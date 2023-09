Is Qatar upset with the besieged Gaza Strip? The Administrative Committee of the Gaza Strip announced last month that it was cutting its employees‘ salaries by five per cent. This came as part of a package of austerity measures approved by the…



Palästinenser protestieren am 4. September 2023 in Gaza-Stadt, Gaza, als sie die Rückgabe der Leichen ihrer von den israelischen Streitkräften getöteten und festgehaltenen Angehörigen fordern [Mustafa Hassona – Anadolu Agency].

Ist Katar über den belagerten Gaza-Streifen verärgert?

von Motasem A Dalloul

5. September 2023

Das Verwaltungskomitee des Gazastreifens hat im vergangenen Monat angekündigt, die Gehälter seiner Mitarbeiter um fünf Prozent zu kürzen. Dies war Teil eines Sparmaßnahmenpakets, das von den inneren Kreisen der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), die das belagerte Küstengebiet regiert, gebilligt wurde.

Die Angestellten der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza haben nie mehr als 60 Prozent ihres Gehalts erhalten, seit sie von der von der Fatah kontrollierten PA in Ramallah nach dem Sieg der Hamas bei den letzten freien Parlamentswahlen im Jahr 2006, die die islamische Bewegung gewonnen hatte, entlassen wurden. Die von Mahmoud Abbas geführte Palästinensische Autonomiebehörde sowie arabische und internationale Führer weigerten sich, das Wahlergebnis zu akzeptieren, nur weil die Fatah nicht gewonnen hatte.

Nach einem versuchten Staatsstreich gegen die Hamas, der von Fatah-Chef Mohammed Dahlan angeführt und von den USA und Israel unterstützt wurde, verließ die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen, wies ihre Mitarbeiter an, zu Hause zu bleiben, und entließ diejenigen, die sich weigerten, ihre Anweisungen zu befolgen. Die Hamas sprang ein, stellte neue Mitarbeiter ein und zahlte ihnen Teilgehälter, ebenso wie denjenigen, die von der PA in Ramallah entlassen worden waren.

Im Rahmen der umfassenden Belagerung des Gazastreifens, die von Israel angeführt und von Ägypten und der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird, um das Leiden der palästinensischen Bevölkerung in der Enklave zu vergrößern, bombardierte Israel das einzige Kraftwerk des Gazastreifens. Sowohl Israel als auch Ägypten reduzierten die Stromlieferungen an den Gazastreifen, was dazu führte, dass die meisten Industriebetriebe zurückgefahren oder ganz geschlossen wurden.

Um diese schwierige Situation zu bewältigen, suchte die Hamas nach finanzieller Unterstützung, um die Angestellten des öffentlichen Dienstes im Gazastreifen zu bezahlen und um legitime Widerstandsaktionen gegen die brutale militärische Besatzung Israels zu finanzieren. Da die Hamas in der palästinensischen Bevölkerung viel Unterstützung erfuhr, wurde sie schließlich von den meisten palästinensischen Gruppierungen unterstützt, darunter auch von den PLO-Gruppen wie der Volksfront und der Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas. Dies war eine gute Nachricht für das Widerstandsprogramm, aber nicht gut genug, um die Gehälter der Beamten zu zahlen.

Zu diesem Zeitpunkt verstärkten die Türkei, Malaysia, der Iran und vor allem Katar – das die Hamas zur Teilnahme an den Wahlen 2006 überredete – ihre Unterstützung für die islamische Bewegung und die Palästinenser im Gazastreifen. Katar bezahlte die öffentlichen Bediensteten, das Kraftwerk und andere zivile Bereiche, die die Auswirkungen der israelischen Belagerung abschwächten, vermied aber jegliche Unterstützung des Widerstands gegen die israelische Besatzung.

Als Gastgeber der politischen Führung der Hamas, der meisten amtierenden Führer der Muslimbruderschaft im Exil sowie Hunderter sunnitischer muslimischer Gelehrter förderte Katar weiterhin Hamas-Führer in der gesamten arabischen und islamischen Welt. Während der israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen 2008/9 berief Katar eine Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga nach Doha ein.

Der Golfstaat lud den Hamas-Führer Khaled Meshaal zur Teilnahme an der Sitzung ein. Obwohl viele arabische Führer auf die eine oder andere Weise in die israelische Besatzung verwickelt waren, war dies eine beispiellose Gelegenheit für die Hamas, da ihr hochrangiger Führer zum ersten Mal neben arabischen und regionalen Staatschefs saß.

Katar bezeichnete die israelische Belagerung des Gazastreifens als unmoralisch und illegal und kündigte an, 250 Millionen Dollar für die Beseitigung der durch die israelischen Militäroffensiven verursachten Schäden zu spenden. Es baute Häuser und zivile Infrastrukturen wieder auf und half bei der Bezahlung von Beamten in der Enklave. Außerdem schlug sie einen Versöhnungsvorschlag vor, um die Hamas und ihren politischen Rivalen Fatah zusammenzubringen. Mehrere Male fanden in Doha Versöhnungsgespräche statt.

Diese Großzügigkeit veranlasste Israel, indirekt Druck auf Katar auszuüben, damit es seine Unterstützung für die Hamas und den Gazastreifen einstellt. Dies erreichte seinen Höhepunkt, als 2017 eine von Saudi-Arabien geführte Belagerung über Katar verhängt wurde, unter dem Vorwand, es unterstütze die Hamas und die Muslimbruderschaft.

Auf die Frage von Christiane Amanpour von CNN, ob Katar die Hamas unterstütze, sagte der Emir von Katar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, dass sein Land alle Palästinenser unterstütze, und die Hamas sei ein Teil von ihnen. Er fügte hinzu, dass er nicht mit vielen Freunden übereinstimme, die die Hamas als eine terroristische Gruppe betrachten. Er sagte ganz klar, dass die Hamas keine terroristische Gruppe ist.

Während und nach jeder israelischen Offensive auf den Gazastreifen verpflichtete sich Katar, den Wiederaufbau der vom Besatzungsstaat beschädigten und zerstörten Häuser und anderer Infrastrukturen zu unterstützen und zu helfen. Der kleine Golfstaat schickte sogar weiterhin Bargeld, was dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu Probleme bereitete, weil er diese finanzielle Unterstützung nach Gaza ließ.

Das Gute an Katars Unterstützung für die Hamas war, dass es dafür nie einen politischen Preis zu zahlen gab. Die Aufrechterhaltung der Ruhe im Gazastreifen war die wichtigste Forderung Katars, und dies geschah auf Druck der USA und anderer Länder.

Die Situation hat sich jedoch geändert. Katar ist offenbar verärgert über den Gazastreifen und die Hamas, seit die Bewegung ihre Beziehungen zum syrischen Regime von Bashar Al-Assad wieder aufgenommen hat. Außerdem lobt der Hamas-Führer in Gaza, Yahya Al-Sinwar, immer wieder den Iran und seine schiitischen Führer.

Möglicherweise wurde Katar auch von den USA und Saudi-Arabien unter Druck gesetzt, seine Unterstützung für die Hamas und den Gazastreifen zu reduzieren oder gar einzustellen. In den letzten Jahren hat Israel offenbar geheime Absprachen getroffen, um die Einfuhr von Waren und Treibstoff aus Ägypten in den Gazastreifen zuzulassen und so den Geldfluss in die Enklave einzuschränken. Irgendetwas scheint auf jeden Fall passiert zu sein, denn das Bargeld aus Katar ist erheblich zurückgegangen und die ägyptischen Waren, die in den Gazastreifen gelangen, haben zugenommen.

Auf diese Weise kann Israel sicherstellen, dass kein unkontrolliertes Bargeld in den Gazastreifen gelangt, das für alle möglichen unkontrollierten Zwecke verwendet werden könnte. Auf diese Weise zieht es die Schlinge um den Hals der Hamas immer enger.

Gleichzeitig steigen und fallen die Preise für ägyptische Waren ohne ersichtlichen Grund, was die Palästinenser in Gaza zu der Annahme veranlasst, dass Israel den Ägyptern immer dann, wenn es der Meinung ist, dass in Gaza „zu viel“ Geld vorhanden ist, befiehlt, die Preise zu erhöhen, um den Palästinensern das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Gegenwärtig hat Katar die Zahlung von 10 Mio. USD an Ägypten für den Brennstoff für das Kraftwerk in Gaza eingestellt und die 100 Mio. USD für die Gehälter der Beamten auf nur noch 3 Mio. USD gekürzt, was bedeutet, dass sie nicht regelmäßig oder gar nicht bezahlt werden. Die Mittel für viele Projekte wurden entweder ausgesetzt oder ganz gestrichen. Die Zahl der Mitarbeiter des katarischen Komitees für den Wiederaufbau des Gazastreifens ist erheblich zurückgegangen.

Die Lage in Gaza verschlechtert sich zusehends. Es ist üblich, dass Katar in solch beunruhigenden Zeiten eingreift, aber nicht in diesem Fall. Es hält sich zurück. Einigen Analysten zufolge wird die Regierung in Doha von Israel unter Druck gesetzt, aber ich glaube, dass die Gerüchte, Katar sei wütend auf den Hamas-Chef Al-Sinwar, glaubwürdiger sind. Wo auch immer die Wahrheit liegt, es sind die einfachen Palästinenser im belagerten Gazastreifen, die weiterhin leiden. Übersetzt mit Deepl.com

