Ein zweiter geostrategischer Schuh (neben der Ukraine) wird fallen gelassen

Von Alastair Crooke

28. August 2023

Mit den BRICS 11 entsteht ein Pol des Einflusses und des globalen Gewichts, der das Potenzial hat, den der G7 in den Schatten zu stellen.

Während immer mehr Menschen im Westen klar wird, dass bei dem Ukraine-Projekt der Eliten etwas furchtbar schief gelaufen ist und dass sich die übertriebenen Vorhersagen und Erwartungen, dass die russischen Streitkräfte von einer gepanzerten „Faust“ „umgehauen“ werden, als spektakulär falsch erwiesen haben, liegen dieselben Eliten erneut falsch – in einer anderen strategisch entscheidenden Frage: Sie ignorieren erneut weitgehend die „Realität“ – um der Kontrolle über das „Narrativ“ willen. In diesem Fall zieht es der Westen vor, die Auswirkungen der neuen BRICS-Beitritte zu belächeln (ganz zu schweigen von den anderen 40 Staaten, die bereit sind, beizutreten): ‚Da gibt es nichts zu sehen‘.

Die BRICS sind nur ein Sammelsurium von Staaten ohne jeglichen Zusammenhalt oder roten Faden, wie die westlichen MSM verkünden. Sie können weder die globale Macht der USA noch das schiere finanzielle Gewicht der Dollarsphäre herausfordern. Die chinesische Global Times erklärt jedoch in sanften Tönen einen anderen Hintergrund:

„Der Grund, warum der BRICS-Mechanismus eine so große Anziehungskraft ausübt, … spiegelt die allgemeine Enttäuschung vieler Entwicklungsländer über das von den USA und dem Westen dominierte und eingemischte System der globalen Governance wider. Wie China wiederholt betont hat, ist das traditionelle globale Regierungssystem dysfunktional, mangelhaft und handlungsunfähig geworden, und die internationale Gemeinschaft erwartet dringend, dass der BRICS-Mechanismus die Einheit und Zusammenarbeit stärkt“.

Andere Länder des globalen Südens formulieren es noch deutlicher: Der BRICS-Mechanismus wird als Mittel gesehen, um die letzten Überreste des westlichen Kolonialismus abzustreifen und Autonomie zu erlangen. Ja, natürlich wird BRICS 11 zunächst mehr Kakophonie als sanfte Oper sein, aber nichtsdestotrotz stellt es eine tiefgreifende Veränderung des globalen Bewusstseins dar.

Mit den BRICS 11 entsteht ein Pol des Einflusses und des globalen Gewichts, der das Potenzial hat, den der G7 in den Schatten zu stellen.

Das „Chaos“ in der Ukraine wird gemeinhin auf eine bloße „Fehlkalkulation“ der westlichen Eliten zurückgeführt: Sie hatten nicht erwartet, dass die russische Gesellschaft so robust ist und unter Druck so standhaft bleibt.

Dies war jedoch kein kleiner „Ausrutscher“ des Westens, denn die Erkenntnis der Widersprüche in der NATO-Doktrin, ihrer zweitklassigen Bewaffnung und ihrer Unfähigkeit, rigoros zu denken – jenseits der morgigen Schlagzeile – hat (ungewollt) die tiefere Dysfunktion innerhalb des Westens ins Rampenlicht gerückt – eine Dysfunktion, die weit über die Situation rund um das Ukraine-Projekt hinausgeht. Viele im Westen sehen wichtige Institutionen der Gesellschaft in einer erstickenden Orthodoxie gefangen, in einem hohen Maß an politischer und kultureller Polarisierung und in einer effektiven Blockade politischer Reformen.

Der Stellvertreterkrieg gegen Russland wurde jedoch durch die Ukraine ausgelöst, um die globale Stärke des Westens zu bekräftigen. Er bewirkt genau das Gegenteil.

Der Finanzkrieg (im Gegensatz zum Bodenkrieg in der Ukraine) war das Gegenspiel zur Herbeiführung eines Regimewechsels in Moskau: Der Finanzkrieg sollte die Vergeblichkeit unterstreichen, sich der schieren „Muskelkraft“ zu widersetzen, die die Dollar-Hegemonie – gemeinsam handelnd – darstellt. Es war der eifersüchtige Hegemon, der Gehorsam forderte.

Aber das ging spektakulär nach hinten los. Und das hat nicht nur direkt zur Expansion der BRICS beigetragen, sondern auch dazu, dass die Energieressourcen des Nahen Ostens und die Rohstoffe Afrikas der westlichen Kontrolle entglitten sind. Anstatt dass die westlichen Drohungen mit Sanktionen und finanzieller Ächtung Angst schüren und die Unterwürfigkeit bekräftigen, haben die Drohungen im Gegenteil antikoloniale Gefühle auf der ganzen Welt mobilisiert; sie haben das Verständnis dafür geschürt, dass das westliche Finanzkonstrukt einer Vormundschaft gleichkommt und dass jede Erlangung von Souveränität den Akt der Entdollarisierung erfordert.

Und auch hier wurden ungeheuerliche Fehler begangen: Fehler von geostrategischem Ausmaß wurden fast beiläufig und ohne gebührende Sorgfalt begangen.

Der Hauptfehler bestand darin, dass Team Biden (und die EU) Russlands Auslandsreserven illegal beschlagnahmten, Russland aus dem Finanzclearing-System SWIFT ausschlossen und eine so umfassende Handelsblockade verhängten, dass (so hoffte man im Weißen Haus) deren Auswirkungen Präsident Putin zu Fall bringen würden. Der Rest der Welt verstand, dass sie leicht die nächsten sein könnten. Sie brauchten eine Sphäre, die gegen westliche finanzielle Übergriffe resistent war.

Doch der zweite strategische Fehler von Biden (und Co.) vergrößerte den Fehler ihrer ersten „beispiellosen“ Finanzspritze. Dieser Fehler markierte den „zweiten Schuh, der herunterfällt“, als Biden das amerikanische Finanzimperium aus dem Fenster warf: Er behandelte Mohammad bin Salman (und die Saudis im Allgemeinen) mit Geringschätzung: Er befahl ihnen, die Ölproduktion zu erhöhen (um den Benzinpreis vor den Kongresswahlen zu senken), und drohte dem Königreich verächtlich mit „Konsequenzen“, falls es dem nicht nachkäme.

Vielleicht hat Biden, der so sehr von seinen Wahlchancen eingenommen war, die Sache nicht durchdacht. Selbst jetzt ist es nicht klar, dass das Weiße Haus die Konsequenzen daraus zieht, dass es MbS wie einen abtrünnigen Untergebenen behandelt hat. In letzter Minute wird versucht, Saudi-Arabien vom BRICS-Beitritt abzubringen, aber es ist zu spät. Der Antrag auf Beitritt wurde genehmigt und wird am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Der Westen hat die Stimmung falsch eingeschätzt.

In den Golfstaaten herrscht ein Ethos selbstbewusster, selbstsicherer Führer, die nicht länger bereit sind, binäre Forderungen der USA nach dem Motto „mit uns oder gegen uns“ zu akzeptieren.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Biden hat durch die Kombination dieser beiden strategischen Fehler die finanzielle Hegemonie des Westens auf eine schiefe Bahn gebracht, die zu einer schrittweisen Auflösung eines Großteils der 32 Billionen Dollar Auslandsinvestitionen in Fiat-Dollars führt, die sich in den letzten 52 Jahren im US-System angesammelt haben – mit einer impliziten Beschleunigung des „Eigenwährungshandels“ unter der Mehrheit der nicht-westlichen Staaten.

Letztendlich wird dies wahrscheinlich zu einem BRICS-Handelsabwicklungsmedium führen – möglicherweise verankert in Gold. Wäre eine Handelswährung in irgendeiner Weise an ein Gramm Gold gekoppelt, würde diese Währung natürlich den Status eines Wertaufbewahrungsmittels erhalten, der auf dem des zugrunde liegenden Rohstoffs (in diesem Fall Gold) basiert.

Als die Inflation bei Null lag, galten US-Staatsanleihen als (dauerhafter) Wertaufbewahrer. Eine weitgehende Entdollarisierung untergräbt jedoch die synthetische (d. h. die aufgezwungene) Nachfrage nach Dollars, die ausschließlich dem Bretton-Woods-Rahmen und dem Petro-Dollar-Rahmen (der verlangte, dass Rohstoffe nur in US-Dollar gehandelt werden durften) und dem impliziten Verständnis geschuldet war, dass US-Staatsanleihen einen bestimmten Wertaufbewahrungswert bieten.

Aber was hat das Team Biden getan? Sie haben Saudi-Arabien – den Dreh- und Angelpunkt des Petro-Dollars und eine der Säulen (zusammen mit anderen Golfstaaten und China), die die riesigen Bestände an US-Schatzanleihen stützen – in die Arme der BRICS getrieben. Vereinfacht gesagt, gehören zu den BRICS 11 sechs der neun größten Energieproduzenten der Welt sowie die wichtigsten Energieverbraucher. Die OPEC+ wurde geschluckt, um einen in sich geschlossenen, autarken Kreis für den Handel mit Energie (und Rohstoffen) zu schaffen, der keinen Kontakt zum Dollar braucht. Und das wird im Laufe der Zeit zu einem großen Währungsschock führen.

Die „Konsequenzen“, die das Weiße Haus Saudi-Arabien angedroht hat, sind bedeutungslos geworden. Saudi-Arabien und der Iran können ihr Öl an andere BRICS-Verbraucher (in Nicht-Dollar-Währungen) verkaufen. Die Mitglieder müssen sich nicht mehr so sehr um westliche Drohungen sorgen – eine der wichtigsten Bestimmungen der BRICS ist die gemeinsame Weigerung aller Mitglieder, Regimewechsel“-Manöver gegen BRICS-Mitglieder zuzulassen oder zu erleichtern.

Dies alles bedeutet natürlich eine weitere Preisinflation im Westen, die die sinkende Kaufkraft der Fiat-Währungen widerspiegelt, wenn die Nachfrage nach dem Dollar nachlässt. Ein schwächer werdender Dollar wird unweigerlich zu höheren Zinssätzen in den Vereinigten Staaten führen. Höhere Zinssätze werden die amerikanischen und europäischen Banken unter großen Druck setzen.

Der erste BRICS-11-Gipfel ist für Oktober 2023 in Kasan angesetzt. Der Zufall will es, dass die Vollmitgliedschaft der neuen Staaten mit der Übernahme des jährlich wechselnden BRICS-Vorsitzes durch Russland am 1. Januar 2024 zusammenfällt. Putin hat bereits deutlich gemacht, dass er entschlossen ist, die Komplexität einer eigenen BRICS-Währung zu lösen – „so oder so“. Übersetzt mit Deepl.com

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

