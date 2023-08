Medienbericht: Kiew schickt 71-jährigen Seniorensoldaten zur NATO-Ausbildung nach Deutschland

Während immer mehr westliche Stimmen zugeben, dass die einst hochgelobte ukrainische Offensive scheitert, rekrutiert Kiew nun Senioren, die ausgebildet und an die Front geschickt werden sollen. Das Alter und die Fähigkeiten der in Europa eintreffenden ukrainischen Truppen, die den Umgang mit westlichen Waffen erlernen sollen, „variieren stark“, heißt es in dem Bericht.