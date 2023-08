Jewish terrorism: Like father, like son Israel’s terrorists of the ’80s faced no real consequences. Now, their children can be found in gov’t and media – and committing their own acts of terror.

Yehiel Indore, der verdächtigt wird, den 19-jährigen Palästinenser Qosai Jammal Mi’atan im Dorf Burqa im Westjordanland erschossen zu haben, kommt am 15. August 2023 zu einer Anhörung vor dem Jerusalemer Bezirksgericht. (Chaim Goldberg/Flash90)



Die israelischen Terroristen der 80er Jahre hatten keine wirklichen Konsequenzen zu befürchten. Jetzt sind ihre Kinder in der Regierung und den Medien zu finden – und begehen ihre eigenen Terrorakte.

Jüdischer Terrorismus: Wie der Vater, so der Sohn

Von Sebastian Ben Daniel (John Brown)



22. August 2023

Kurz nachdem ein jüdischer Siedler Anfang des Monats einen 19-jährigen Palästinenser, Qosai Jammal Mi’tan, im Westjordanland-Dorf Burqa erschossen haben soll, verteidigte der prominente rechtsgerichtete Journalist des öffentlich-rechtlichen Kan-Senders, Akiva Novick, den Hauptverdächtigen. „Ich weiß nicht, was genau am Schabbat in der Nähe von Oz Zion passiert ist, aber ich kenne den jüdischen Mann, der bei dem Vorfall schwer verwundet wurde, persönlich“, twitterte Novick über Yehiel Indore. „Er ist weit davon entfernt, Konfrontationen und Reibereien zu suchen. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen.“ Das gleiche Narrativ fand sich in der gesamten rechten Presse.

Obwohl wir nicht genau wissen, wie und warum Novick scheinbar so gut mit Indore bekannt ist, stellt sich heraus, dass beide die Söhne von Mitgliedern des Jüdischen Untergrunds sind, einer berüchtigten jüdischen Terrorgruppe, die in den 1980er Jahren an mehreren berüchtigten Anschlägen und Plänen gegen Palästinenser beteiligt war, darunter ein Plan zur Sprengung des Felsendoms. Die Väter der beiden Männer – Yossi Indore, der heute als Elektriker in der Siedlung Ofra arbeitet, und Yitzhak Novick, der Jahre später als Reservist in der israelischen Armee diente – wurden verdächtigt, einer jüdischen Untergrundzelle anzugehören, die 1980 mehrere Bomben auf palästinensische Bürgermeister im Westjordanland legte.

Eine Bombe explodierte im Auto des Bürgermeisters von Ramallah, Karim Khalaf, der bei dem Anschlag seinen rechten Fuß verlor; eine andere wurde im Auto des Bürgermeisters von Nablus, Bassam Shaka’a, platziert, wodurch er beide Beine verlor; und eine explodierte vor der Garage des Bürgermeisters von Al-Bireh, Ibrahim Tawil. Obwohl Tawil bei dem Anschlag unverletzt blieb, wurde ein Bombenentschärfer der israelischen Polizei beim Versuch, die Bombe zu entschärfen, geblendet.

Während Yitzhak Novick 1984 verhaftet wurde, als der israelische Geheimdienst die Mitglieder der Gruppe festnahm – ebenso wie Hagai Segal, der ebenfalls an den Bombenanschlägen beteiligt war und heute zusammen mit seinem Sohn Amit ein prominenter rechtsgerichteter Journalist ist -, gelang es Yossi Indore, zusammen mit einem anderen Underground-Mitglied, Ira Rappaport, dem ehemaligen Abgesandten der Siedlerorganisation Amana, die heute von einem anderen ehemaligen Underground-Mitglied, Ze’ev Hever, geleitet wird, den Behörden zu entkommen.

Wie Yossi in einem Beitrag auf der Website des Yesha Council, der Dachorganisation der Siedler, berichtet, gelang ihm die Flucht, nachdem er den Hinweis erhalten hatte, dass der Shin Bet sich in Ofra nach seinem Wohnort erkundigte. „Einer der Bewohner hat mich nach Jerusalem geschmuggelt, und mehrere Monate lang habe ich die Wohnung, in der ich mich versteckt hielt, nicht verlassen“, schreibt Yossi. „Drei Jahre lang war ich von Ofra weg und lebte an verschiedenen Orten. Ich hielt mich oft im Haus der Familie von Rabbi Michael Hershkowitz in Jerusalem auf, der heute der Rabbiner der Siedlung Neria ist.“

Elisha Yered, der verdächtigt wird, am Tod des 19-jährigen Palästinensers Qosai Jammal Mi’atan im Dorf Burqa im Westjordanland beteiligt gewesen zu sein, trifft am 9. August 2023 zu einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof in Jerusalem ein. (Yonatan Sindel/Flash90)

In Zeitungsberichten wurde damals darauf hingewiesen, dass Yossi Indore ein gesuchter Terrorist war, und es wurde bestätigt, dass er Hilfe von Siedlern und Rabbinern erhielt, die jedoch nie der Beihilfe zu einem Terroristen beschuldigt oder angeklagt wurden. Schließlich heiratete Indore, und die meisten Terroristen des Jüdischen Untergrunds wurden – nachdem sie relativ kurze Haftstrafen verbüßt hatten – von Chaim Herzog, dem Vater des heutigen israelischen Staatspräsidenten, begnadigt und auf öffentlichen Wunsch hin freigelassen. Die Polizei und der Shin Bet verloren das Interesse an Yossi Indore. Er zog nach Ofra, wo sein Sohn Yehiel geboren wurde.

Wäre der Staat seiner Pflicht nachgekommen und hätte Yossi Indore und seine Helfer wegen Terrorismus verurteilt, würden wir heute möglicherweise in einer anderen Realität leben. Hätte der Staat dafür gesorgt, dass diese Terroristen keine Positionen als prominente Rabbiner und Journalisten bekamen, hätte Yehiel Indore vielleicht erkannt, dass der jüdische Terrorismus seinen Preis hat.

Der politische Arm der Siedlungsbewegung arbeitet in diesen Tagen hart daran, den Anschlag in Burka zu legitimieren und organisiert Demonstrationen gegen die Verhaftung. Otzma Yehudit MK Limor Son Har-Melech – deren ehemaliger Sprecher, Elisha Yered, ebenfalls des Mordes an Mi’tan verdächtigt wird – ist bei jeder Gerichtsverhandlung in diesem Fall anwesend. Yered sagte einmal in einem Interview, dass es legitim sei, arabische Babys zu töten, da dies Gottes Wille sei. Anfang dieses Monats tauchte ein altes Video auf, in dem Son Har-Melech ihr Kleinkind dafür lobt, dass es sagt, es wolle Araber töten, wenn es groß ist.

Die Abgeordnete der Religiösen Zionistischen Partei (RZP), Orit Strock, selbst Mutter des verurteilten Terroristen Zvi Strock, und ihr RZP-Kollege und ehemaliger Jugendsiedler Zvi Sukkot besuchten Indore im Krankenhaus, nachdem er bei dem Anschlag verwundet worden war. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir – der selbst wegen Unterstützung des Terrorismus verurteilt wurde und bis vor kurzem ein Foto des Terroristen Baruch Goldstein in seinem Wohnzimmer aufgehängt hatte – zeigte sich besorgt über Indores Zustand in der Untersuchungshaft.

Finanzminister Bezalel Smotrich, ein Siedler, der nach dem Siedlerpogrom vom Februar die Auslöschung der palästinensischen Stadt Huwara forderte, twitterte am vergangenen Wochenende ein Foto, auf dem er Trauben aus dem Weinberg von Zvi Strock kauft. Strock lebt in dem illegalen Außenposten Esh Kodesh, der auf palästinensischem Land errichtet wurde und zu einem Ausgangspunkt für terroristische Angriffe von Siedlern geworden ist. Strock wurde 2011 verurteilt, weil er einen palästinensischen Jungen entkleidet und verprügelt und ihn dann blutend und gefesselt auf einem Feld zurückgelassen hatte. Smotrichs Tweet ist natürlich nicht zufällig, sondern soll Gewalt und Plünderung legitimieren.

Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich nehmen an einer Plenarsitzung in der israelischen Knesset teil, Jerusalem, 29. Dezember 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

Der Terrorismus der Siedler wird seit jeher von der Öffentlichkeit der Siedler unterstützt. Doch im Gegensatz zu den Tagen des Jüdischen Untergrunds kommt diese Unterstützung heute direkt von der Regierung, zu der auch Minister gehören, die wie Itamar Ben Gvir wegen Unterstützung des Terrors verurteilt wurden oder wie Smotrich im Verdacht stehen, Terrorakte zu planen.

Letztes Jahr präsentierte der Journalist Amit Segal, Sohn von Hagai, im israelischen Kanal 12 eine Umfrage, in der er fragte, ob die vorherige „Regierung des Wandels“, zu der auch die islamistische Ra’am-Partei gehörte, von Terrorunterstützern unterstützt wurde. Aus irgendeinem Grund wird diese Frage trotz der oben genannten Fakten jetzt nicht gestellt. Das ist auch nicht nötig: Für die Regierung und ihre Unterstützer – auch in den Medien – gibt es so etwas wie jüdischen Terrorismus nicht. Für den Rest von uns ist die Antwort nur allzu offensichtlich. Übersetzt mit Deepl.com

Sebastian Ben Daniel (John Brown) ist ein israelischer Akademiker und Blogger.

