire bête, que tout va bien en Allemagne, qui n’accepte plus aucune objection et insulte ses citoyens ? Voulons-nous nous laisser encore dicter comment nous devons vivre, par des Verts doctrinaires qui gouvernent par interdictions, et laisser l’hégémonie états-unienne modeler notre avenir ? La donne n’est-elle pas déjà changée et le monde divisé ?

Quel avenir aurons-nous si les journaux allemands considèrent déjà les livraisons de chasseurs F-16 comme une étape importante et une solution à long terme pour intégrer l’Ukraine dans le système de défense européen après son adhésion à l’UE, et que les pilotes de chasse F-16 doivent ensuite protéger les frontières extérieures avec la Russie ? A cela s’ajoute le système israélien de défense aérienne « Arrow 3 », que l’Allemagne achète au prix de 4 milliards à « l’Etat juif », « grâce à l’autorisation des Etats-Unis » ; il sera opérationnel à partir de 2025 et devra protéger l’Allemagne et l’Europe contre les attaques de la Russie.

Ruinés par la politique occidentale de propagande des « valeurs »

Si nous restons sur cette voie, il y aura une catastrophe climatique où, non seulement la Terre nous sera hostile, mais où nous ne serons plus entourés que d’ennemis grâce à la politique de guerre froide et de guerre menée par l’Occident et les États-Unis. Est-ce vraiment cela à quoi nous aspirons ? Avec ce genre de politique occidentale mensongère de « propagande des valeurs », de changements de régime, nous sommes ruinés. Sans la Russie et la Chine à nos côtés et entièrement aux mains des Etats-Unis, nous glisserons vers un avenir coûteux et plus qu’incertain.

