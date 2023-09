Fall Kolomojskyj: Selenskyj „säubert“ seine eigene Vergangenheit

Ohne den ukrainischen Oligarchen Kolomojskyj wäre Präsident Selenskyj wohl nie an die Macht gekommen. Jetzt ist der ehemalige Freund und Förderer wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche festgenommen worden. Ein Gericht in Kiew habe eine zweimonatige Untersuchungshaft angeordnet, meldet AFP. Selenskyj „säubert“ seine eigene Vergangenheit. Übrigens steht Kolomojskyj auf einer US-Sanktionsliste. Nun wird er vom ukrainischen Sicherheitsdienst SBU verfolgt, der Selenskyj untersteht. Was für ein Zufall… Weiterlesen in lostineu.eu

