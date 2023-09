G20: Last Waltz in a World Torn Apart Ahead of the G20 summit in New Delhi this weekend, M.K. Bhadrakumar says an event conceived in the world of yesterday, before the new cold war came roaring in, has lost significance. By M.K. Bhadrakumar Indian Punchline India’s Modi government is not perplexed by the decisions of Russian P

Im Vorfeld des G20-Gipfels in Neu-Delhi an diesem Wochenende sagt M.K. Bhadrakumar, dass ein Ereignis, das in der Welt von gestern konzipiert wurde, bevor der neue Kalte Krieg hereinbrach, an Bedeutung verloren hat.

G20: Letzter Walzer in einer zerrissenen Welt

Von M.K. Bhadrakumar

Indian Punchline



6. September 2023

Die indische Modi-Regierung lässt sich von den Entscheidungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, nicht am G20-Gipfel in Neu-Delhi am 9. und 10. September teilzunehmen, nicht beirren. Ihre intuitive Erkenntnis hilft ihr, stoisch zu sein. Dies ist wohl ein Shakespeare’sches Dilemma:

„Ich bin in Blut, / So weit hineingetreten, dass, sollte ich nicht mehr waten, / Das Zurückkehren so mühsam wäre wie das Hinübergehen“.

Indiens hochkarätige Diplomaten hätten schon vor einiger Zeit geahnt, dass ein Ereignis, das in der Welt von gestern konzipiert wurde, bevor der neue Kalte Krieg hereinbrach, heute nicht mehr die gleiche Tragweite und Bedeutung haben würde.

Dennoch muss Delhi enttäuscht sein, denn die Zwänge von Putin oder Xi Jinping haben nichts mit den Beziehungen ihrer Länder zu Indien zu tun. Die Regierung hat sich bürokratisch ausgedrückt und erklärt: „Die Teilnahme an globalen Gipfeltreffen schwankt von Jahr zu Jahr. In der heutigen Welt mit so vielen Anforderungen an die Zeit der Staats- und Regierungschefs ist es nicht immer möglich, dass jeder Staats- und Regierungschef an jedem Gipfel teilnimmt.“

Die Stadtverwaltung von Delhi ist jedoch dabei, die Stadt auf Vordermann zu bringen, indem sie die Slums aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit entfernt, neue verlockende Werbetafeln anbringt, um die Aufmerksamkeit der ausländischen Würdenträger auf sich zu ziehen, und sogar Blumentöpfe entlang der Straßen aufstellt, an denen ihre Autokolonnen vorbeifahren.

Der indonesische Präsident Joko Widodo, links, übergibt im November 2022 symbolisch die G20-Präsidentschaft an Modi. (Fotogalerie des Außenministeriums, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um herauszufinden, dass die Entscheidungen in Moskau und Peking darauf hinauslaufen, dass ihre Führungen nicht im Geringsten an einer Interaktion mit US-Präsident Joe Biden interessiert sind, der vier Tage lang in Delhi kampieren wird und alle Zeit für einige strukturierte Treffen haben wird, zumindest aber für einige „Ablenkungsmanöver“ und Ähnliches, die vor der Kamera festgehalten werden könnten.

Bidens Erwägungen sind politischer Natur: alles, was dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit von dem aufziehenden Sturm in der US-Politik abzulenken, der in einem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zu gipfeln droht, das wiederum seine Kandidatur bei den Wahlen 2024 zunichte machen könnte.

Natürlich ist dies nicht Bidens Lyndon-Johnson-Moment. Johnson traf im März 1968 die turbulente Entscheidung, sich aus der Politik zurückzuziehen, um die Risse in der Nation zu kitten, während er sich zutiefst darüber ärgerte, dass „es jetzt eine Spaltung im amerikanischen Haus gibt.“

Biden hat eine Bärenfalle aufgestellt

Aber Biden ist alles andere als ein Visionär. Er hat Putin eine Bärenfalle gestellt, um sein falsches Narrativ zu untermauern, dass der Krieg in der Ukraine über Nacht zu Ende wäre, wenn Putin nur von seinem hohen Ross absteigen würde.

Der Kreml seinerseits weiß sehr wohl, dass das Weiße Haus nach wie vor der stärkste Befürworter der These ist, dass ein lang anhaltender Krieg Russland schwächen würde. In der Tat ist Biden zu außergewöhnlichen Mitteln gegriffen, die keiner seiner Vorgänger je zu erreichen wagte – er leistete ukrainischen Terroristen Beihilfe zu Anschlägen tief in Russland.

In gewisser Weise sitzt Xi Jinping auch in der Falle, denn die Biden-Regierung gibt sich große Mühe, sich gegenüber China als versöhnlich darzustellen, wie die vielen US-Beamten zeigen, die kürzlich nach Peking gereist sind: Außenminister Antony J. Blinken im Juni, Finanzministerin Janet Yellen und der Klimabeauftragte John Kerry im Juli sowie Handelsministerin Gina Raimondo im August.

Die New York Times veröffentlichte am Dienstag einen Bericht mit der Überschrift „U.S. Officials Are Streaming to China. Will Beijing Return the Favor?“. Darin wird Peking gegeißelt:

„China hat viel davon, Beamte in die Vereinigten Staaten zu entsenden. Es würde der Welt signalisieren, dass es sich bemüht, die Spannungen mit Washington abzubauen, insbesondere zu einer Zeit, in der China das Vertrauen in seine schwächelnde Wirtschaft stärken muss. Ein Besuch könnte auch dazu beitragen, den Grundstein für ein mögliches, mit Spannung erwartetes Treffen zwischen Präsident Biden und Chinas oberstem Führer Xi Jinping auf einem Forum in San Francisco im November zu legen.

„Peking hat sich jedoch noch nicht festgelegt.

Der Punkt ist, dass Washington die ganze Zeit über Peking unablässig verhöhnt und provoziert hat, und zwar mit Kriegstreiberei und kalkulierten Mitteln, um Chinas Wirtschaft zu schwächen und Taiwan und die ASEAN-Länder dazu zu bringen, sich als Verbündete der USA im indopazifischen Raum aufzustellen, abgesehen von der Verunglimpfung Chinas.

Meister der Doppelzüngigkeit

7. Dezember 2021: Biden, auf dem Bildschirm während eines Videoanrufs mit Putin. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0,)

Sowohl Putin als auch Xi haben auf die harte Tour gelernt, dass Biden ein Meister der Doppelzüngigkeit ist, der hinter verschlossenen Türen das eine sagt und sich völlig gegenteilig verhält, oft unhöflich und beleidigend auf persönlicher Ebene in einer beispiellosen Zurschaustellung von rüpelhafter öffentlicher Diplomatie.

Natürlich kann die Symbolik der amerikanisch-russischen „Versöhnung“ auf indischem Boden, wie immer sie auch aussehen mag, nur zum Vorteil Washingtons wirken, um Premierminister Narendra Modi von Indiens äußerst bedeutsamer strategischer Partnerschaft mit Russland abzubringen – und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Bitten des Westens in Bezug auf die Ukraine im globalen Süden keine Resonanz finden.

Indiens falsch verstandene Teilnahme an den jüngsten „Friedensgesprächen“ in Dschidda (die in Wirklichkeit eine Idee des nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, war) führte zu dem falschen Eindruck, dass die Modi-Regierung „an der Umsetzung der vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy vorgeschlagenen 10-Punkte-Friedensformel beteiligt sein wird und die Einzelheiten noch diskutiert werden.“

Sowohl Moskau als auch Peking werden sich vor den Fallen der Regierung Biden in Acht nehmen, die darauf abzielen, Missverständnisse in ihren gegenseitigen Beziehungen zu schaffen und zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem Putin sich auf einen Besuch in Peking vorbereitet, falsche Vorstellungen von der Stabilität der russisch-chinesischen strategischen Beziehungen zu wecken.

Putins möglicher China-Besuch im Oktober kann als Antwort auf Xis Moskau-Besuch im März betrachtet werden, hat aber einen substanziellen Inhalt, wie die Einladung Pekings an ihn als Hauptredner auf dem dritten Belt and Road Forum anlässlich des zehnten Jahrestags des Erscheinens der BRI in der chinesischen Außenpolitik zeigt.

Xi Jinping und Putin am 20. März in Moskau. (Sergej Karpuchin, TASS)

Obwohl Putin und Xi 2015 eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit bei der „Verknüpfung des Aufbaus der Eurasischen Wirtschaftsunion und des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels“ unterzeichneten, hatte Moskaus Unterstützung für die BRI bisher eher deklaratorischen Charakter und war nicht mit einem Beitritt verbunden. Die chinesische Seite erwähnt Russland, wenn es angebracht ist, als Land des Gürtels und der Straße, während Moskau sich einfach an die bisherigen Formulierungen hält.

Dies könnte sich mit dem Besuch Putins im Oktober ändern, und wenn ja, könnte dies ein historischer Wendepunkt für die Dynamik der chinesisch-russischen Partnerschaft und für den Ablauf der internationalen Politik insgesamt sein.

Indische Diplomaten hoffen auf ein gemeinsames Dokument, das die Widersprüche überdeckt, die nicht nur die Ukraine betreffen, sondern auch den Klimawandel, die Schuldenverpflichtungen der Schwellenländer, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die digitale Transformation, die Energie- und Ernährungssicherheit und so weiter. Die konfrontative Linie des kollektiven Westens stellt ein großes Hindernis dar.

Die G20-Außenminister könnten Schwierigkeiten haben, eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow, der Russland bei dem Treffen vertreten wird, gewarnt hat. Putin und Xi erwarten von dem G20-Gipfel wahrscheinlich keine bahnbrechenden Lösungen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Veranstaltung in Delhi an diesem Wochenende als der letzte Walzer dieser Art zwischen den Cowboys der westlichen Welt und dem zunehmend unruhigen globalen Süden erweisen wird. Das Wiederaufleben des antikolonialen Kampfes in Afrika ist unheilvoll. Ganz offensichtlich setzen Russland und China auf die BRICS-Staaten. Übersetzt mit Deepl.com

M.K. Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war Indiens Botschafter in Usbekistan und der Türkei. Seine Ansichten sind persönlich.

Dieser Artikel stammt von Indian Punchline.

