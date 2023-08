Guantanamo prisoners and the International Day of the Victims of Enforced Disappearances Despite the fact that the US routinely and openly violates the human rights of its own citizens as well as communities across the globe, Washington rarely has any qualms about condemning the violation…

Militärpolizisten der US-Armee schleppen einen Häftling zu seiner Zelle am 11. Januar 2001 in Camp X-Ray auf dem Marinestützpunkt Guantanamo Bay, Kuba [Petty Officer 1st class Shane T. McCoy/U.S. Navy/Getty Images].

Guantanamo-Häftlinge und der Internationale Tag der Opfer des Verschwindenlassens

von Mansoor Adayfi

30. August 2023

Obwohl die USA routinemäßig und offen die Menschenrechte ihrer eigenen Bürger sowie von Gemeinschaften auf der ganzen Welt verletzen, hat Washington selten Skrupel, die von anderen Ländern begangenen Verstöße zu verurteilen. Solche Verurteilungen sind fast immer heuchlerisch und werfen oft nur ein schlechtes Licht auf die eigenen Verstöße und die mangelnde Rechenschaftspflicht der USA.

In schöner Regelmäßigkeit geben die USA jedes Jahr Erklärungen zu verschiedenen Menschenrechtstagen ab, in denen sie auf besondere Verstöße hinweisen. Letztes Jahr beispielsweise gab Außenminister Antony Blinken anlässlich des Internationalen Tages der Opfer des Verschwindenlassens eine Erklärung ab, in der er sagte: „Die Vereinigten Staaten erneuern ihr Engagement gegen das Verschwindenlassen und fordern die Regierungen auf der ganzen Welt auf, dieser Praxis ein Ende zu setzen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, den Aufenthaltsort oder das Schicksal von Angehörigen, die verschwunden sind, aufzudecken und die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Menschen zu achten.“

Dieses Jahr wird die US-Regierung höchstwahrscheinlich eine weitere Erklärung zum Gedenken an den 30. August veröffentlichen und dabei erneut ihre eigenen Verbrechen ignorieren. Obwohl das Verschwindenlassen von Personen weniger mit den USA in Verbindung gebracht wird, wird es seit langem im so genannten Krieg gegen den Terror eingesetzt, oft getarnt durch Euphemismen und Dementis. Nach mehr als zwei Jahrzehnten dieses Krieges ist es zwingend erforderlich, die ungelöste Frage des Verschwindens von Guantanamo-Häftlingen und des beunruhigenden „außerordentlichen“ Überstellungs-, Inhaftierungs- und Verhörprogramms des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency, das in den ersten Tagen des Krieges durchgeführt wurde, aufzuklären.

Die CIA erhielt eine Lizenz zur Entführung und Inhaftierung von Menschen in Ländern auf der ganzen Welt, die bereit waren, „schwarze Standorte“ einzurichten. Das Programm lief von 2002 bis 2009, wobei mindestens 119 Personen der Gewalt der CIA ausgesetzt waren. Einige von ihnen kehrten nie nach Hause zurück, andere wurden nach Guantanamo Bay geschickt. Obwohl die US-Regierung weiterhin den Begriff „render“ im Sinne von „der Justiz übergeben“ verwendet, sind viele der Opfer dieser Gewalt in der Praxis verschwunden und haben ihre Familien im Ungewissen gelassen, während die US-Regierung sich weigert, sich mit diesem Erbe auseinanderzusetzen.

Am diesjährigen Internationalen Tag der Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens sollten die USA über ihre eigene Gewalt nachdenken, damit es endlich so etwas wie Rechenschaft geben kann. Dazu gehören das Eingeständnis des eigenen Fehlverhaltens, die Wiedergutmachung für den Schaden, der den Opfern zugefügt wurde, und die Einrichtung von Mechanismen, die verhindern, dass sich solche Gewalttaten wiederholen.

Das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen ist eine besonders brutale Form staatlicher Gewalt. Die Opfer müssen nicht nur befürchten, nie gefunden zu werden, sondern auch die Familien der Opfer leben in ständiger Ungewissheit, da die Regierungen das Schicksal ihrer Angehörigen ständig leugnen. Der Schmerz, nicht zu wissen, ob ein Familienmitglied lebt oder verstorben ist, ob es frei oder inhaftiert ist, macht einen Abschluss unmöglich.

Nach dem 11. September hat der von den USA geführte Krieg gegen den Terror viele Teile der Welt in Kriegsgebiete, Friedhöfe und Gefängnisse verwandelt. Menschenleben sind verloren gegangen oder in Vergessenheit geraten, ganze Familien sind ausgelöscht worden. Der afghanische Staatsbürger Gul Rahman ist nur ein Name unter zahllosen Menschen, deren Schicksal auf tragische Weise mit den Geheimoperationen der CIA verwoben wurde und die an schwarzen Orten verschwanden, um nie wieder lebend aufzutauchen. Rahman wurde gefoltert, mit Handschellen an den Boden gefesselt und in eine eiskalte Zelle gesteckt. Er starb an Unterkühlung. Seine Familie wurde nie offiziell über seinen Tod informiert, und obwohl sie um die Überführung seines Leichnams für eine ordnungsgemäße Beerdigung kämpften, haben die USA alle entsprechenden Anträge abgelehnt.

Die Inhaftierung durch die CIA war nicht die einzige Art und Weise, in der Gefangene im Krieg gegen den Terror effektiv verschwunden sind. Als die ersten muslimischen Männer im Januar 2002 nach Guantánamo gebracht wurden, wurden nur die Nationalitäten der Gefangenen bekannt gegeben, nicht etwa, weil die USA die Identität vieler Männer nicht kannten, sondern weil sie so entmenschlicht waren, dass die US-Regierung es nicht für wichtig hielt, die Namen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder andere Agenturen oder Institutionen weiterzugeben, insbesondere nicht an solche, die Washington zur Rechenschaft ziehen würden. Erst im Jahr 2004 wurden die Namen der inhaftierten Männer endlich bekannt gegeben, obwohl viele von ihnen nur unvollständig dokumentiert waren, so dass ihre Familien lange Zeit nicht wussten, wo sie sich aufhielten. Die Namen wurden nur von Überwachungswebsites wie Alasra und der britischen Organisation CagePrisoners, später einfach CAGE genannt, bekannt gegeben.

Guantanamo wurde zum Synonym für Geheimhaltung, Menschenrechtsverletzungen und die Notlage unzähliger Gefangener. Viele wurden dort jahrelang festgehalten, ohne dass es eine Erklärung dafür gab, wie die Geister im System. Die Familien wurden in einem ständigen Zustand der Ungewissheit gelassen, da sie nicht wussten, ob ihre Angehörigen tot oder lebendig waren. Neun Gefangene starben in der Haftanstalt – ein erschütterndes und gewaltsames Ende ihrer Haft – Jahre, nachdem viele der Männer ihre Familien zum letzten Mal gesehen hatten.

Ich verbrachte sechs quälende Jahre in Guantanamo, bevor meine Familie etwas über meinen Verbleib erfuhr. Eine andere Familie erfuhr erst 2016 von ihrem Sohn; ein Anwalt kontaktierte die Familie und informierte sie.

Die Ungerechtigkeiten gingen über die Mauern von Guantanamo hinaus. In vielen Fällen verschwanden die Gefangenen nach ihrer Verlegung für Monate und verschwanden in Einzelhaft in ihren Heimatländern in Saudi-Arabien oder in Drittstaaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es herrschte ein ständiges Auf und Ab des Verschwindens und Wiederfindens. Die Gefangenen des „War on Terror“ waren gezwungen, die ständige Möglichkeit zu ertragen, wieder und wieder gewaltsam zu verschwinden.

Der Fall von Ghassan Al-Sharbi ist ein neueres Kapitel in dieser anhaltenden Tragödie. Nach seiner zwangsweisen Rückführung nach Saudi-Arabien ist er verschwunden. Trotz aller Versuche, ihn ausfindig zu machen, ist sein Verbleib nach wie vor unbekannt. Die fehlende Reaktion der saudischen Regierung und des Außenministeriums ist ein Beispiel für die Gleichgültigkeit gegenüber der Notlage ehemaliger Häftlinge.

Ein weiterer ehemaliger Häftling, Asim Alkhalaqi, wurde 2015 nach Kasachstan entlassen, starb jedoch vier Monate später auf tragische Weise an den Folgen von Misshandlung und medizinischer Nachlässigkeit. Die kasachische Regierung versäumte es, seine Familie über seinen Tod zu informieren und verweigerte ihr die Möglichkeit, seinen Leichnam zu bergen oder ein angemessenes Begräbnis abzuhalten. Er war somit ein symbolisches erzwungenes Verschwinden und wurde in einem unbekannten Grab auf einem unbekannten Friedhof beigesetzt.

Die Geschichten von Gul Rahman, Asim Alkhalaqi, Ghassan Al-Sharbi und zahllosen anderen sind eine schmerzhafte Erinnerung an die anhaltenden Auswirkungen der CIA-Überstellungen, von Guantanamo Bay und des „Kriegs gegen den Terror“. Die schwarzen Schauplätze und Gefangenenlager haben zwar internationale Kritik auf sich gezogen, doch ihr Erbe wirft weiterhin einen langen Schatten auf das Leben der Betroffenen. Den Familien wurde ein Abschluss verweigert, und der Kreislauf des Leidens setzt sich auch nach der Freilassung fort. Die Welt muss sich an diese Namen erinnern, Rechenschaft fordern und auf eine Zukunft hinarbeiten, in der solche schweren Menschenrechtsverletzungen wirklich der Vergangenheit angehören. Bis dahin wird der von den USA geführte Krieg gegen den Terror als ein eindringliches Zeugnis für die Kosten von Nationalstaaten, die Gerechtigkeit für Sicherheit opfern, fortbestehen.

Lassen Sie uns an diesem Internationalen Tag ein Ende des gewaltsamen Verschwindenlassens und der Praktiken fordern, die dieses Phänomen begünstigen. Wir wollen die Staaten für ihre Handlungen zur Rechenschaft ziehen und Transparenz fordern.

In Solidarität mit den Opfern und ihren Familien müssen wir unsere gemeinsame Entschlossenheit bekräftigen, eine Welt zu schaffen, in der niemand verschwindet, in der Gerechtigkeit herrscht und die Menschenwürde unantastbar ist. Auf diese Weise ehren wir die Verschwundenen, stellen die Gerechtigkeit wieder her und sorgen dafür, dass niemand zur Vergessenheit verurteilt oder seiner Menschlichkeit beraubt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Mansoor Adayfi war 14 Jahre lang ein Gefangener in Guantanamo Bay.

