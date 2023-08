Lawrow: Wir arbeiten mit dem Kopf, der Westen nur mit der Zunge

Die Position westlicher Länder, die BRICS seien nur ein unbedeutendes Bündnis, zeige, dass diese nur daherreden, also „mit der Zunge arbeiten“ würden, während die Staaten des Bündnisses ihre Köpfe dafür nutzen würden, erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Rande des BRICS-Gipfels in Johannesburg.