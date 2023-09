Medienbericht: Auch USA wollen Uranmunition in die Ukraine schicken

Nach Großbritannien wollen nun offenbar auch die USA Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine schicken, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Lieferungen der umstrittenen Waffe könnten bereits nächste Woche angekündigt werden.

Die USA werden nach Großbritannien das zweite Land sein, das grünes Licht für die Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine gibt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, obwohl Bedenken bestehen, dass diese Munition dramatische Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt haben könnte.

Die Munition ist für US-amerikanische Abrams-Panzer bestimmt, von denen die ersten in den kommenden Wochen in der Ukraine eintreffen sollen, berichtet die Agentur. Nach Angaben mehrerer ungenannter US-Beamter und einem Dokument, aus dem Reuters am Samstag zitierte, werden die Geschosse mit abgereichertem Uran Teil der nächsten millionenschweren Waffenspende sein, die kommende Woche angekündigt werden soll.