EU hält Kriegsrat in spanischer Waffenfabrik

Auf diese Idee muß man erstmal kommen: Ab Mittwoch hält die EU Kriegsrat in einer ehemaligen Waffenfabrik. In der „Fábrica de Armas“ in Toledo (Spanien) treffen sich die Verteidigungs- und Außenminister. Es ist das erste wichtige Treffen unter dem neuen EU-Ratsvorsitz. Wie der Tagungsort vermuten lässt, geht es um den…