Kreml: Keine Teilnahme Putins an Beerdigung von Prigoschin

Kremlsprecher Peskow erklärt, dass Putin nicht an der Beerdigung von Prigoschin teilnehmen werde. Er fügte hinzu, dass die Entscheidung über die Beerdigung vom Wagner-Chef und anderen Mitarbeitern der Wagner-Gruppe von ihren Angehörigen und Vertrauten getroffen wurde.

An der Beerdigung des Gründers der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin werde der russische Präsident Wladimir Putin nicht teilnehmen, so der Pressesprecher des Staatschefs Dmitri Peskow gegenüber Reportern.

Detaillierte Informationen bezüglich der Beerdigung liegen dem Kreml diese nicht vor. Peskow sagte:

„Die Entscheidung in dieser Hinsicht wird jedoch von den Verwandten und Angehörigen getroffen, ohne sie können wir hier nichts sagen.“

Bereits am Tag zuvor hatte er mitgeteilt, dass ihm nähere Informationen nicht vorliegen.

Prigoschins Embraer-135-Geschäftsflugzeug war am Abend des 23. August abgestürzt. Das Flugzeug war auf dem Flug von Moskau nach Sankt Petersburg und stürzte in der Nähe des Dorfes Kuschenkino im Nordwesten des Gebiets Twer ab. Alle zehn Menschen an Bord kamen ums Leben. Kuschenkino