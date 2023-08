DIANA JOHNSTONE: A Voice Heard in the Land Planned obsolescence has been the dominant policy of the Western elite toward the working class since the neoliberal power seizure of the 1980s, a message that comes through in a new song suddenly sweeping the world. By Diana Johnstone in Paris Special to Consortium News The song „Ri



Geplante Obsoleszenz ist seit der neoliberalen Machtergreifung in den 1980er Jahren die dominierende Politik der westlichen Eliten gegenüber der Arbeiterklasse – eine Botschaft, die in einem neuen Song durchscheint, der plötzlich die Welt erobert.

Dec. 14, 2018: Amazon-Arbeiter in Shakopee, Minnesota, die gegen verschiedene Arbeitsbedingungen protestieren. (Fibonacci Blue, Flickr, CC BY 2.0)

Eine Stimme, die im Land gehört wird

Von Diana Johnstone

in Paris

Special to Consortium News

25. August 2023

Das Lied „Rich Men North of Richmond“ ist ein persönliches Klagelied, ein Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung über den Zustand der „neuen Welt“.

Die Tatsache, dass Oliver Anthonys kraftvolle Stimme und sein offener Text sofort bei Millionen von Zuhörern Anklang fanden, sagt jedem von uns etwas über den Rest von uns. Auf der einfachen, aber tiefen Ebene der Empfindsamkeit entdeckten Millionen sehr unterschiedlicher Menschen, dass sie etwas gemeinsam haben.

Was genau das sein könnte und wohin es führen könnte, ist ein Rätsel, aber es gibt eine potenzielle politische Bedeutung in der subjektiven Einheit, die durch dieses Lied geweckt wurde.

Nein, nicht Einigkeit, sondern Spaltung! – verkündeten prompt die liberalen Meinungsmacher des Establishments. Es ist der „rechte Flügel“, der es liebt, entschieden The Guardian und der Rest. Als sie den Text auf rechtsextreme Stigmata untersuchten, stürzten sich die Kritiker auf genau diese Zeilen.

Herr, wir haben Leute auf der Straße

Ain’t got nothin‘ to eat

Und die Fettleibigen, die Sozialhilfe beziehen

Aber Gott, wenn du fünf Fuß drei bist

Und du dreihundert Pfund wiegst

Sollen die Steuern nicht zahlen

Für deine Tüten mit Karamellbonbons

Nördlich von Richmond, wo sich Lobbyisten und Gesetzgeber tummeln, scheint es hier nur um Sozialhilfe zu gehen, links gut, rechts schlecht. Aber auf seine Art ist dies ein Gedicht, und als solches verlangt es nach einer poetischeren Interpretation.

(Nach 40 Millionen Aufrufen auf YouTube twittert Edward Snowden, dass Oliver wahrscheinlich bereits eine FBI-Akte hat).

Der Autor verweist hier auf ein Paradoxon, nämlich die Koexistenz von nichts zu essen haben und an Fettleibigkeit leiden. Dieser Gegensatz wird in der Arbeiterklasse immer häufiger beobachtet und erlebt.

Angst, Verzweiflung, Drogenmissbrauch und Essanfälle, Obdachlosigkeit und schlechte Ernährung, ganz zu schweigen von einem schlechten Gesundheitszustand und einer geringeren Lebenserwartung kommen in diesen scheinbar gegensätzlichen Phänomenen zusammen. Sie alle, einschließlich der Sozialhilfe selbst, spiegeln das Elend der heutigen Arbeiterklasse wider.

Und wenn wir uns zurücklehnen und nach Ursachen und Wirkungen suchen, können wir die Nebensache von zu vielen Fudge-Runden beiseite lassen und zu den großen Ursachen des Gesamtbildes hinter Oliver Anthonys schneller Skizze gelangen.

Die geplante Überalterung der Arbeiterklasse

Kundgebung der Teamsters Local 804 in New York vor einem UPS-Kundenzentrum. (Teamsterts for a Democratic Union)

Die Misere der heutigen westlichen herrschenden Klasse reicht etwa vierzig Jahre zurück, bis zur politischen Übernahme der öffentlichen Politik durch das Finanzkapital. Das Finanzkapital trifft die Investitionsentscheidungen, die die Gesellschaft prägen, und die Regierungen begannen, um diese wertvollen Investitionen anzulocken, diesen Entscheidungsträgern immer mehr Freiheiten zu überlassen. Die sozialen Auswirkungen waren enorm.

Die kapitalistischen Herrscher entschieden sich nicht nur für Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Aktionärsgewinne gegenüber der Entlohnung der Arbeitnehmer für ihre produktive Arbeit, sondern begannen, die Überwindung der westlichen Arbeiterklasse insgesamt zu planen. Automatisierung und Outsourcing schwächten den politischen Einfluss der Arbeitnehmer, der durch die unkontrollierte Einwanderung potenzieller Ersatzarbeitskräfte weiter geschwächt wurde.

Die schlichte Wahrheit ist, dass die geplante Obsoleszenz seit der neoliberalen Machtergreifung in den 1980er Jahren die vorherrschende Politik der westlichen Eliten gegenüber der Arbeiterklasse ist.

Und was ist mit der politischen Linken, den politischen Denkern und Aktivisten, die sich unter marxistischem Einfluss einst für die Arbeiterklasse als Urheber und Nutznießer des historischen Fortschritts einsetzten?

Die amerikanische intellektuelle Linke hat sich zu einem großen Teil in den Elfenbeinturm der akademischen Welt zurückgezogen, wo sie im Einklang mit der Überalterung der Arbeiterklasse gedeiht. Die intellektuelle Linke, die in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten beheimatet war, vergaß mehr oder weniger die Klasse, als sie die Gesellschaft in Form einer neuen Reihe menschlicher Kategorien, rassisch und sexuell, theoretisierte. Wie es sich für eine Linke gehört, fördert sie aktiv den Fortschritt und setzt sich für unterdrückte Identitätskategorien ein, so wie sie sich einst für theoretisch unterdrückte Lohnempfänger einsetzte.

Wenn nun ein Arbeiter, der bei der Arbeit in einer Papierfabrik einen schweren Unfall erlitten hat, mit seiner Beschwerde kommt, verstehen die Vertreter dieser zeitgenössischen Linken das nicht. Worüber beschwert er sich? Ist er rassistisch?

Es ist nicht nur die Gegenwart, die Leiden verursacht. Irgendwie kann die westliche Arbeiterklasse das Gefühl haben, dass ihr auf mehr als einer Ebene die Zukunft genommen wurde.

Die heutige offizielle Linke fängt diese Unzufriedenheit nicht auf, weil sie die Arbeiterklasse im Wesentlichen im Stich gelassen hat und sich nicht mehr für das Eigentum an den Produktionsmitteln oder gar für die Produktion interessiert, die vielleicht schlecht für den Planeten ist.

Die akademische Linke sieht die ganze Welt als Klassenzimmer und Konferenzräume. Sie setzt ihre Werte durch, indem sie für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion im Matheunterricht und in den Vorstandsetagen der Unternehmen eintritt. Sie will eine gerechte Verteilung innerhalb ihrer eigenen Elite und auch innerhalb anderer Eliten.

Sie kümmert sich nicht um die Identitätsverteilung der Arbeiter in einer Papierfabrik, die wahrscheinlich ohnehin geschlossen werden sollte, der Umwelt zuliebe. Ja, die Gesellschaft ist bitter gespalten, aber das ist sicher nicht die Schuld von Oliver Anthony.

„I’ve been sellin‘ my soul, workin‘ all day / Overtime hours for bullshit pay / So I can sit out here and waste my life away / Drag back home and drown my troubles away.

It’s a damn shame what the world’s gotten to / For people like me and people like you / Wish I could just wake up and it not be true / But it is, oh, it is.

Livin‘ in the new world / With an old soul / These rich men north of Richmond / Lord knows they just wanna have total control / Wanna know what you think, wanna know what you do / And they don’t think you know, but I know that you do / ‚Cause your dollar ain’t shit and it’s taxed to no end / ‚Cause of rich men north of Richmond.

Ich wünschte, die Politiker würden sich um die Bergarbeiter kümmern / Und nicht nur um die Minderjährigen auf einer Insel irgendwo / Herr, wir haben Leute auf der Straße, die nichts zu essen haben / Und die Fettleibigen, die Sozialhilfe beziehen.

Well, God, if you’re 5-foot-3 and you’re 300 pounds / Taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds / Young men are puttin‘ themselves six feet in the ground / ‚Cause all this damn country does is on kicking‘ them down.“

Übersetzt mit Deepl.com

Diana Johnstone war von 1989 bis 1996 Pressesprecherin der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. In ihrem neuesten Buch, Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher (Clarity Press, 2020), schildert sie Schlüsselepisoden des Wandels der deutschen Grünen Partei von einer Friedens- zu einer Kriegspartei. Zu ihren weiteren Büchern gehören Fools‘ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Pluto/Monthly Review) und in Co-Autorenschaft mit ihrem Vater, Paul H. Johnstone, From MAD to Madness: Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity Press). Sie ist unter diana.johnstone@wanadoo.fr zu erreichen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …