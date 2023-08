Kriegshetzer Romney betritt die CIA-Bühne und ruft zur Niederlage Russlands auf Von Kurt Nimmo

Warmonger Romney Takes to CIA Stage and Calls for Russian Defeat Mitt Romney was speaking for the CIA and the „defense“ industry.

Kriegshetzer Romney betritt die CIA-Bühne und ruft zur Niederlage Russlands auf

Mitt Romney sprach für die CIA und die „Verteidigungs“-Industrie.

Von Kurt Nimmo

27. August2023

Mitt Romney, parteiloses Werkzeug der Kriegsindustrie für immer, hält Sie für einen Idioten.

Mitt möchte Sie glauben machen, dass die Ukraine Russland besiegen wird, eine Behauptung, die so lächerlich ist wie eine zum Verkauf stehende Brücke in der Kalahari.

Mitt’s Pro-Tod Unsinn mag für die intellektuell trägen Menschen, die den idiotischen Fabeln der neoliberalen Mythomanen über Russland Glauben schenken, noch nachvollziehbar sein, aber für realitätsorientierte Menschen ist alles, was Mitt und die von ihm vertretene US-Regierung über die Ukraine, Russland und China sagen, entweder eine glatte Lüge, eine offensichtliche Fälschung oder eine Fabel.

Hier ist die Idiotie, die der „Senator“ aus Utah zum Ausdruck gebracht hat. Er wurde auf X, ehemals Twitter, gepostet. Ich kann ihn hier allerdings nicht einbetten. Substack und Elon Musk streiten sich.

Das Wichtigste, was wir tun können, um Amerika gegenüber China zu stärken, ist, Russland in der Ukraine zu besiegen. Ein geschwächtes Russland schreckt die territorialen Ambitionen der KPCh ab und stoppt Putins Vision, die alte Sowjetunion wieder zu errichten. Die Unterstützung der Ukraine ist in unserem Interesse.

Tatsächlich hängt Mitt’s eigenes „Interesse“ davon ab, dass noch Tausende von unglücklichen Ukrainern in den russischen Fleischwolf geworfen werden. Fabulistische Rhetorik ist gut für Mitt’s Aktienbesitz bei Northrup Grumman und Raytheon.

Mitt möchte nicht, dass seine Geschäfte mit dem Tod denjenigen, die er malerisch als seine „Wähler“ bezeichnet, oder sonst jemandem offenbart werden, also werden sie geheim gehalten. Obamas versprochene Regierungstransparenz ist so undurchsichtig wie Kataraktsklerose im Spätstadium.

Romneys „Wähler“ sind Mitglieder des Finanzkartells. Jedes Mal, wenn eine „Wahl“ abgehalten wird, um die üblichen Verdächtigen wieder an die Macht zu bringen, spenden Goldman Sachs, Bain Capital, Elliott Asset Management und andere Tausende von Dollar, um sicherzustellen, dass Mitt die Linie der Kriegspartei wiederholen kann, egal wie unsinnig und krankhaft karikierend.

Nehmen wir einmal auseinander, was Mitt dem CIA-verseuchten Strider Technologies, einem in Utah ansässigen Unternehmen, das „Geheimdienstlösungen“ an transnationale Fortune-500-Unternehmen verkauft, vorgelabert hat.

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Strider ein CIA-Unternehmen ist. Striders Executive Vice President ist Cooper Wimmer, ein ehemaliger CIA-Spion. W. Travis Whitworth, ein ehemaliger CIA-Offizier und Marinesoldat, ist der „Geheimdienstberater“ von Strider. John Mullen arbeitete ebenfalls für Strider. Nach Angaben des PRN Newswire genoss Mullen

eine sehr erfolgreiche Karriere bei der CIA, wo er zuletzt als stellvertretender Direktor tätig war. Während seiner Zeit bei der CIA leitete John Mullen alle geheimen Erfassungs-, Technik-, Unterstützungs- und Analysebemühungen der USA in Ostasien und im pazifischen Raum und beriet das Weiße Haus, den Nationalen Sicherheitsrat und hochrangige politische Entscheidungsträger in Fragen des Internets, der Spionageabwehr und anderer nationaler Sicherheitsfragen. John diente in ähnlicher Funktion beim FBI als Associate Executive Assistant Director of National Security.

Romney sprach also für die CIA und den privatwirtschaftlichen „nationalen Sicherheitskomplex“ des MIC, der im Schatten der Anschläge vom 11. September 2001 entstanden war. Es war schließlich der verstorbene CIA-Direktor William Casey, der sagte, dass die CIA nur dann erfolgreich sein würde, wenn alles, was dem amerikanischen Volk erzählt würde, eine Lüge sei. Ich glaube, wir sind jetzt am Ziel.

Erlauben Sie mir, die Absurditäten von Mitt weiter auszuführen. Erstens: Der Senator aus Utah lügt entweder oder ist ein Idiot. Da der Dienst am korporativ-faschistischen Staat ein gewisses Maß an Intelligenz erfordert, ist es unwahrscheinlich, dass Mitt dumm ist, also können wir zu dem Schluss kommen, dass er ein Lügner ist.

Russland hat nicht die Absicht, das gescheiterte „kommunistische“ System wiederherzustellen, das 70 Jahre lang mit einer sadistischen eisernen Faust regierte. Putin hat das wiederholt gesagt, aber diese idiotische Behauptung, für die es keinerlei Beweise gibt, wird von der Kriegspropaganda und den faschistischen Konzernmedien wiederholt. Millionen von Amerikanern und Europäern glauben diesen Blödsinn.

Romney wiederholte das öffentliche Eingeständnis von Kriegschef Lloyd Austin, dass die Politik der US-Regierung darauf abzielt, Russland zu „schwächen“ und sich darauf zu konzentrieren, einen thermonuklearen Krieg mit China anzuzetteln. Möglicherweise ist Mitt klar, dass Chinas autoritäres kapitalistisches System (das fälschlicherweise als kommunistisch bezeichnet wird) in das rohstoffreiche Afrika expandiert und eine transeurasische Handelsinfrastruktur aufbaut, die eine direkte Bedrohung für die neoliberale US-Regierung und die von ihr bedienten transnationalen Konzerne darstellt.

Schließlich wird Russland in der Ukraine nicht besiegt werden, egal wie viele Lügenmärchen erzählt werden. Die russische SMO hat klar gezeichnete und angekündigte Ziele: die Verhinderung eines NATO-Stützpunktes an seiner Westgrenze in der Ukraine (und Georgien); die Entnazifizierung und Entmilitarisierung des Landes, um so die Bedrohung durch psychotische neonazistische banderistische Terroristen zu verringern, die darauf aus sind, ethnische Russen im Donbas und anderswo in der Ukraine zu töten.

Wenn die Menschen in Utah im nächsten Jahr Mitt Romney wiederwählen, zeigen sie, dass sie geopolitische Dummköpfe sind, die für irrationale Lügen und Ausreden empfänglich sind, um Tausende, wenn nicht gar Millionen von Menschen zu töten (wie es die US-Regierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorgemacht hat).

Dies ist ein Spiegelbild der Bevölkerung im Allgemeinen. Die banderistische Propaganda, von der das meiste fantastisch irrational und unsinnig ist, hat die Amerikaner zu Nazi-Anhängern gemacht, obwohl sie sich dessen überhaupt nicht bewusst sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte die CIA Stepan Bandera und seine ethnisch säubernden Neonazis. Sie lieferte nicht nur Nazi-Kriegsverbrecher nach Amerika ein (Operation Paperclip), sondern unterstützte auch faschistische Gruppen, die mit Terror und Chaos dafür sorgen sollten, dass die Europäer richtig wählen (siehe „Agent Unrest“ und „Operation Gladio“). Die Rolle der NATO bei der Operation Gladio und weitere Einzelheiten wurden von Daniele Ganser, Richard Cottrell und anderen ausführlich beschrieben.

„Der historische Kontext von ‚Gladio‘ ist also die Quintessenz, wenn es darum geht, die typischen False-Flag-Ereignisse der Neuzeit zu verstehen“, schreibt Antony C. Black im Off-Guardian.

Das Ukraine-Projekt der US-Regierung ist ein „Ereignis unter falscher Flagge“ im großen Stil. Der Staat und seine korporativ-faschistischen Medien erzählen uns bis zum Überdruss, dass sie eine demokratische und heldenhafte Ukraine als Antwort auf die bösartige russische Aggression bewaffnen, während sie in Wirklichkeit die Ukraine zynisch als eine Finte im Rahmen eines langjährigen Plans benutzen, um ein ressourcenreiches Russland zu besiegen, zu zerstören, zu immiserisieren und zu balkanisieren. Dieser Wunschtraum beinhaltet ein Slobodan-Milošević-Schicksal für Wladimir Putin – den Tod in einem ICC-Gefängnis – oder möglicherweise das brutale Schicksal von Muammar Gaddafi. Der libysche Staatschef wurde mit einem Messer vergewaltigt und von CIA-unterstützten islamischen Terroristen ermordet.

Wenn Sie glauben, dass Russland und China besiegt werden und die neoliberale Philosophie des Plünderns und Mordens siegreich sein wird – da der Großteil der Welt, abgesehen von Amerika, Großbritannien, Europa, Australien und Neuseeland (den „Commonwealth“-Nationen), erkennt, dass der Hegemon langsam stirbt -, dann habe ich die oben erwähnte Brücke mitten in der Kalahari, die Sie vielleicht interessiert.

Übersetzt mit Deepl.com

