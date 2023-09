Gabon: Another tough strike for France in Africa From West to Central Africa, France has been very quickly losing the backyards of its economy. Recently, it lost Niger in West Africa, one of its uranium reservoirs, and now, Gabon, one of its oil res…



Ein Screenshot aus einem Video zeigt eine Gruppe hochrangiger gabunischer Armeeoffiziere, die im nationalen Fernsehen auftreten und verkünden, dass sie die Macht in Gabun übernommen haben, 30. August 2023 [Gabunisches Nationalfernsehen – Anadolu Agency]

Gabun: Ein weiterer harter Schlag für Frankreich in Afrika

von Motasem A Dalloul

2. September 2023

Von West- bis Zentralafrika verliert Frankreich sehr schnell die Hinterhöfe seiner Wirtschaft. Kürzlich verlor es mit Niger in Westafrika eines seiner Uranvorkommen und nun auch Gabun, eines seiner Ölvorkommen.

Nur einen Tag, nachdem Ali Bongo als Sieger der umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Gabun verkündet worden war, annullierte das Militär des Landes das Wahlergebnis, setzte Bongo ab und stellte ihn und seine Helfer unter Hausarrest. Das Militär ernannte General Brice Clothaire Oligui Nguema zum Übergangspräsidenten von Gabun.

Im nationalen Fernsehen erklärte das Militär alle Grenzen für geschlossen, zahlreiche Regierungsorgane wurden aufgelöst, darunter auch beide Kammern des Parlaments, Bongo wurde unter Hausarrest gestellt, umgeben von „Familie und Ärzten“, und Bongos Sohn Noureddin wurde zusammen mit sechs weiteren Personen wegen „Hochverrats“ festgenommen.

In einem Gespräch mit der französischen Zeitung Le Monde sagte der Putschistenführer: „Er [Bongo] hatte kein Recht auf eine dritte Amtszeit; die Verfassung wurde missachtet, und die Wahlmethode an sich war nicht gut. Alle reden darüber, aber niemand übernimmt die Verantwortung. Deshalb hat die Armee beschlossen, das Blatt zu wenden und ihre Verantwortung zu übernehmen.

Die Vereinten Nationen (UN), die Afrikanische Union und Frankreich haben den Staatsstreich verurteilt, was die Europäische Union (EU), Frankreich und die afrikanischen Freunde Frankreichs verärgert hat, das in diesem Kampf der Hauptverlierer ist, da seine Verbündeten in den ehemaligen Kolonien, die jedoch die Hauptreservoirs für natürliche Ressourcen sind, einer nach dem anderen fallen.

Al Jazeera berichtete, dass die französische Zeitung Le Figaro schrieb: „Die französische Diplomatie hat durch die Putsch-Pandemie in Afrika ihr Gleichgewicht verloren“. La Croix International schrieb unterdessen, Frankreichs historische Grundlagen in Afrika seien „schwankend“, und Le Bon erklärte, Frankreich habe die Globalisierung Afrikas während der Putsche nicht verstanden.

Während es sich nun wünscht, dass die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) Maßnahmen ergreift, um die Junta abzusetzen und ihren abgesetzten Verbündeten wieder einzusetzen, überlegt das verlegene Frankreich immer noch, wie es auf den Putsch in Gabun, dem viertgrößten Erdölexporteur unter den afrikanischen Staaten, reagieren soll.

Frankreich weiß sehr wohl, dass militärische Interventionen in Afrika nicht mehr sinnvoll sind. In der Vergangenheit hat Frankreich gestürzte Verbündete mit Gewalt wieder eingesetzt. Frankreich hat Dutzende von Putschen in Afrika inszeniert und sein Militär eingesetzt, um Dutzende von Verbündeten wieder einzusetzen. Laut The Times: „1990 und 2009, als es zu Aufständen gegen die Dynastie kam, entsandte Frankreich Truppen nach Libreville, um die Ordnung wiederherzustellen.“

Sie fügt jedoch hinzu: „Diesmal ist eine solche Intervention laut François Hollande, dem ehemaligen französischen Präsidenten, unwahrscheinlich. Es ist nicht die Aufgabe Frankreichs, die Afrikaner bei der Entscheidung über ihre Zukunft zu ersetzen“.

Afrika habe einen Punkt erreicht, an dem es glaube, ohne Frankreich nicht mehr leben zu können. „Afrika ohne Frankreich ist ein Auto ohne Fahrer“, hat der verstorbene gabunische Präsident Omar Bongo gesagt und hinzugefügt: „Frankreich ohne Afrika ist ein Auto ohne Benzin.“ Die heutige Situation ist jedoch völlig anders als in der Vergangenheit oder während der Herrschaft Bongos.

Französische Zeitungen berichten laut Al Jazeera übereinstimmend, dass Frankreich derzeit nicht in der Lage ist, seine militärische Macht zu nutzen, um den Kontinent nach seinen Vorstellungen zu regieren, da sein wirtschaftlicher Einfluss in einer Zeit schwindet, in der andere Großmächte wie China, das Afrika bessere wirtschaftliche Möglichkeiten bietet, auf den Plan treten.

Gleichzeitig verlor Frankreich seinen militärischen Einfluss, als es Russland gelang, durch seine Söldner das Vertrauen der Militärjuntas in den ehemaligen französischen Kolonien zu gewinnen. Unterdessen hatten die jungen afrikanischen Generationen die Nase voll davon, dass sich die Franzosen in ihre Angelegenheiten einmischten, ihre natürlichen Ressourcen ausbeuteten und sie gleichzeitig zu den ärmsten Menschen der Welt machten. Natürlich halfen ihnen die sozialen Medien dabei, nach Jahrzehnten des Analphabetismus und der Mediensperre aufzudecken, was vor sich ging.

Darüber hinaus wird Frankreich bei allen Abenteuern in Afrika, das für die USA zu einem neuen Rohstoffreservoir werden könnte, nicht die Unterstützung Washingtons haben. Dies wurde in der Haltung der USA zu den Putschen in Afrika sehr deutlich.

Der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte: „Das ist sehr besorgniserregend für uns. Wir bleiben ein Unterstützer der Menschen in der Region, ein Unterstützer der Menschen in Gabun und ihrer Forderung nach demokratischer Regierungsführung. We. are watching this closely.“ Kirby betonte, die USA würden: „Wir werden uns weiterhin auf die Förderung der Demokratie auf dem Kontinent konzentrieren.“

Die französische Enthüllungszeitung Media Part berichtete, dass mehrere französische Diplomaten in hohen Positionen Präsident Emanuel Macron wiederholt aufgefordert

Macron weigerte sich jedoch und beschloss stattdessen, 1.500 französische Soldaten im Niger und 1.000 im Tschad anzusiedeln.

In den Medien hieß es, Frankreichs Lage sei bedrohlich geworden, seit die Feindseligkeit zu einer „strategischen Volkswaffe“ geworden sei, die das Militär zur Durchführung von Staatsstreichen benutze. Die Militärjuntas glauben, dass die Parole der Feindschaft gegen Frankreich ausreicht, um die Bevölkerung hinter sich zu scharen.

Gegenwärtig kämpft Frankreich um die Wahrung seiner Interessen in seinen ehemaligen Kolonien, wo die Feindseligkeit gegen das Land rapide ansteigt. Gleichzeitig wird seine Lage noch schwieriger, da Russland, China, die USA und vielleicht auch andere nicht darauf warten, dass Frankreich seine Beziehungen zu Afrika repariert, sondern versuchen, die Situation auszunutzen und die Lücke sofort zu füllen.

Der Verlust von Gabun ist ein weiterer Schlag ins Gesicht für Frankreich.

