X’s Elon Musk threatens to sue ADL over ‚anti-Semitism‘ claims and sales slump The owner of the social media platform X (formerly known as Twitter), Elon Musk has threatened to take legal action against US-based Anti-Defamation League (ADL) after blaming the powerful and influen…

Das neue (Twitter-)Logo, umbenannt in X, wird auf einem Handy angezeigt, mit Elon Musk im Hintergrund, in dieser Illustration am 03. September 2023 in Brüssel, Belgien [Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images].

Elon Musk von X droht mit einer Klage gegen die ADL wegen „Antisemitismus“-Vorwürfen und Umsatzeinbrüchen



5. September 2023

Der Eigentümer der Social-Media-Plattform X (früher bekannt als Twitter), Elon Musk, hat damit gedroht, rechtliche Schritte gegen die in den USA ansässige Anti-Defamation League (ADL) einzuleiten, nachdem er die mächtige und einflussreiche jüdische Nichtregierungsorganisation für einen Umsatzrückgang verantwortlich gemacht hatte, der auf die Lobbyarbeit der ADL zurückzuführen ist, die Musk und die Plattform des Antisemitismus beschuldigt hat.

In einer Reihe von Posts wies Musk gestern die Vorwürfe zurück und kündigte an, die ADL zu verklagen: „Um den Namen unserer Plattform in Sachen Antisemitismus reinzuwaschen, haben wir wohl keine andere Wahl, als eine Verleumdungsklage gegen die Anti-Defamation League einzureichen … welch Ironie!“.

Er erklärte auch, dass die Werbeeinnahmen in den USA immer noch um 60 Prozent zurückgegangen sind, „hauptsächlich aufgrund des Drucks auf die Werbetreibenden“ durch die ADL, die er beschuldigte, „X/Twitter zu töten.“

In einem früheren Tweet bekräftigte Musk seine langjährige Unterstützung für die Meinungsfreiheit, betonte aber, dass er „gegen jede Art von Antisemitismus“ sei.

Die Erklärung folgte auf die Online-Empörung jüdischer Interessengruppen, nachdem Musk zuvor einen Tweet des irischen Nationalisten Keith Woods „geliked“ hatte, der eine Hashtag-Kampagne #BantheADL ins Leben gerufen hatte, in der er am Samstag erklärte: „Die Lieblingstaktik der ADL ist es, Social-Media-Unternehmen finanziell zu erpressen, damit sie die freie Meinungsäußerung auf ihren Plattformen entfernen“, und fügte hinzu: „Warum sollten sie eine Plattform auf X haben, um @elonmusk als Geisel zu halten? Es ist an der Zeit, #BanTheADL zu verbieten.“

Woods Kommentare kamen einen Tag nachdem Jonathan Greenblatt, der CEO der ADL, mit Linda Yaccarino, der CEO von X, über Hassreden auf der Social-Media-Plattform gesprochen hatte. „Die ADL hat einen massiven Anstieg rassistischer, antisemitischer und homophober Inhalte und Belästigungen festgestellt, seit Musk die Plattform im vergangenen Jahr gekauft und extremistische Konten wiederhergestellt hat, die unter dem vorherigen Management verboten waren“, berichtete die Times of Israel.

In einem separaten Posting von Woods, in dem er ein Video des US-Kommentators und InfoWars-Gründers Alex Jones teilte, der die ADL als „die größte Pro-Hitler-Organisation“ bezeichnete, antwortete Musk, dass die ADL „ironischerweise der größte Erzeuger von Antisemitismus auf dieser Plattform“ sei.

Vor einigen Stunden teilte Musk einen „interessanten Artikel“, der letzten Monat von der jüdischen Online-Zeitschrift Tablet veröffentlicht wurde und der auf die Doppelmoral der ADL und anderer prominenter jüdischer Organisationen wie dem Jewish Council for Public Affairs hinwies, die den afroamerikanischen Bürgerrechtsführer Al Sharpton trotz seiner offensichtlichen antisemitischen Vergangenheit zu einem Verbündeten machen.

Später teilte er einen Artikel von NPR aus dem Jahr 2009 über den Dokumentarfilm Defamation des preisgekrönten israelischen Filmemachers Yoav Shamir. Der Artikel erwähnte, dass Shamir „schockiert war, dass die amerikanischen Wissenschaftler Stephen M. Walt und John Mearsheimer als Antisemiten bezeichnet wurden, weil sie behaupteten, dass der Einfluss von Pro-Israel-Lobbyisten – darunter die ADL – weder für Israel noch für die Vereinigten Staaten gut ist. Übersetzt mit Deepl.com

Elon Musk considers banning Anti-Defamation League from X Hashtag trend BanTheADL, promoted by far-right accounts, comes years after ‚Drop The ADL‘ campaign highlighted ‚pattern of attacking social justice movements‘

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …